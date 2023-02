PIERRES MORGAN | Le soleil

Nous sommes au stade de l’idiot utile de la guerre d’Ukraine.

C’est le moment où des personnes soi-disant intelligentes se présentent comme des outils de propagande facilement manipulables et horriblement crédules pour que le mal puisse prospérer.

Piers a déclaré que le discours du président Zelensky à Westminster Hall était “incroyablement efficace”

Il a également déclaré que Boris Johnson et Rishi Sunak méritaient d’être reconnus pour leur engagement envers l’Ukraine.

Piers dit que le moment est venu pour l’Occident d’aider l’Ukraine dans ses efforts de guerre contre la Russie

Prenez la rock star de Pink Floyd, Roger Waters, qui s’est inexplicablement adressé au Conseil de sécurité de l’ONU cette semaine pour condamner les “provocateurs dans les termes les plus forts possibles”.

Il ne parlait pas de Vladimir Poutine et de ses barbares génocidaires – il parlait de ceux qui avaient soi-disant « provoqué » Poutine à envahir illégalement un pays démocratique souverain et à massacrer des dizaines de milliers d’innocents.

“La seule ligne de conduite sensée aujourd’hui est d’appeler à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine”, a déclaré Waters, qui est apparu à l’invitation de la Russie, et ne connaîtrait pas de ligne de conduite sensée si cela le frappait sur sa tête trompée et aveuglée. .

L’ambassadeur d’Ukraine à l’ONU l’a rapidement fustigé en disant: “Comme c’est triste pour ses anciens fans de le voir accepter le rôle d’une simple brique dans le mur, un mur de désinformation et de propagande russes.”

J’aurais remplacé la lettre “b” par un “p”.

Mais ce qu’une vieille comédie musicale déjantée dit à propos de cette guerre est d’une insignifiance triviale, aussi débile que soit Waters.

Bien plus déconcertant est le langage actuellement utilisé par les dirigeants de deux grandes nations – l’Allemagne et l’Amérique.

Je ressens la chose la plus dangereuse dans une guerre : un vacillement.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, déjà si honteusement lent à fournir des chars de combat allemands désespérément nécessaires, a maintenant rejeté l’appel urgent du président Zelensky pour des avions de combat, affirmant qu’il ne serait pas entraîné dans une “guerre d’enchères publiques” sur le soutien militaire à l’Ukraine “selon au principe des chars de combat, des sous-marins, des cuirassés, qui peuvent offrir plus. L’Allemagne ne s’impliquera pas.

Quelle réponse lamentable de la part de l’un des pays les plus puissants d’Europe.

Tout aussi décevante a été la décision du président américain Biden de mentionner à peine l’Ukraine dans son discours annuel sur l’état de l’Union mardi soir.

L’année dernière, six jours après l’invasion, il en a consacré une grande partie à déchirer Poutine et a reçu de longues et unanimes ovations bipartites pour sa rhétorique provocante.

Cette année, il a passé moins de deux minutes à discuter de l’Ukraine et lorsqu’il a demandé si les Américains “seraient pour la défense de la démocratie” contre la “tyrannie”, j’ai été consterné de voir de nombreux membres du Congrès américain refuser de donner leur accord.

Scholz et Biden sont tous deux confrontés à une résistance nationale croissante au soutien de l’effort de guerre ukrainien, mais ce type de fatigue de guerre est à prévoir maintenant qu’il dure plus longtemps que prévu.

Ce qu’il ne faut pas attendre, c’est que ces dirigeants perdent leur bouteille.

Le fait que la guerre s’éternise est dû au refus courageux et inspirant de l’Ukraine de s’incliner devant un dictateur impitoyable et ses hordes d’envahisseurs, et la seule raison pour laquelle ils ont pu tenir si longtemps est le soutien militaire que l’Occident leur a apporté. .

La Grande-Bretagne a ouvert la voie en Europe, et comme le président Zelensky l’a dit au Parlement, Boris Johnson et maintenant Rishi Sunak méritent un grand crédit pour leur engagement et leur soutien indéfectibles lorsque cela compte vraiment.

Mais c’est maintenant le moment critique.

Les rapports de renseignement suggèrent que la Russie se prépare à une nouvelle attaque massive dans les semaines à venir pour tenter de forcer la victoire, en déployant non seulement des armes conventionnelles, mais aussi des viols, des tortures et des meurtres pour écraser la volonté de ces Ukrainiens remarquablement résistants.

Le méprisable Poutine a même libéré des dizaines de détenus dangereux et violents pour qu’ils fassent ce sale travail dépravé à sa place avec la promesse de la liberté s’ils revenaient vivants.

Comme l’a dit Zelensky, ce n’est pas seulement une lutte locale entre voisins qui se chamaillent sur les droits territoriaux, c’est une lutte pour la démocratie contre le totalitarisme.

“La liberté gagnera, nous savons que la Russie perdra”, a-t-il déclaré aux députés britanniques sous les acclamations.

Cependant, ces choses ne se produiront que si nous donnons à Zelensky ce qu’il demande.

En fin de compte, lorsqu’il s’agit de gagner une guerre, les mots positifs n’ont aucun sens par rapport à l’action.

Winston Churchill l’a bien dit : « Inutile de dire « nous faisons de notre mieux », il faut réussir à faire ce qui est nécessaire.

L’Occident ne peut pas se permettre de laisser Poutine gagner cette guerre.

Si nous le faisons, il envahira inévitablement d’autres pays pour poursuivre son plan de restauration de l’ancienne Union soviétique qui, selon lui, n’aurait jamais dû être brisée.

Pour reprendre les mots de Churchill, pour que l’Ukraine réussisse, nous devons faire ce qui est nécessaire.

À l’heure actuelle, cela signifie leur donner des avions de chasse, et beaucoup d’entre eux.

Zelensky a remis au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, un casque de pilote ukrainien de héros sur lequel étaient inscrits les mots : « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ».

C’était une conclusion puissamment évocatrice à un discours étonnamment efficace.

Et aux tergiversants et aux hésitants en Allemagne et en Amérique, je leur rappellerai ce que Margaret Thatcher a dit au président George HW Bush lorsqu’il a hésité sur les mesures à prendre contre Saddam Hussein après que le tyran irakien a envahi le Koweït en 1990.

La Dame de Fer le prit à part et lui dit : “Souviens-toi de George, ce n’est pas le moment de vaciller.”