Pierre Poilievre promet une nouvelle loi contre le jargon gouvernemental – Kelowna Capital News

Pierre Poilievre mène l’une de ses dernières batailles dans la course à la chefferie des conservateurs, une bataille dans laquelle même son principal rival est de la partie.

Sa dernière cible ? Le jargon utilisé par la bureaucratie fédérale.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux jeudi, le favori apparent promet de promulguer une «loi sur le langage clair», qui, selon lui, mettrait fin au jargon gouvernemental, y compris dans les documents législatifs.

Poilievre a commencé son annonce en invoquant les mots d’Antoine de Saint-Exupéry, le célèbre auteur français du “Petit Prince”, qui a écrit une fois une ligne sur la perfection.

“La perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à soustraire”, a déclaré Poilievre.

“Malheureusement”, a-t-il poursuivi, “nos gouvernements ne font rien d’autre qu’ajouter et ajouter et ajouter de la paperasse et des formulaires et une bureaucratie sans fin.”

Poilievre a déclaré que sa nouvelle loi garantirait que les publications gouvernementales soient plutôt rédigées en phrases simples et directes, mais il n’a pas expliqué comment une telle loi fonctionnerait – ni comment le projet de loi lui-même serait rédigé sans utiliser de jargon.

La loi habiliterait également le vérificateur général à analyser les publications gouvernementales pour détecter la présence de bureaucrates, dit-il, et fournirait aux Canadiens un site Web gouvernemental où ils pourraient signaler tout charabia.

Il a déclaré que la loi obligerait également le gouvernement à embaucher des rédacteurs capables d’écrire clairement et à adapter la formation linguistique bilingue des fonctionnaires afin de s’assurer qu’ils apprennent les mots les plus faciles à comprendre.

Quant à savoir pourquoi c’est nécessaire, Poilievre soutient que les documents gouvernementaux, y compris les formulaires, sont inutilement compliqués parce que les bureaucrates qui les rédigent utilisent un langage trop technique, ce qui crée des obstacles pour les petites entreprises qui doivent les lire.

Tout ce temps passé à essayer de comprendre ce que disent les documents s’additionne, dit-il.

Le gouvernement fédéral a déjà une politique sur la façon dont ses communications doivent sonner, avec des règles stipulant que ses messages doivent être clairs et non partisans. La politique est entrée en vigueur en 2016, au début du mandat du premier ministre Justin Trudeau.

L’annonce de Poilievre jeudi a déclenché un rare moment d’accord avec Jean Charest, l’ancien premier ministre du Québec que Poilievre a fustigé tout au long de la course pour être déconnecté du parti actuel.

Dans une courte déclaration, la porte-parole de Charest, Laurence Tôth, a écrit : « Nous saluons cette annonce de politique.

Le combat de Poilievre pour moins de mots semble être un combat qu’il prend personnellement, car il s’est plaint de l’utilisation du jargon par les politiciens dans un discours prononcé il y a plus de dix ans.

En 2009, alors que l’éminent conservateur n’avait à son actif que cinq ans de mandat au Parlement, il a conseillé les jeunes conservateurs sur la valeur d’apprendre à communiquer comme moyen de faire avancer leur carrière politique.

Poilievre, qui compte maintenant l’un des plus grands réseaux sociaux de la politique canadienne, s’est alors plaint du peu de gens sur la Colline du Parlement qui savaient écrire et parler d’une manière que les Canadiens ordinaires pouvaient comprendre.

“Ce n’est pas leur responsabilité de déchiffrer un langage excessivement verbeux”, a-t-il déclaré à propos des électeurs.

Poilievre a expliqué à son public de 2009 que la meilleure façon d’apprendre à communiquer clairement est d’écrire pour les journaux – qui prennent des idées complexes et utilisent un langage simple pour les expliquer aux lecteurs – et de frapper aux portes.

L’habileté de Poilievre en tant que communicateur est l’une des raisons pour lesquelles ses partisans disent qu’ils le soutiennent. Sa campagne indique qu’elle a vendu plus de 300 000 adhésions et de nombreux conservateurs s’attendent à ce qu’il soit élu le prochain chef du parti le 10 septembre.

Les résultats du vote seront annoncés ce soir-là lors d’un congrès à Ottawa.

Le parti a annoncé jeudi que l’événement mettra en vedette un visage familier en tant que conférencier invité spécial : Peter MacKay.

L’ancien ministre du Cabinet est un vétéran du mouvement, dit le parti, ayant mené l’ancien Parti progressiste-conservateur fédéral à fusionner avec l’Alliance canadienne en 2003, qui a donné naissance au Parti conservateur du Canada moderne.

MacKay a décidé de ne pas se joindre à la course à la direction cette année, affirmant qu’il remboursait toujours les dettes de campagne de la course à la direction de 2020, qu’il avait perdues face à l’ancienne chef Erin O’Toole.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er septembre 2022.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

