Piers Morgan accuse le prince Harry de « pleurnicher » et Meghan Markle d’avoir « détourné » le nom de la reine de sa petite fille Lillibet

PIERS Morgan a accusé le prince Harry et Meghan Markle de « pleurnicher » et de « détourner » le nom de la reine pour leur petite fille, Lilibet.

La personnalité franche de la télévision a de nouveau critiqué les Royals séparés lors d’une apparition dans l’émission de Sean Hannity sur Fox News lundi soir.

Morgan a déclaré que Harry et Meghan devraient « descendre » et abandonner leurs titres Crédit : Renard

Morgan a suggéré au couple de prendre une page du livre de la reine Crédit : Splash News

Il a suggéré à Harry et Meghan de prendre un pourboire de la reine et de « réfléchir » à leurs difficultés personnelles ou familiales.

En parlant de la reine Elizabeth, Morgan a déclaré : « C’est une personne remarquable qui fait passer le devoir en premier. Et il me semble que Meghan et Harry ne comprennent même pas le concept du devoir. »

Commentant l’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey diffusée plus tôt cette année, Morgan s’est demandé pourquoi il devrait s’excuser auprès de « quelqu’un qui est manifestement un menteur ».

L’interview, où Meghan a suggéré que les membres de la famille royale étaient racistes envers elle et son enfant à naître alors qu’elle était enceinte, a conduit Morgan à quitter Good Morning Britain.

Morgan a affirmé que Meghan avait menti plusieurs fois dans l’interview d’Oprah Crédit : AFP

Le couple a utilisé le surnom de la reine, Lilibet, pour leur fille Crédit : Getty – Contributeur

Morgan a pris d’assaut le plateau après qu’Alex Beresford ait critiqué sa réaction à Meghan en disant à Oprah qu’elle envisageait de se suicider avant que le couple ne prenne la décision de quitter la famille royale.

Lorsque Morgan a eu le choix de s’excuser auprès de Meghan ou de quitter la série, il a choisi de quitter la série.

Lors de son apparition à Hannity, Morgan a ensuite défendu ses critiques à l’encontre de Meghan.

« Annulez la culture, les foules de Twitter viennent pour vous et disent: » Si vous ne croyez pas Meghan Markle, vous êtes un raciste « », a déclaré Morgan.

« A quoi je réponds : ‘Je n’ai jamais dit de chose raciste à propos de Meghan Markle ou de qui que ce soit d’autre.’ Cela n’a rien à voir avec sa couleur de peau et tout à voir avec son incapacité à dire la vérité et son hypocrisie flagrante. »

Harry a dit que la reine avait donné sa bénédiction pour qu’ils donnent son nom à leur fille Crédit : AFP

Le couple a accueilli son deuxième enfant le 4 juin Crédit : Getty

Il a poursuivi en suggérant à Harry et Meghan de « abandonner leurs titres, d’arrêter de pleurnicher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d’essayer de tirer une feuille du livre de la reine – dont ils ont détourné le surnom, Lilibet, pour leur fille.

« Prenez un petit conseil de la reine : moins c’est plus, a-t-il poursuivi. « Si vous voulez être un royal, un membre de la famille royale, moins c’est plus.

« Nous entendons trop parler de vos jappements, trop de vos pleurnicheries. Il est temps de baisser les bras.

Harry et Meghan ont accueilli leur petite fille, Lilibet Diana, le 4 juin.

Le nom est un clin d’œil à la fois à la reine Elizabeth, dont le surnom est Lilibet, et à la princesse Diana, la défunte mère de Harry.

Peu de temps après sa naissance, le couple a de nouveau été impliqué dans un drame après que la BBC a publié une déclaration d’une source du palais affirmant que la reine n’avait pas été informée qu’ils prévoyaient de donner son nom à leur enfant.

Harry a riposté en niant les allégations presque immédiatement après leur publication.

Une déclaration du porte-parole de Harry a déclaré: « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé.

« Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

« Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. »