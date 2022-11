Pierre Poilievre rebaptise le Parti conservateur à son image

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Le chef conservateur Pierre Poilievre est en pleine refonte du parti qu’il dirige depuis deux mois.

Après que les membres lui aient confié un mandat fort pour orienter le parti dans une nouvelle direction, Poilievre a évincé les cadres supérieurs fidèles à l’ancienne chef Erin O’Toole et a réorganisé la banquette avant, avec de nouveaux “ministres du cabinet fantôme” qui sont plus en phase avec son penchant populiste. .

Il a également redéfini la relation du parti avec la Tribune de la presse parlementaire – en sautant les entrevues et les “mêlées” avec les journalistes sur la Colline du Parlement en faveur d’autres médias, y compris les médias qui desservent des communautés ethniques spécifiques.

Le parti a embauché deux nouveaux directeurs des communications – l’un pour servir Poilievre personnellement et l’autre pour travailler au siège du parti.

“Je pense qu’une partie du problème est que, vous savez, nous sommes tous trop obsédés par la colline du Parlement”, a déclaré Poilievre aux journalistes lors d’une rare conférence de presse à Vancouver mercredi.

“La tribune de la presse estime qu’elle devrait dominer le discours politique. Je pense que nous avons un grand pays, avec des gens qui ne font pas nécessairement partie de la tribune de la presse.”

La Tribune de la presse parlementaire compte plus de 300 membres provenant de dizaines d’agences de presse et de médias nationaux et internationaux. En tant que porte-parole du parti en matière de finances, Poilievre s’est régulièrement rendu disponible pour les journalistes de Hill. Depuis son élection à la tête en septembre, il n’a répondu qu’une seule fois aux questions des journalistes de Hill.

C’est une stratégie similaire à celle d’un ancien premier ministre que Stephen Harper a poursuivie lorsqu’il était au pouvoir. Harper avait une relation glaciale avec la tribune de la presse.

Nouveau directeur général, avocat, directeurs des communications

Bon nombre des nouveaux employés choisis pour les postes les plus élevés du parti ont des liens de longue date avec Poilievre et sa directrice de campagne à la direction, Jenni Byrne, une agente conservatrice et lobbyiste qui a également travaillé pour Harper.

Parmi les nouvelles recrues de Poilievre se trouve Mike Crase, qui a récemment été choisi comme directeur exécutif du parti après près de quatre ans à faire le même travail pour les PC de l’Ontario. Crase et Byrne ont travaillé ensemble dans la politique provinciale.

Le conseiller juridique du parti, Arthur Hamilton, a été remplacé par Michael Wilson, un allié de Poilievre.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, s’adresse aux médias au Parthenon Market de Vancouver, le mercredi 9 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Marissa Tiel (Marissa Tiel/La Presse Canadienne)

Robert Staley, un avocat basé à Toronto et vice-président du cabinet d’avocats Bennett Jones, est maintenant le président du Fonds conservateur, le puissant bras de collecte de fonds du parti. Il a remplacé James Dodd, un choix d’O’Toole.

Staley, qui était l’avocate de Harper, a travaillé avec Byrne lorsqu’elle a été chef de cabinet adjointe de Harper et plus tard directrice de campagne lors des élections fédérales de 2015.

L’universitaire et petit penseur c-conservateur Ben Woodfinden a été choisi pour être le nouveau directeur des communications de Poilievre – l’homme de référence sur les messages du chef et une liaison entre Poilievre et la presse.

Woodfinden a écrit une série de messages pro-Poilievre pour The Hub, un média en ligne de droite, avant de prendre le poste.

Il a fait l’éloge de l’approche populiste de Poilievre en politique et de sa promesse de s’attaquer aux « gardiens » tels que les bureaucrates, les régulateurs et d’autres qui sont perçus par certains comme rendant la vie des Canadiens plus difficile et plus coûteuse.

“Il y a vraiment une certaine substance et vérité dans l’idée que le Canada, et les Canadiens ordinaires, sont entravés par des gardiens économiques et commerciaux d’élite intéressés qui doivent être défiés”, a écrit Woodfinden dans un article de juillet.

« Un programme politique conservateur sérieux en faveur de la croissance et anti-gardiens contraste bien avec la vision libérale des dépenses frivoles et de la croissance subventionnée où les bureaucrates choisissent les gagnants et les perdants. Cela ferait de la prochaine élection une véritable bataille entre des visions économiques rivales pour le pays.

Le nouveau directeur des communications a soutenu les protestations des convois

Le nouveau directeur des communications du Parti conservateur a été nommé la semaine dernière — et c’est une nomination qui a soulevé quelques sourcils.

Sarah Fischer, ancienne candidate conservatrice et membre du personnel de la Chambre des communes, était une fervente partisane du soi-disant Freedom Convoy – un mouvement que Poilievre a également soutenu dans le cadre de sa campagne contre les mandats de vaccination liés au COVID-19.

“Nous travaillerons pour restaurer l’espoir dans une nation qui aura un jour un premier ministre qui mettra les gens avant la politique et fera du Canada le pays le plus libre sur Terre”, a déclaré Fischer dans un article sur les réseaux sociaux annonçant son nouvel emploi.

Fischer, un ancien conseiller politique de la députée conservatrice Rachael Thomas, s’est présenté sans succès au siège de Don Valley North dans la région de Toronto lors des élections fédérales de 2019.

Des vidéos sur sa page Facebook publiées pendant le convoi la montrent en train de remercier les personnes qui se sont rassemblées à Ottawa pour les manifestations anti-mandat.

“Je veux juste dire que tu es belle, tu es belle”, a-t-elle dit à la foule.

“Ce pays vous appartient, le peuple, et vous le lui montrez”, a-t-elle déclaré depuis l’arrière d’un camion à plateau devant le Parlement en janvier. “Merci d’être venu et d’avoir défendu ce pays et la liberté.”

Fischer a fait l’éloge de la manifestation dans un message séparé sur son fil Twitter, affirmant qu’il n’y avait “aucun autre endroit au monde” où elle préférerait être alors qu’elle faisait exploser le klaxon d’un gros camion stationné au centre-ville.

Le klaxon fort était une caractéristique de la manifestation des camionneurs qui a perturbé la vie de dizaines de milliers de résidents du centre-ville.

Les résidents du centre-ville d’Ottawa ont déclaré à la Commission d’urgence de l’ordre public (POEC) qui étudie l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence que le bruit incessant rendait la vie dans la ville intolérable.

Dans une entrevue avec le Western Standard en février, Fischer a minimisé les plaintes des résidents d’Ottawa, affirmant que même si elle comprenait que les klaxons “auraient pu être ennuyeux pour les gens”, pour elle “les klaxons étaient de la musique à mes oreilles”.