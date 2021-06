L’ANCIEN présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a révélé sa réaction surprise à l’annonce de la chute des cotes d’écoute de l’émission depuis son départ.

L’homme de 56 ans s’est dit « triste » que l’émission du petit-déjeuner n’ait atteint qu’hier 450 000 téléspectateurs.

Piers Morgan a écrit que la nouvelle de la baisse des notes de GMB l’attristait[/caption]

Il répondait à l’utilisateur de Twitter Darren Grimes, qui dans sa biographie se décrit comme un » commentateur et diffuseur conservateur non encore annulé « .

Darren a tweeté en taguant Piers : « Oh mon Dieu, @GMB a enregistré ses plus bas chiffres de visionnage hier avec seulement 450 000 téléspectateurs. @piersmorgan doit être ravi !

Piers a répondu en insistant: « Non, triste. »

En mars, juste avant le départ de Piers, ITV a annoncé qu’elle avait atteint ses meilleures cotes d’écoute avec 1,65 million de personnes à l’écoute pour regarder Piers et Susanna Reid.

Piers a marché de GMB plus tôt cette année[/caption]

Plus tôt cette année, Piers a définitivement quitté la série après avoir été confronté à la co-star et météorologue Alex Beresford après avoir passé du temps en ondes à se plaindre de Meghan Markle.

Piers a été critiqué par les téléspectateurs pour ses commentaires concernant Meghan alors que la star a partagé son opinion choquante selon laquelle il pense qu’elle « ment sur sa santé mentale ».

À la suite de ses remarques cruelles, 41 000 ont envoyé des plaintes à l’organisme de surveillance de la télévision OfCom pour se plaindre de ses commentaires.

Alex était parmi eux et à l’antenne a défié sa co-star, ce qui a conduit Piers à quitter la scène en plein vol.

Une pétition pour limoger Piers a recueilli plus de 88 000 signatures et il a été confirmé que la duchesse de Sussex elle-même et le prince Harry s’étaient directement plaints à l’OfCom de Piers.

Plus de 88 000 ont signé une pétition pour que la star soit limogée d’ITV[/caption]

Piers a pris d’assaut le spectacle de manière très spectaculaire alors qu’il l’a quitté pour de bon[/caption]

Un porte-parole de l’Ofcom a confirmé à l’époque: « Nous pouvons confirmer la réception d’une plainte relative aux normes déposée au nom de la duchesse de Sussex. »

Cependant, malgré les pétitions, Piers a affirmé qu’ITV l’avait supplié de revenir pour l’aider à sauver ses audiences.

Dans sa première interview dans un journal depuis son départ avec The Sun, Piers a déclaré: «Ils ont tendu la main – il y a eu des approches. Ne jamais dire jamais. »





Il a poursuivi: «Je n’ai aucun doute que je pourrais ramener les notes là où je les ai laissées – mais le doute est, est-ce que quelqu’un serait autorisé à le faire à nouveau de cette façon?

« J’ai été embauché pour donner des opinions très fortes et honnêtes, ce que j’ai fait. Mais à la fin, on m’a demandé de m’excuser pour une opinion sincère. »

La star refuse de s’excuser de s’être moquée de la santé mentale de quelqu’un.