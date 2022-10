Pierre Soulages, peintre français à la palette de noir, décède à 102 ans

Comme son compatriote français Yves Klein, qui a réalisé des peintures monochromes avec une teinte bleu vif, et l’artiste américain Robert Ryman, qui a travaillé presque exclusivement avec du blanc, Pierre Soulages a trouvé un univers de possibilités dans une seule couleur. Pendant plus de quatre décennies, il a peint uniquement en noir, posant ses grandes toiles à plat sur le sol et brossant, ratissant ou grattant des pigments épais qui scintillaient à la lumière de ses ateliers à Paris et dans le sud de la France.

“Le noir a été fondamental pour moi depuis l’enfance”, a-t-il déclaré au New York Times en 2014, expliquant comment il aimait tremper son pinceau dans l’encre noire dès l’âge de 6 ans, sinon plus tôt. Il avait accès à d’autres couleurs, a-t-il dit, mais les a complètement ignorées, confondant une fois une sœur aînée qui lui a demandé ce qu’il dessinait avec des lignes noires aussi épaisses. Il a simplement répondu: “Neige”.

M. Soulages est devenu l’un des artistes français les plus titrés de l’après-guerre, réalisant des peintures qui se sont vendues pour sept chiffres aux enchères et ont captivé – ou mystifié – les téléspectateurs du monde entier. Son travail a été montré dans des musées dont l’Ermitage à Saint-Pétersbourg (en 2001, il devient le premier artiste contemporain à être exposé par l’institution russe) et le Centre Pompidou à Paris, qui a organisé une rétrospective en 2009 qui a attiré plus d’un demi- millions de personnes.

C’était la plus grande exposition que le musée ait jamais consacrée à un artiste vivant, bien que M. Soulages ait insisté sur le fait qu’il ne s’attardait jamais sur de telles réalisations. “Je ne pense qu’à ce que je vais faire demain”, a-t-il déclaré au Times. “Et demain, je veux peindre.”

M. Soulages, 102 ans, peignait encore quelques semaines avant de mourir le 26 octobre dans un hôpital de la ville portuaire de Sète, en France. Son décès a été confirmé par le galeriste suisse Dominique Lévy, cofondateur du consortium artistique LGDR, qui représente M. Soulages aux États-Unis. Elle n’a pas cité de cause.

“Pierre Soulages a su réinventer le noir, en faisant ressortir la lumière”, Emmanuel Macron a déclaré dans un hommage sur Twitter. “Au-delà de l’obscurité, ses œuvres sont des métaphores vivantes dans lesquelles chacun de nous puise l’espoir.”

Sculpteur, dessinateur et vitrailliste en plus d’être peintre, M. Soulages était un ancien homme d’État de l’art abstrait, une figure littéralement imposante qui mesurait plus de 6 pieds de haut et était vêtue uniquement de noir. Il était peut-être le seul artiste contemporain qui pouvait se targuer d’être un pair de Willem de Kooning et Helen Frankenthaler ainsi qu’un ami d’Alberto Giacometti, Max Ernst et Mark Rothko.

Bien qu’il soit resté plus connu en Europe qu’aux États-Unis, M. Soulages était une partie importante de la scène artistique new-yorkaise dans les années 1950 et 1960, lorsqu’il était représenté par l’influent marchand Samuel M. Kootz et regroupé avec des expressionnistes abstraits. comme Rothko et Franz Kline, un autre peintre connu pour son amour de la couleur noire. M. Soulages a déclaré que pendant que ces artistes exprimaient leurs émotions à travers des coups de pinceau, il cherchait à faire le contraire, essayant de faire des peintures qui amenaient les spectateurs à explorer leur propre vie intérieure.

“Cela se produit entre la surface du tableau et la personne qui se trouve devant”, a-t-il déclaré au Times en 2019. “Le reflet de la lumière est ce qui nous émeut.”

Lorsqu’il a lancé sa carrière à la fin des années 1940, M. Soulages utilisait la teinture de noix pour appliquer des traits épais et sombres sur du papier. Plus tard, il peint de grandes lignes calligraphiques de blanc, de gris, de rouge ou d’ocre, puis applique des traînées de noir qu’il gratte pour révéler les couleurs sous-jacentes. Puis, en 1979, il simplifie sa palette, n’utilisant que du noir et développant un style qu’il baptise «outrenoir», ou «au-delà du noir».

Le tournant est survenu alors qu’il travaillait sur une peinture qui semblait avoir terriblement mal tourné, se transformant en un «marais noir», comme il l’a dit. Il a continué malgré tout, croyant que cela s’améliorerait s’il continuait à travailler. “Finalement, je me suis endormi et quelques heures plus tard, j’ai regardé ce que j’avais fait”, a-t-il déclaré au Times. « Je ne travaillais plus en noir mais avec la lumière réfléchie par la surface du noir. La lumière a été dynamisée par les touches de peinture. C’était un autre monde. »

Harry Cooper, responsable de l’art moderne à la National Gallery of Art de Washington, a déclaré que M. Soulages “prospérait avec limitation”, limitant sa gamme de couleurs afin qu’il puisse se concentrer sur ce qui restait : “Lumière, texture, échelle, forme, sens du trait. »

Il a ajouté que M. Soulages – comme Ryman aux États-Unis – a expérimenté la façon dont ses peintures étaient installées, en suspendant certaines dans l’espace pour que vous puissiez vous promener autour d’elles. “Ils repoussent tous les deux certaines limites en pensant à ce que sont les conventions et pourquoi nous devons leur obéir”, a déclaré Cooper.

Pourtant, il a ajouté que M. Soulages était moins préoccupé par les questions de forme et de matière que par les questions fondamentales de la vie et de l’existence.

M. Soulages l’a dit lui-même. « Si la peinture n’offre pas un moyen de rêver et de créer des émotions, alors ça n’en vaut pas la peine », a-t-il déclaré au magazine Interview en 2014. « La peinture n’est pas seulement jolie ou agréable ; c’est quelque chose qui vous aide à rester seul et à vous faire face.

Pierre Jean Louis Germain Soulages est né à Rodez, dans l’Aveyron, dans le sud de la France, le 24 décembre 1919. Son père fabriquait des calèches et mourut l’année où M. Soulages eut 5 ans, selon Le Monde.

En grandissant, M. Soulages a été captivé par l’art préhistorique, visitant un musée d’histoire naturelle local pour examiner les sculptures sur d’anciens monolithes de pierre. Adolescent, il a lui-même participé à des fouilles archéologiques, aidant à creuser une chambre funéraire néolithique et à déterrer des artefacts conservés dans un musée. Il s’est également intéressé aux peintures rupestres anciennes, en regardant des reproductions qui montraient des animaux dessinés au fusain – des figures sombres qui ont encore stimulé son intérêt pour la couleur noire.

M. Soulages a étudié à l’école des beaux-arts de Montpellier, où il a rencontré une camarade nommée Colette Llaurens qui partage son intérêt pour l’art pré-Renaissance. Après l’avoir vue essayer de persuader trois jeunes hommes que Pablo Picasso était “un grand artiste”, il l’a invitée dans un musée. “Elle est venue avec moi”, se souvient-il des décennies plus tard, “et nous ne nous sommes plus quittés depuis.” Ils se sont mariés en 1942 et elle est devenue sa partenaire professionnelle, l’aidant à gérer ses affaires commerciales. Elle est sa seule survivante immédiate.

Pendant l’occupation nazie de la France, M. Soulages s’est caché, se faisant passer pour un vigneron pour éviter d’être déporté en Allemagne comme travailleur forcé. Lui et sa femme s’installent à Paris après la guerre et, en 1947, il fait ses débuts artistiques au Salon des Surindépendants. Contrairement aux autres peintures, la sienne était sombre, pas rouge ou jaune. “À côté des autres œuvres, cela ressemblait à une mouche dans un verre de lait”, a-t-il déclaré à Interview. “Tout le monde disait:” Qui est ce garçon de la campagne qui fait des peintures noires? “”

M. Soulages a reçu les encouragements indispensables du peintre d’avant-garde Francis Picabia et a rapidement attiré l’attention du conservateur américain James Johnson Sweeney, qui l’a aidé à présenter son travail dans les musées de New York. Kootz, le marchand, organise la première exposition personnelle américaine de M. Soulages en 1954.

À partir de la fin des années 1980, M. Soulages s’est éloigné de la peinture pour réaliser plus de 100 vitraux pour l’église abbatiale Sainte-Foy de Conques, non loin de son lieu de jeunesse. Il a ensuite fait don de centaines de ses œuvres au musée Soulages, qui a ouvert ses portes à Rodez en 2014.

D’autres œuvres ne sortirent jamais de chez lui. Lorsqu’un tableau ne capturait pas son intérêt ou ne travaillait pas comme il l’espérait, il emportait la toile dans son jardin, l’enroulait et la brûlait.