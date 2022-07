Piers Morgan adresse ses meilleurs vœux à la “brillante” Kate McCann après l’évanouissement de l’animatrice de TalkTV lors du débat sur le chef du Sun

Les lecteurs de SUN ont posé leurs questions aux candidats hier soir. Voici ce qu’ils ont dit.

1. John Hughes à Birmingham

Depuis qu’on m’a diagnostiqué un cancer, on m’a promis des tas et des tas de soins et tout le reste. J’ai dû compter sur un organisme de bienfaisance. Pourquoi le NHS est-il cassé?

Sunak : La raison pour laquelle le NHS est sous pression en ce moment est qu’il se remet de Covid. Dès le premier jour, la gestion de l’arriéré sera ma priorité numéro un. Je m’attaquerais aux arriérés du NHS en maintenant l’augmentation de l’assurance nationale.

Charpente: Je m’engage pour les 40 nouveaux hôpitaux que nous avons convenu de construire. Je financerais le NHS par la fiscalité générale.

2. Gemma Keo à Manchester

Le coût de la vie a considérablement augmenté. J’avais l’habitude de pouvoir aller faire les courses du lundi au dimanche et pas mal de viandes différentes mais le prix a augmenté. Je pense que ma famille devrait devenir végétarienne parce que nous aimons tous la viande, mais je ne peux pas me le permettre autant qu’avant ?

Sunak : Une chose spécifique que nous pouvons faire est de nous assurer que nous tenons les supermarchés responsables. Nous voulons nous assurer que les supermarchés et tous les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont équitables et qu’ils fixent le prix de ces produits. Je me concentre sur la gestion de notre économie de manière à éradiquer rapidement l’inflation.

Charpente: Je réduirais les formalités administratives imposées aux agriculteurs et me concentrerais sur la production alimentaire. Il est important que nous soyons résilients et que nous disposions d’un bon approvisionnement alimentaire et que nous ne soyons pas uniquement dépendants de pays auxquels nous ne pouvons pas faire confiance.