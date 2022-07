Pierre Poilievre retourne dans son ancien club universitaire, où il y a 22 ans il rivalisait avec Patrick Brown

Vêtus de chapeaux de cow-boy et de plaids, des dizaines de jeunes conservateurs se sont réunis dans un pub irlandais à Calgary en début d’après-midi dimanche, sirotant de l’eau et de la bière pression en attendant l’arrivée de Pierre Poilievre, candidat à la direction conservatrice.

Les racines politiques de Poilievre remontent à ce club, le club conservateur de l’Université de Calgary. Et une grande partie de ses points de vue (et même une querelle actuelle) font écho à ces 22 années.

“Je ne pense pas que vous puissiez comprendre Pierre Poilievre sans comprendre son parcours”, a déclaré Duane Bratt, politologue à l’Université Mount Royal. “Vous devez envisager de grandir à Calgary, d’aller à l’Université de Calgary, de suivre des cours de sciences politiques à l’époque où il l’a fait.”

Poilievre, maintenant âgé de 43 ans, a été accueilli au pub par des participants qui sonnèrent des cloches avec jubilation. Plus tôt ce week-end, il aurait sauté un débat à la direction des conservateurs au centre-ville organisé par le site Web d’actualités et d’opinion en ligne The Western Standard en faveur d’une collecte de fonds organisée par l’entrepreneur de Calgary W. Brett Wilson. Samedi, il a assisté au barbecue Stampede de 1 400 personnes des conservateurs.

Et bien que les membres du club conservateur des jeunes aient souligné qu’ils ne défendaient aucun candidat en particulier, le message de Poilievre dimanche a été accueilli par de vives acclamations, tout comme lors du barbecue.

“C’est quelqu’un qui a traversé nos chaussures, parcouru les mêmes couloirs que nous avons traversés”, a déclaré Brody Wyatt, 21 ans, conseiller principal du club.

Né à Calgary, Poilievre a étudié les relations internationales pendant son séjour à l’université. En 1999, il était l’un des 10 finalistes d’un concours de rédaction « En tant que Premier ministre… » car il défendait, tout comme il le fait aujourd’hui, « de laisser les gens cultiver leur propre prospérité personnelle et gouverner leurs propres affaires aussi directement que possible. ”

“J’espère simplement qu’aucune de mes opinions ne sera offensante pour le premier ministre, car nombre d’entre elles entrent en conflit avec le système désuet qu’il dirige depuis quelques années”, a déclaré Poilievre au Calgary Herald en 1999.

Lanny Westersund, qui était vice-président du club à l’époque, se souvient d’avoir voyagé avec Poilievre à travers les routes secondaires de la province pour collecter des fonds « chapeau à la main » auprès des circonscriptions, afin que les étudiants puissent participer à des conférences politiques.

Pierre Poilievre, 20 ans, à gauche, assiste à une fête des jeunes réformistes dans un hôtel Westin en janvier 2000. À sa droite se tiennent Helen Gardner, Tara Katrusiak, le futur chef du Parti conservateur Andrew Scheer et le vice-président du club conservateur de l’Université de Calgary Lanny Westersund. (Soumis par Wayne Cuddington/Postmedia)

Le bureau du club politique à l’époque se trouvait à côté d’une zone de l’université appelée Speaker’s Corner, où les étudiants et d’autres se rassemblaient pour débattre.

“Pierre a toujours été un débatteur actif et perspicace. Et Pierre et moi étions en quelque sorte de différents côtés du parti”, a déclaré Westersund, Poilievre ayant acheté une adhésion au parti réformiste à cette époque.

“Je suis venu du côté des conservateurs. Cela a donc toujours conduit à des débats animés.”

‘Éliminer’ l’élément anti-Clark

À cette époque, les points de vue politiques de Poilievre ont été façonnés en grande partie, a déclaré Westersund, par ceux de l’aile des sciences politiques de l’université de Calgary – y compris l’ancien ministre albertain Ted Morton, l’un des auteurs du célèbre « Lettre de pare-feu », et l’écrivain Rainer Knopff.

Knopff et Morton sont deux des quatre membres de la soi-disant école de Calgary, un terme popularisé par Ralph Hedlin dans le magazine conservateur souvent controversé et aujourd’hui disparu Alberta Report (Poilievre lui-même écrira une chronique pour le magazine pendant une courte période ). L’école de Calgary est souvent citée comme étant influente dans la philosophie du Parti réformiste du Canada.

Mais les divisions au sein de l’idéologie conservatrice ont conduit à une scission publique entre Poilievre et un jeune Patrick Brown – décrit comme un « partisan inconditionnel de Jean Charest » dans un article de l’Ottawa Citizen de l’époque – qui était alors président de l’organisme national des jeunes conservateurs.

L’espoir à la direction conservatrice Pierre Poilievre, à gauche, et Patrick Brown partagent un échange lors d’un débat le 25 mai. Avant de concourir pour la direction, Poilievre et Brown étaient de jeunes étoiles montantes de la politique conservatrice. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Dans un article de 1999 du Calgary Herald, Poilievre, alors président des jeunes conservateurs sur le campus de l’Université de Calgary, a menacé de déplacer le club progressiste-conservateur vers l’Alternative unie d’inspiration réformiste.

Il a cité une éventuelle purge des jeunes anti-Joe Clark des clubs universitaires. Clark était alors chef du Parti progressiste-conservateur.

“La direction du parti semble être vers le bas”, aurait déclaré Poilievre, qualifiant Clark d'”anti-jeunesse”.

En plus de son rôle de président de l’aile nationale des jeunes progressistes-conservateurs, le plus centriste Brown a également été directeur du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario. Il a été salué par l’ancien sénateur conservateur Hugh Segal dans un article du Ottawa Citizen de 2015 comme le travailleur le plus acharné qu’il ait jamais vu.

“Il a apporté un niveau de professionnalisme, de détermination et d’intensité à son travail, ce qui, à mon avis, représentait exactement le type de mélange d’énergie que le [Ontario] Le parti progressiste-conservateur – franchement, n’importe quel parti – en bénéficierait », a déclaré Segal au Citizen.

Mais dans une note de service divulguée obtenue par les médias à l’époque, Brown a été noté comme discutant des plans pour “éliminer l’élément anti-Clark de l’aile jeunesse, plus particulièrement ceux qui occupent des postes de direction”.

Brown a nié avoir l’intention de purger Poilievre, qui avait qualifié Clark de leader raté avec un record d’attaques contre les jeunes, du club régional. Le club de l’U of C a ensuite renoncé à ses menaces, Westersund disant au Herald que le club n’avait pas l’intention de se battre avec les progressistes-conservateurs fédéraux.

Un style combatif

L’accrochage de Poilievre avec Brown n’était pas son premier rodéo. Certains sur le campus trouvaient les méthodes des associés de Poilievre extrêmes. Dans un article du Calgary Herald de 1998, alors que Poilievre était vice-président du club réformiste de l’université, le président du syndicat étudiant a accusé le club de pratiquer le «terrorisme légal».

Le syndicat étudiant avait décidé de suspendre la capacité du club à avoir des bureaux dans les locaux des étudiants, à réserver des chambres ou à recevoir des subventions après avoir reçu des allégations selon lesquelles le club aurait suspendu des banderoles dans des espaces non autorisés, placé des autocollants réformés dans des endroits non autorisés et “l’abus du personnel du syndicat étudiant”. .”

Poilievre a fait référence à l’incident dans le cadre de son discours de dimanche, affirmant que le président “d’extrême gauche” avait interdit le club parce que “nous avons laissé une fenêtre ouverte dans la salle des clubs”.

REGARDER | En 1998, Jason Kenney, alors député, est arrivé à l’université pour montrer son soutien au Reform Club. A 0:16, un jeune Pierre Poilievre est illustré :

Jason Kenney soutient le Reform Club dans sa lutte contre l’Union des étudiants de l’U de C Le député Jason Kenney arrive à l’Université de Calgary pour montrer son soutien au Reform Club dans son différend avec le syndicat des étudiants.

À l’époque, le président du syndicat étudiant a déclaré que des problèmes administratifs similaires étaient survenus parmi les 146 autres clubs étudiants du campus, mais les réformistes ont pris les plaintes “beaucoup trop au sérieux”, annonçant qu’ils porteraient les plaintes devant la Cour du Banc de la Reine pour protester contre la décision.

“Ce n’est pas la première fois [the Reform club members] ont pris des gens en otage avec des poursuites judiciaires », a déclaré le président Paul Galbraith au Calgary Herald à l’époque.

Le président du club réformé, Ben Perrin, a accusé le syndicat d’agir de manière partiale et a déclaré que le club “prenait position pour la liberté”.

“Nous ne sommes pas le premier club que le [students’ union] a intimidé, mais nous sommes les premiers à nous lever et à dire non », aurait déclaré Poilievre.

2ème round

Son temps avec le club conservateur du campus universitaire dans le rétroviseur, Poilievre a ensuite fondé une société de communication politique avec l’ancien ministre de la Justice de l’Alberta Jonathan Denis avant d’entrer lui-même en politique, travaillant sur une campagne à la direction de l’éventuel chef de l’Alliance canadienne Stockwell Day.

« Aimez-le ou non, je suis le gars que les gens peuvent blâmer ou remercier de l’avoir amené à Ottawa », a déclaré Day lors d’un appel téléphonique.

Stockwell Day, alors ministre des Finances de l’Alberta, prononce un discours à la United Alternative Convention au Centre des congrès d’Ottawa en 2000. Day a déclaré que la scission entre le Parti réformiste et le Parti progressiste-conservateur fait partie de ce qui a été un défi constant pour les conservateurs en Canada. (Fred Chartrand/La Presse canadienne)

Poilievre est resté en politique. Il a été élu député en 2004 et est resté à la Chambre des communes depuis. Brown le rejoindra au Parlement deux ans plus tard, bien qu’il soit maintenant le maire de Brampton, en Ontario.

Cette querelle initiale a peut-être disparu, mais 22 ans plus tard, Poilievre et Brown – considérés pendant une grande partie de la campagne à la direction des conservateurs fédéraux comme ses favoris, avec Charest – sont mêlés à une autre querelle qui va au-delà de la politique traditionnelle.

Brown a été expulsé de la course à la direction la semaine dernière pour des allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de financement. Cependant, il affirme que des membres de l’establishment du Parti conservateur et des partisans de Poilievre ont travaillé pour le disqualifier de la course. La campagne de Poilievre conteste cette affirmation.

Les antécédents et l’éducation de Poilievre ont préparé le terrain pour le candidat qu’il est aujourd’hui, a déclaré Bratt, politologue à l’Université Mount Royal, et il est peu probable qu’ils changent même s’il obtenait la nomination.

“Je ne pense pas qu’il puisse faire un pivot, parce que c’est qui il est”, a déclaré Bratt. “Voici qui était Poilievre lorsqu’il était dans le cabinet de Harper, voici qui était Poilievre lorsqu’il était à l’université, voici qui est Poilievre maintenant. Il n’y aura pas de pivot pour Pierre Poilievre.”

Après son discours, flanqué de tables de billard et des temps forts de Wimbledon TV alors que Toby Keith jouait sur le système de sonorisation, Poilievre s’est entretenu avec de jeunes membres du club conservateur. “N’abandonnez pas”, leur a-t-il dit, avant de saisir son chapeau de cow-boy et de leur dire au revoir.