Pierre Poilievre : Les Canadiens en colère parce qu’ils « ont mal »

Tout en plaidant pour plus de civilité en politique, le chef conservateur Pierre Poilievre a également appelé les élus vendredi à explorer les raisons pour lesquelles les Canadiens se sentent si en colère dans le climat politique actuel.

S’adressant aux journalistes à Ottawa, Poilievre a adressé un article récent d’Erin O’Toole publié sur le site Web d’édition Substack, dans lequel l’ancien chef conservateur a qualifié les drapeaux «F *** Trudeau» de «l’antithèse même de ce que signifie être conservateur .”

Poilievre a répondu au billet de blog en disant qu’il n’aime pas les drapeaux.

“Mais je pense que nous devons nous demander pourquoi les gens sont si en colère ? Par exemple, pourquoi les gens sont-ils si en colère ? Et la réponse est qu’ils souffrent”, a-t-il déclaré.

“Vous savez, il est facile pour l’establishment politique de dire : ‘Arrêtez de vous plaindre.’ Mais quand on fait partie des 1,5 million de personnes qui se sont rendues dans une banque alimentaire au mois de mars, ce n’est pas si facile.”

Poilievre a poursuivi en faisant référence à un cas à la Mississauga Food Bank en Ontario, où un client a posé des questions sur l’aide médicale à mourir en raison de la pauvreté dans laquelle il vivait.

Il a également souligné le coût de l’accession à la propriété et de la dépendance aux opioïdes comme autres exemples de la difficulté des Canadiens, ajoutant qu’au cours de ses près de deux décennies en politique, il n’avait «jamais vu autant de souffrances et de douleur et de souffrance dans notre population».

“Bien sûr, disons aux gens d’être plus civils. Mais en tant que dirigeants politiques, essayons réellement de résoudre les problèmes qui ont bouleversé, irrité et blessé les gens”, a déclaré Poilievre. “C’est notre travail de transformer cette blessure en espoir, de la transformer en quelque chose de mieux.”

Dans l’article, qu’il a publié jeudi, O’Toole a qualifié la “prolifération” d’affichages politiques tels que les drapeaux “F *** Trudeau” “de signe que nous devenons lentement insensibles aux cascades politiques et à la rhétorique agressive, qu’il s’agisse de de gauche ou de droite.”

“En fait, les extrêmes semblent jouer les uns contre les autres alors qu’ils encadrent le débat autour des motivations des dirigeants politiques. L’extrême gauche a affirmé (l’ancien premier ministre) Stephen Harper détruisait le Canada et l’extrême droite prétend (le premier ministre) Justin Trudeau est un traître », dit O’Toole.

“Ces positions radicales peuvent sembler farfelues à la majorité des Canadiens, mais malheureusement, les opinions extrêmes sont plus amplifiées et étouffent souvent les opinions plus modérées.”

O’Toole, le député de Durham, en Ontario, a démissionné de son poste de chef du Parti conservateur du Canada en février après qu’une majorité de son caucus ait voté pour le destituer.

Sous O’Toole, les conservateurs ont obtenu le plus de voix aux élections fédérales de 2021, mais n’ont pas réussi à remporter la majorité des sièges, avec une perte nette de deux circonscriptions. Les libéraux allaient former un gouvernement minoritaire.

La destitution d’O’Toole en tant que chef est intervenue au milieu du rassemblement du convoi de camionneurs à Ottawa qui a vu des semaines de protestations contre les mandats de vaccination et les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

CTV News a rapporté quelques jours après la démission d’O’Toole que la chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, l’avait auparavant poussé à soutenir les manifestations. O’Toole a rencontré des camionneurs se rendant à Ottawa en fin janvier.

Poilievre a remporté la direction conservatrice en septembre.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca, Sarah Turnbull, ancienne productrice de CTVNews.ca, et Glen McGregor, correspondant politique principal de CTV National News