En tant qu’étudiant universitaire, Pierre Poilievre a gagné 10 000 $ pour un essai expliquant comment, en tant que premier ministre, il bâtirait son gouvernement sur une plate-forme de liberté – un message qu’il vient d’utiliser pour se rapprocher un peu plus de ce travail en devenant chef du Parti conservateur .

Au cours de sa campagne à la direction, Poilievre a promis de faire “Le Canada le pays le plus libre sur Terre” en limitant la portée du gouvernement.

C’était un thème tiré tout droit de cet essai de 2 500 mots qu’il a écrit alors qu’il était étudiant de 20 ans à l’Université de Calgary.

“Le gardien le plus important de notre niveau de vie est la liberté”, a-t-il écrit. Le travail du gouvernement, a-t-il soutenu, “est constamment de trouver des moyens de se soustraire à l’obstruction de ces libertés”.

Poilievre a fait écho à ce thème lors de sa campagne en partie en promettant de abroger le projet de loi C-11 qui, selon lui, donnerait au CRTC trop de pouvoirs pour réglementer le contenu en ligne et restreindre la liberté d’expression.

Poilievre a également déclaré qu’il interdire tous les futurs mandats de vaccination liés au travail et aux voyages – un message qui a aligné sa campagne sur les objectifs déclarés des manifestations des camionneurs à Ottawa et dans tout le pays plus tôt cette année.

“Le Canada est libre et la liberté est sa nationalité.” C’est pourquoi je me présente comme premier ministre – pour vous redonner le contrôle de votre vie et faire du Canada le pays le plus libre sur terre. pic.twitter.com/RtnxsXcp1n —@PierrePoilievre

Christopher Cochrane, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Toronto, a déclaré que bien qu’il ait été surpris que Poilievre ait choisi de s’aligner si étroitement sur les messages des protestations des camionneurs, cela ne semble pas l’avoir endommagé dans la course pour le direction conservatrice.

“D’un point de vue stratégique, c’est presque comme s’ils voyaient une plus grande menace dans le Parti populaire qu’ils ne l’ont fait en perdant l’élément progressiste de leur parti au profit des libéraux”, a-t-il déclaré à propos de la stratégie de campagne de Poilievre.

“Il n’y a absolument rien dans ses messages qui suggère qu’il est autre chose qu’un conservateur et ce genre de messages a des avantages et des inconvénients dans le contexte électoral, mais l’avantage classique est qu’ils font appel à la base du parti.”

Un “conservateur sans vergogne”

En faisant appel à cette base du parti, Poilievre a cherché des votes parmi ceux qui l’ont connu comme l’un des premiers conservateurs de Harper élu pour la première fois à l’âge de 24 ans sous la bannière du Parti conservateur fusionné.

“Il était là quand il était jeune et il a toujours été perçu comme quelqu’un d’enthousiaste, charismatique, prêt à se battre et prêt à s’engager à un niveau peut-être abrasif. Mais ils ont toujours aimé ce genre de combativité en lui”, a déclaré Jean-Christophe. Boucher, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de Calgary.

“C’est une sorte de conservateur sans vergogne … et d’une manière ou d’une autre, les membres du parti ont trouvé du réconfort dans ce genre de personne parce que ce n’est pas quelqu’un de différent. Ils savent ce qu’il représente. Ils respectent vraiment cela.”

Né à Calgary d’une mère célibataire de 16 ans, Poilievre a été adopté par des parents d’enseignants francophones et a grandi à Calgary, où il a trouvé ses affiliations politiques.

Si aujourd’hui Poilievre est une figure connue du parti et le nouveau favori de sa base, c’est peut-être parce qu’il a passé une grande partie de sa vie à manier l’épée pour la cause conservatrice.

À l’Université de Calgary, il a dirigé le club conservateur du campus avant de travailler comme stagiaire pour Jason Kenney à l’été 1999, puis d’effectuer des travaux politiques en tant que membre du personnel du député de l’Alliance canadienne Stockwell Day de 2002 à 2004.

Après avoir remporté un siège dans la circonscription de Nepean-Carleton, dans la région d’Ottawa, en 2004 – renversant le ministre libéral de la Défense David Pratt de son siège – Poilievre a été réélu en 2006.

Lors de la 39e législature, le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, a nommé Poilievre secrétaire parlementaire de John Baird, président du Conseil du Trésor. L’année suivante, il est nommé secrétaire parlementaire du premier ministre.

Pierre Poilievre, à gauche, et John Baird arrivent pour un remaniement ministériel fédéral à Rideau Hall à Ottawa le 15 juillet 2013. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Même lorsqu’il a gravi les échelons du caucus, ce comportement abrasif et combatif mentionné par Boucher n’a pas toujours évité la colère de Harper et du parti qu’il dirigeait.

En 2008, Poilievre a été obligé de s’excuser après s’être demandé dans une entrevue à la radio si le Canada « rentabilisait tout cet argent » dépensé pour indemniser les survivants des pensionnats autochtones — une entrevue diffusée le jour même où Harper devait s’excuser publiquement pour les pensionnats.

De tels faux pas n’ont pas fait dérailler la carrière de Poilievre. Harper l’a élevé au cabinet en 2013, faisant de lui le ministre d’État pour la réforme démocratique. Dans ce rôle, Poilievre a présenté le Loi controversée sur l’intégrité des élections, qui a dû être modifiée lorsque des critiques ont affirmé qu’elle compromettrait la démocratie canadienne.

Poilievre a ensuite été nommé ministre de l’Emploi et du Développement social au début de 2015, acquérant ainsi une expérience de direction supplémentaire.

Le message modéré de Jean Charest n’a pas trouvé d’écho

“Poilievre est plus crédible que [leadership rivals] Roman Baber, Leslyn Lewis… parce que c’est un ancien membre du cabinet très en vue et qu’il semble plus conservateur que Jean Charest, qui a littéralement fait campagne pour être modéré”, a déclaré Randy Besco, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto.

“Généralement, le candidat le plus conservateur et le plus crédible l’emporte.”

Les observateurs politiques notent qu’Erin O’Toole a perdu son emprise sur la direction conservatrice après s’être présenté pour obtenir les votes des conservateurs sociaux, déménagé au centre pendant les élections fédérales et s’est retrouvé avec rien à montrer pour cela.

Boucher a déclaré que l’éviction d’O’Toole et les raisons sous-jacentes ont défini la course pour le remplacer comme une recherche d’un candidat anti-O’Toole – une course qui a laissé l’ancien premier ministre du Québec Charest hors de l’image.

“La raison pour laquelle les conservateurs aiment vraiment Poilievre, c’est qu’il n’a jamais changé depuis qu’il s’est présenté pour la première fois”, a déclaré Boucher. “Il a des valeurs claires. Il ne bouge pas entre les options et il n’est pas O’Toole.”

Les experts disent que – en plus d’offrir un message modéré juste après qu’O’Toole a essayé de faire la même chose et a échoué – Charest a également souffert de la fatigue des électeurs. Bien qu’il ait de l’expérience — il a dirigé les progressistes-conservateurs fédéraux, servi dans le cabinet de Brian Mulroney et été premier ministre du Québec —, les gens se sont peut-être lassés de lui.

“Ce n’est pas l’homme d’hier. C’est l’homme d’avant-hier”, a déclaré Barry Cooper, professeur de sciences politiques à l’Université de Calgary.

“C’est un homme très gentil et charmant”, a déclaré Cooper, ajoutant qu’un Parti conservateur dirigé par Charest aurait connu “une grande diminution du soutien … certainement en Alberta et en Saskatchewan et peut-être en Colombie-Britannique, bien que ce soit un peu difficile à prévoir. “

Boucher a déclaré que le message progressiste-conservateur modéré de Charest n’avait pas d’écho dans l’Ouest et que l’opinion dominante à l’ouest du Manitoba était que les conservateurs avaient perdu les dernières élections parce qu’O’Toole n’était pas assez conservateur – un problème que Charest ne pouvait pas résoudre.

L’ancien premier ministre Brian Mulroney, à gauche, et l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest à Québec en 2007. (La Presse canadienne)

“J’ai été un peu surpris que Charest ait couru”, a déclaré Cochrane. “Cela semble être une cause perdue pour un candidat progressiste-conservateur de se présenter à cette élection.

“À certains égards, il est admirable qu’il se soit présenté, pour donner à cette partie du parti une voix forte lors de l’élection à la direction. Mais je serais très surpris s’il croyait vraiment qu’il avait une chance [of] le gagner dès le départ.”

Poilievre a gagné tout en promouvant un message populiste très différent. Il a attisé la colère du public envers des institutions comme la Banque du Canada – l’accusant de ne pas agir assez rapidement pour freiner l’inflation – envers la réponse du gouvernement libéral à cette inflation et envers l’utilisation par le premier ministre Justin Trudeau des mandats de vaccination pour aider à gérer la pandémie de COVID-19.

Il a également soutenu la crypto-monnaie et a déclaré à plusieurs reprises qu’aucun ministre d’un gouvernement Poilievre ne serait autorisé à assister aux réunions du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Le message anti-élite de Poilievre

Le WEF organise une conférence à Davos chaque année en janvier où des chefs d’entreprise et des politiciens du monde entier se réunissent pour échanger des idées.

Certains députés conservateurs ont été accusés de répandre des théories du complot anti-WEF affirmant que le WEF est en réalité une cabale d’élites mondiales prévoyant de refaire la société, d’éliminer la propriété privée et d’imposer un gouvernement mondial autoritaire.

De nombreux participants aux manifestations des camionneurs ont adopté le même point de vue – Poilievre n’est pas allé aussi loin. Il dépeint le WEF comme un rassemblement d’élites et de milliardaires et affirme que les politiciens devraient se concentrer sur les besoins des Canadiens, et non trinquer avec les puissants dans une station de ski chic.

Maintenant qu’il a remporté le leadership avec ce message anti-élite et populiste, certains de ses détracteurs disent qu’il devra modérer son ton s’il veut faire des percées lors des prochaines élections fédérales en dehors de la base occidentale du parti. D’autres ne sont pas sûrs que ce soit ce qu’il fera.

“Le message de Poilieve sur les griefs économiques va en fait beaucoup plus loin que les gens ne le pensent”, a déclaré Boucher. “Je ne pense pas qu’il va juste être intéressant pour les conservateurs. Je pense que certaines personnes de gauche vont en fait acheter ce message d’anti-élitisme.”

Poilievre pourrait être en mesure d’attirer des électeurs mécontents de la gauche, a déclaré Boucher, en concentrant une campagne électorale générale « sur l’idée que la raison pour laquelle l’inflation est là, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas payer vos courses et que les taux d’inflation augmentent , la raison pour laquelle vous êtes moins bien lotis, c’est à cause des élites.”