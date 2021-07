Piers Morgan à double piqûre était alité pendant une SEMAINE luttant contre Covid et dit que le vaccin pourrait lui avoir sauvé la vie

Piers Morgan, à DOUBLE piqûre, était alité pendant une semaine pour lutter contre Covid – et a déclaré que le vaccin avait peut-être sauvé sa vie.

L’ancien présentateur de Good Morning Britain a déclaré qu’il avait été infecté pendant le chaos à Wembley au milieu de la défaite déchirante de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 le 11 juillet.

Et le diffuseur, qui a été largement acclamé pour ses critiques des politiques du gouvernement en matière de pandémie, a déclaré qu’il avait été frappé d’une fièvre qui faisait rage, de frissons et de violentes quintes de toux.

Il a écrit dans le Courrier le dimanche que le 16 juillet, il a subi une « horrible nuit de forte fièvre, de sueurs froides, de toux et d’éternuements féroces et d’étranges douleurs sur tout le corps, dont aucune n’a été aidée par le temps très chaud qui a transformé ma chambre en fournaise saharienne » .

Le lundi suivant, il a déclaré qu’il avait été « frappé par une explosion soudaine et brutale de fatigue débilitante qui m’a laissé au lit toute la journée et j’ai eu l’impression d’avoir été écrasé ».

Le 21 juillet, il était « toujours à plat au lit ».

Il a écrit: « Ça fait une semaine maintenant et bien que la fièvre soit partie depuis longtemps, la fatigue continue de m’accabler comme un raz de marée soporifique. Je n’ai même pas lu de journal depuis que j’ai développé des symptômes, ce qui est sans précédent pour un accro aux nouvelles comme moi.

Piers a déclaré que le vaccin lui avait sauvé la vie et que ses pensées allaient au mari de l’ancienne collègue de GMB, Kate Garraway, Derek Draper.

Morgan a écrit : « Derek a trois ans de moins que moi et reste dans un coma virtuel 15 mois après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital au plus fort de la première vague de la pandémie avec un mal de tête et des problèmes respiratoires.

« Bien sûr, la grande et très heureuse différence pour moi est que des vaccins ont depuis été développés et que je suis doublement touché par celui d’Oxford/AstraZeneca. »

Il a déclaré avoir dit à Kate lors de son combat contre Covid : « Je me suis senti assez mal avec Covid, mais le vaccin m’a peut-être sauvé la vie. Derek n’a jamais eu la chance d’en prendre un. Cela semble tellement injuste. »

Elle a répondu: « C’est le cas, mais j’espère juste que tous ceux qui peuvent le supporter le feront. Je ne souhaiterais ce que nous traversons à personne. »

Morgan a également révélé que l’ancien footballeur Jamie Redknapp avait également attrapé Covid après avoir assisté à la finale à Wembley.

Piers a écrit: « Je devais dîner avec la légende du football anglais Jamie Redknapp, mais quand j’ai annulé et expliqué pourquoi, il a révélé que lui aussi avait eu Covid. »

CHAOS FINAL

Les officiels ont assuré aux fans assistant à la finale que seuls les spectateurs entièrement vaccinés, ou ceux dont les tests étaient négatifs, seraient autorisés à entrer dans le stade.

Cependant, Wembley a été violée par des voyous sans billets qui ont forcé le chemin à l’intérieur.

Le père de Harry Maguire a eu des côtes cassées dans l’effrayant béguin.

Les jetées ont dit le courrier du dimanche: « Ma confiance que l’événement serait ‘Covid safe’ s’était désintégrée.

« Cela devenait une mêlée générale non réglementée. »

Piers s’est senti mal pour la première fois deux jours après le match.

Il a passé un test de flux latéral et de PCR, tous deux positifs pour le coronavirus.

« Comme je suis sûr que tout le monde le ressent, c’est un moment étrange et inquiétant de savoir que j’ai ce virus tueur en moi », a-t-il déclaré.

Et il a continué à souffrir d’une série de symptômes misérables – y compris des douleurs thoraciques «alarmantes».

« Ma voix ressemble maintenant à celle de Barry White, même si je ne pouvais pas moins me sentir comme un morse d’amour », a-t-il plaisanté.

« C’est certainement la maladie la plus dure que j’aie ressentie dans ma vie d’adulte, MAIS, alors que je sors lentement de l’autre côté, en toussant et en crachant.

‘LE PLUS DIFFICILE QUE J’AI JAMAIS RESSENTI’

« Je suis toujours là – contrairement à tant de millions de personnes dans le monde qui ont perdu la vie à cause de Covid dans cette pandémie.

« Pour cela, je dois une dette sincère aux brillants scientifiques d’Oxford qui ont créé le vaccin Astra-Zeneca à une vitesse si étonnante. »

Piers est devenu l’un des critiques les plus féroces de la télévision après que la pandémie s’est installée – ce qui a conduit les ministres du gouvernement à refuser de comparaître sur GMB pendant 201 jours.

Le boycott a finalement pris fin en novembre, lorsque le secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, est apparu dans l’émission.

L’hypocrite Hancock, surnommé «puritain en chef» pour son interdiction de sexe, a démissionné en disgrâce le mois dernier après que The Sun a révélé sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

S’adressant à Twitter peu de temps après l’annonce de la démission, Piers a déclaré: « N’a pas démissionné pour ses échecs abjects sur les EPI, les tests et les maisons de soins qui ont conduit la Grande-Bretagne à avoir le pire nombre de morts de Covid en Europe.

» A démissionné pour avoir été surpris en train de bécoter sa maîtresse.

« Cela résume à peu près Matt Hancock. Comme l’a dit le Premier ministre : ‘Totalement désespéré.' »

