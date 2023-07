Pierre Poilievre laisse tomber les lunettes dans le cadre d’une refonte de l’image

Le chef conservateur Pierre Poilievre arbore un nouveau look après que le parti ait sous-performé lors d’une série d’élections partielles récentes – une cure de jouvence qui, selon le chef conservateur, est motivée par l’apport de mode de sa femme.

Poilievre a suivi un code vestimentaire d’affaires strict depuis près de 20 ans qu’il est sur la Colline du Parlement.

Rarement vu sans cravate dans l’exercice de ses fonctions officielles, Poilievre a toujours montré un penchant pour les costumes bleu marine, l’uniforme préféré de Bay Street et de la politique fédérale.

Jusqu’à récemment, le chef conservateur portait des lunettes. Il les a laissés derrière lui alors qu’il voyage à travers le pays lors d’une tournée estivale pour souligner les échecs perçus du premier ministre Justin Trudeau.

Le nouveau look est entré en vigueur peu de temps après que le parti a tenu de justesse la circonscription d’Oxford, en Ontario, dans la région de Londres. – considéré comme un bastion conservateur – tout en affichant une piètre performance dans un siège de banlieue potentiellement gagnable, Winnipeg South Centre, lors des élections partielles de juin.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse à Niagara Falls, en Ontario. mercredi, Poilievre a reconnu qu’il avait subi une modeste cure de jouvence.

Le chef conservateur Pierre Poilievre à Niagara Falls le 19 juillet 2023. (Martin Trainor/CBC)

Vêtu d’un jean bleu bootleg et portant des lunettes de soleil aviateur comme celles portées par Tom Cruise dans les films Top Gun, Poilievre a déclaré que sa femme, Anaida, pense qu’il « a l’air mieux sans lunettes, donc je dois la garder heureuse avant tout ».

REGARDER : Poilievre fait peau neuve : Quoi de neuf avec le nouveau look de Pierre Poilievre? Le chef conservateur Pierre Poilievre a abandonné les lunettes et a commencé à porter des vêtements plus décontractés dans le but d’élargir son attrait pour les électeurs.

Il n’y a pas que les vêtements. Poilievre, connu pour ses combats avec les journalistes, a également accepté une question de suivi de CBC News au sujet de sa refonte de l’image.

« Normalement, nous n’autorisons pas les questions supplémentaires », a déclaré Poilievre en désignant la cascade majestueuse derrière lui, « mais c’est un si bel endroit – vous m’avez adouci le cœur. »

« Que je porte des lunettes ou non, j’ai la meilleure vision pour le pays. Une vision d’épiceries moins chères, plus abordables, des rues plus sûres. C’est la vision que veulent les Canadiens. Ramenons-les à la maison », a ajouté Poilievre en souriant, en utilisant son slogan de campagne.

Le député conservateur Pierre Poilievre se lève à la Chambre des communes pour s’excuser d’avoir fait un geste obscène à Ottawa le 14 juin 2006. (Tom Hanson/Presse Canadienne)

Un porte-parole de Poilievre n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Chad Rogers est un stratège conservateur de longue date qui connaît Poilievre depuis des années. Il a dit que Poilievre n’est pas strictement un politicien boutonné.

Poilievre suit CrossFit, un programme de conditionnement physique à haute intensité, et se détend dans des vêtements décontractés avec ses amis et ses proches confidents, a déclaré Rogers – un côté du leader qui n’est pas bien connu des électeurs.

Trudeau est reconnu à 100% dans les sondages d’opinion publique, tandis que Poilievre est une figure moins connue, a déclaré Rogers. Poilievre doit se définir avant que ses adversaires ne le fassent en premier, a-t-il ajouté.

« Pierre a un personnage de travail. Il porte un costume, une cravate et des lunettes et il a l’air professionnel quand il est sur le parquet du Parlement. Il a l’air assez différent quand il sort, vous savez, en train de rouler un pneu de camion de 200 livres », a déclaré Rogers dans une interview, faisant référence à un exercice CrossFit.

« Je ne pense pas que Pierre Poilievre ait un nouveau look. Je pense que nous regardons simplement Pierre Poilievre plus fréquemment. »

Le député conservateur Pierre Poilievre se lève à la Chambre des communes pour s’excuser d’un commentaire sur les peuples autochtones le 12 juin 2008. (Tom Hanson/Presse Canadienne)

Mais l’initié et lobbyiste conservateur a déclaré que Poilievre et son équipe faisaient clairement un effort concerté pour présenter une image plus décontractée et décontractée aux électeurs qui pourraient se méfier de lui.

Poilievre n’est pas le premier politicien conservateur à ajuster son image avant de demander aux électeurs de mettre son parti au pouvoir.

L’ancien chef du Parti réformiste, Preston Manning, a laissé tomber les verres de bouteille de coca et les costumes mal ajustés lors de sa course au poste le plus élevé du pays.

Le chef réformiste Preston Manning explique les politiques de son parti lors d’une conférence de presse à Vancouver en 1996. (Kim Stallknecht/La Presse Canadienne)

L’ancien premier ministre Stephen Harper a adopté les gilets-chandails comme un accessoire de mode préféré pour présenter une image plus décontractée et plus domestique aux électeurs.

Les plus récents prédécesseurs de Poilievre, Andrew Scheer et Erin O’Toole, ont maigri avant leurs élections fédérales respectives.

O’Toole a commencé à courir et a martelé le trottoir tous les jours pendant la campagne électorale. Il a montré son nouveau physique dans la littérature de campagne. La plate-forme du parti conservateur de 2021 présentait une photo de couverture d’O’Toole dans un t-shirt noir moulant.

L’ancien chef conservateur Erin O’Toole brandit son livre de plate-forme alors qu’il s’adresse à ses partisans lors d’un rassemblement électoral le 25 août 2021 à Hamilton, en Ontario. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Rogers a déclaré que Poilievre pourrait réussir là où d’autres ont échoué parce qu’il fait un pivot si loin des prochaines élections.

« Vous ne pouvez pas engraisser un cochon le jour du marché. Vous ne pouvez pas tout faire à la dernière minute. Vous ne pouvez pas soudainement devenir la version parfaite de vous-même des semaines avant une élection et dire : ‘Au fait, je suis maintenant un peu plus beau, un peu plus actif' », a-t-il déclaré.

« Les dirigeants précédents ont échoué quand ils l’ont fait parce que c’était très inauthentique. Ils ont dit: » J’adopte une nouvelle image cool « , mais ils n’avaient clairement pas l’air à l’aise. »

Laura Peck est vice-présidente de Transformational Leadership Consultants à Ottawa. Elle anime depuis 30 ans des séminaires et des séances de coaching auprès d’hommes politiques et de chefs d’entreprise sur l’image et la communication.

Peck a déclaré que la tentative de Poilievre d’adoucir son image est une tentative de gagner les électeurs sceptiques qui ne se sont pas réchauffés avec lui et son style de chien d’attaque.

Elle a déclaré que les changements « se sont produits très rapidement » et sont « vraiment perceptibles » pour les observateurs politiques passionnés.

Peck a déclaré que la voix de Poilievre en public avait également changé. Il parle d’un « ton plus lent et plus mesuré », a-t-elle dit – probablement une tentative de courtiser les électeurs rebutés par le style agressif qu’il affiche habituellement à la Chambre des communes.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, porte un chapeau de cow-boy lors du défilé du Stampede de Calgary le 7 juillet 2023. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

« Ils ont probablement fait des tests de groupes de discussion pour déterminer qui est leur univers électoral. Où sont les électeurs swing? Les élections partielles ne se sont pas si bien déroulées pour eux, alors ils essaient vraiment de recueillir leur vote. Ils font un changement pour essayer de donner un avantage au parti et d’accumuler plus d’électeurs « , a-t-elle déclaré.

« C’est une stratégie de marque que tous les dirigeants adoptent. Ils doivent simplement s’assurer que la marque de Poilievre est authentique. Il doit pouvoir vivre avec quand tout cela sera terminé. »