L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabi Agbonlahor, s’est moqué de la demande de Piers Morgan à Arsenal de tenter de signer Jack Grealish.

Grealish a été en superbe forme pour son équipe cette saison, marquant cinq buts et créant cinq passes décisives en Premier League.

Il a également fait irruption dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate et semble maintenant certain de faire partie de son équipe pour les Championnats d’Europe de l’été prochain.

Grealish était fortement lié à un déménagement à Manchester United dans la fenêtre de transfert, mais a finalement engagé son avenir dans son club d’enfance en signant un nouveau contrat de cinq ans à Villa.

Malgré cela, Morgan, qui est un grand fan des Gunners, s’est rendu mardi sur Twitter pour suggérer de manière ambitieuse: « Arsenal devrait casser la banque pour Jack Grealish en janvier.

« Si nous n’apportons pas un peu de créativité à l’équipe, nous n’irons nulle part – et c’est le joueur le plus créatif du pays.

« Offrez Villa 100 millions £ ou lui ou 50 millions £ + Ozil, Mustafi et Xhaka. Je suis extrêmement sérieux. »

En réponse à son tweet, Agbonlahor a ridiculisé la demande de Morgan – et a laissé entendre que Grealish n’était pas son plus grand fan après que le présentateur de télévision l’ait fortement critiqué pour avoir enfreint les règles du coronavirus plus tôt cette année.