Pierre Poilievre pense qu’il peut séduire les néo-Canadiens. Voici comment il compte procéder.

Un jeune Pierre Poilievre est assis devant une salle de fidèles conservateurs et explique la stratégie de leur parti pour remporter un mandat majoritaire.

Ce n’est pas encore arrivé. Nous sommes en 2009 et bien que les conservateurs aient remporté deux élections fédérales, ils sont restés en territoire minoritaire pendant trois ans.

“Nous gagnerons la majorité si nous faisons appel à des électeurs naturellement conservateurs et les faisons voter, et nous transformons les immigrants conservateurs de petit C en électeurs conservateurs de grand C”, déclare le député dans une vidéo publiée sur le site Web du Chaîne d’affaires publiques par câble.

“C’est la formule.”

Plus d’une décennie après que l’ancien premier ministre Stephen Harper a obtenu cette majorité en 2011, Poilievre est le chef du parti.

Depuis le mandat de quatre ans de Harper, les conservateurs ont perdu trois élections consécutives face aux libéraux du premier ministre Justin Trudeau, les pertes s’accumulant dans les sièges des banlieues de la région de Toronto et de Vancouver, qui abritent de nombreuses minorités visibles et de nouveaux Canadiens.

S’il y a une chose sur laquelle beaucoup de membres du parti s’entendent, c’est la nécessité pour les conservateurs de renforcer le soutien dans ces communautés. Mais Poilievre peut-il le faire ?

Arpan Khanna entre. Cette semaine, Poilievre a fait appel à l’avocat de la région du Grand Toronto, qui a été l’un des coprésidents de sa campagne à la direction en Ontario, pour coordonner les efforts de sensibilisation.

Khanna était membre du personnel politique de l’homme que les conservateurs fédéraux attribuent le plus pour avoir fait des percées auprès des communautés d’immigrants qui ont aidé Harper à atteindre la majorité : Jason Kenney.

Des collègues avaient surnommé l’ancien ministre du Cabinet fédéral et premier ministre de l’Alberta le «ministre du curry pressé» pour avoir passé ses week-ends à se rendre à des dizaines d’événements culturels autour de Toronto et de Vancouver.

Khanna a dit qu’il voit le même lecteur à Poilievre, qui a visité la région de Toronto à plusieurs reprises, ainsi que Vancouver au cours de ses trois premiers mois en tant que leader, assistant parfois jusqu’à 15 événements par jour. Il planifie des visites avec des groupes communautaires chinois à Markham, Scarborough, Vancouver et Burnaby pour marquer le Nouvel An lunaire.

Le nouveau chef a pris à cœur l’idée de “construire un style de sensibilisation à la Jason Kenney”, a déclaré Khanna. « Il est tout dedans. Il en comprend l’importance. »

La première étape est de se présenter, a-t-il dit.

“Nous étions récemment dans le jardin de quelqu’un pour un barbecue avec environ 100 personnes de la communauté tamoule, en train de discuter de leurs problèmes.”

Poilievre prend la route presque tous les week-ends.

Ses deux chefs adjoints voyagent souvent avec lui. Melissa Lantsman, qui est juive et première députée ouvertement lesbienne du parti, est originaire de Thornhill, juste au nord de Toronto. Le député de longue date d’Edmonton, Tim Uppal, qui est sikh, est devenu le premier ministre du Canada à porter un turban lorsque Harper l’a nommé au cabinet en 2011.

Pour le rôle de critique financier de haut niveau, Poilievre a choisi l’ancien propriétaire de petite entreprise Jasraj Singh Hallan, qui avait été considéré comme un jeune à risque après avoir immigré au Canada dans son enfance.

Ce sont des histoires comme celle de Hallan que Poilievre promeut, vantant la promesse du rêve canadien.

“Peu importe que vous vous appeliez Poilievre ou Patel… Martin ou Mohamed”, une vidéo publiée en ligne montre Poilievre disant lors d’un événement Diwali en octobre. “Si vous êtes prêt à travailler dur, à contribuer, à suivre les règles, à élever votre famille, vous pouvez réaliser vos rêves dans ce pays.”

Poilievre souligne souvent qu’il a épousé une immigrante canadienne. Sa femme Ana et sa famille étaient des réfugiés du Venezuela.

Tenzin Khangsar, qui a travaillé dans le bureau de Kenney lorsqu’il était ministre de l’Immigration et a aidé à la stratégie de sensibilisation des conservateurs, a déclaré que Poilievre donne l’exemple à son caucus et à l’ensemble du parti. « Et montre franchement à tous les Canadiens qui regardent, ‘c’est une priorité pour moi. Ce n’est pas seulement quelque chose que je ferai pendant une campagne électorale.

Khangsar a déclaré que si la première étape se présente, la deuxième étape est le suivi de la politique.

Poilievre a promis d’amener les provinces à accélérer la reconnaissance des titres de compétences étrangers, l’une de ses premières annonces politiques en tant que candidat à la direction. Il s’en est aussi pris aux « gardiens » du ministère fédéral de l’Immigration.

Lors d’une table ronde avec les médias communautaires ethniques convoquée pendant la course, Poilievre a déclaré que les valeurs des immigrants et des conservateurs sont les mêmes : “travail acharné, famille, liberté, tradition”.

« Des valeurs sur lesquelles nous devons bâtir un futur parti conservateur.

Une vidéo d’environ 50 minutes de l’événement partagée sur Facebook montre Poilievre offrant plus de détails sur ses idées en matière de politique d’immigration : élargir l’entrée express, faciliter l’accès des travailleurs étrangers temporaires aux résidents permanents, améliorer la capacité des immigrants à faire venir leurs parents au Canada pour aide à la garde des enfants et développement du parrainage privé de réfugiés.

Il a été catégorique dans une interview accordée à une émission de radio punjabi le mois dernier : « Le parti conservateur est pro-immigration.

Mais la porte-parole du NPD en matière d’immigration, Jenny Kwan, a jeté l’eau sur l’idée, affirmant dans un communiqué que le gouvernement Harper avait réduit les services d’établissement pour les nouveaux arrivants et rendu les regroupements familiaux plus difficiles.

Le ministre libéral de l’Immigration, Sean Fraser, n’a pas pataugé dans le passé des conservateurs, mais dans un communiqué, il a déclaré que parler aux nouveaux arrivants est le travail de tout dirigeant politique.

«Les nouveaux arrivants ne sont pas un bloc électoral à flatter. Ce sont des Canadiens, et bientôt des Canadiens.

Mais de nombreux conservateurs pensent que l’approche du parti sur les questions d’immigration les a perdus lors des élections de 2015, alors que les conservateurs ont poussé des politiques telles que l’interdiction des niqabs lors des cérémonies de citoyenneté et l’établissement d’une ligne de dénonciation pour les pratiques culturelles dites barbares.

Lantsman et Uppal se sont publiquement excusés d’avoir soutenu ce qui est devenu connu sous le nom d'”interdiction du niqab”. Mais Poilievre a défendu la politique comme exigeant simplement «que le visage d’une personne soit visible lors de la prestation de serment lors des cérémonies de citoyenneté».

Un examen interne de la défaite électorale des conservateurs en 2021 a révélé que l’image du parti restait endommagée parmi les communautés d’immigrants.

Le porte-parole de Poilievre en matière d’immigration, Tom Kmiec, a déclaré que les conservateurs croient en un « système d’immigration axé sur les employeurs ».

Lorsqu’on leur a demandé s’ils appuyaient le plan du gouvernement libéral d’accueillir un nombre record de résidents permanents dans les années à venir, qui comprend un objectif de 500 000 d’ici 2025, Kmiec a déclaré que « le nombre n’est pas aussi important que l’expérience du service à la clientèle ».

Kmiec, un immigrant polonais, a déclaré que le département fédéral de l’immigration était confronté à des arriérés massifs et à des délais de traitement incontrôlables. “C’est un manque total de compassion de trop promettre ce que vous pouvez réellement livrer.”

Andrew Griffith, ancien directeur de la politique de multiculturalisme du gouvernement fédéral, a prédit que les conservateurs éviteront d’attaquer les cibles de peur d’être qualifiés de xénophobes.

Griffith a déclaré qu’il ne percevait pas que le parti était sceptique quant à l’immigration, bien que de telles opinions soient historiquement présentes dans sa base.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

