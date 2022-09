Au cours d’une interview en juillet — quelque temps après qu’il soit devenu clair qu’il était plus que susceptible de remporter la course à la chefferie — Pierre Poilievre a enterré toute idée qu’il changerait ses habitudes une fois devenu chef du Parti conservateur.

“Les gens savent à quoi s’attendre de moi”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de grand pivot. Je suis qui je suis.”

Poilievre n’a jamais été une violette qui rétrécit. Il s’est présenté pour la première fois aux élections à l’âge de 24 ans et il a été un personnage central dans certaines des plus grandes batailles politiques de l’ère Stephen Harper.

Mais il s’est déclaré encore plus fort au cours des sept derniers mois. Malgré tous les ajustements qu’il apporte à son message maintenant que la course à la direction des conservateurs est terminée (son discours de samedi soir devant les caméras de la télévision nationale était nettement plus distingué qu’il ne l’était auparavant), il a été très clair sur la façon dont il est prêt à aborder la politique.

C’est un politicien talentueux, un conservateur aux motivations idéologiques et un populiste agressif. Le Canada a déjà eu des populistes – de William Aberhart à John Diefenbaker en passant par Rob Ford. Mais l’ascension de Poilievre à la direction du Parti conservateur marque l’arrivée du populisme du 21e siècle au Canada – la vague de ressentiment alimentée par Internet qui a déjà inondé la politique américaine et britannique.

Capturer l’identité conservatrice

À une autre époque et à un autre endroit, on aurait pu s’attendre à ce que les conservateurs se tournent vers Jean Charest. Mais après avoir été absent de la politique pendant près d’une décennie, l’ancien premier ministre du Québec était rouillé et lent.

La campagne de Charest visait également la mauvaise partie du cerveau du Parti conservateur. Sa candidature représentait l’argument le plus rationnel et le plus conventionnel – que le parti devait faire un appel plus large à ceux qui se trouvaient en dehors de sa tente partisane afin de reconquérir le pouvoir.

Mais Poilievre a capturé l’identité conservatrice. Après trois défaites consécutives face à Justin Trudeau, après les tentatives maladroites d’Erin O’Toole de modérer certaines positions du parti et d’agrandir la tente du parti, Poilievre a offert aux conservateurs un cri du cœur émotionnellement satisfaisant (“liberté!”) et un chef combatif et sans vergogne pour passer derrière.

Pierre Poilievre accueille un supporter à Brandon, Man. au Victoria Inn le 4 août 2022. (Chelsea Kemp/CBC)

L’objectif déclaré de Poilievre est de faire du Canada le pays le plus « libre » au monde (un titre actuellement détenu par l’un ou l’autre Singapour ou Suisse , selon qui compte) et « redonner aux Canadiens le contrôle de leur vie ». Son message est que les « gardiens » privent les Canadiens de la prospérité, de la liberté et de la sécurité qui devraient être les leurs.

Il est le plus clair sur quoi et contre qui il est.

Il a embrassé la soi-disant manifestation du “convoi de la liberté” et il s’oppose aux mandats de vaccins et aux mandats de masques. Il abrogerait la taxe sur le carbone et la norme sur les carburants propres, et modifierait la réglementation fédérale pour faciliter l’approbation des projets pétroliers et gaziers et des pipelines.

Il renverserait les tentatives du gouvernement libéral de réglementer les principales plateformes Internet, ce qui, selon lui, s’apparente à de la censure. Il supprimerait le financement de la CBC.

Il a juré de congédier le gouverneur de la Banque du Canada — Poilievre blâme le gouverneur pour la forte inflation qui afflige les pays du monde entier. Il insiste sur le fait qu’une forte réduction des dépenses gouvernementales résoudrait le problème de l’inflation au Canada.

Il a promu les crypto-monnaies comme un moyen de “prendre le contrôle de l’argent des banquiers et des politiciens” et de “se retirer de l’inflation” (bien qu’il semble avoir moins mis l’accent sur le bitcoin et autres depuis que le marché de la crypto s’est effondré cet été).

Il a également accusé à tort le gouvernement d’« espionner » les Canadiens pendant la pandémie après que l’Agence de la santé publique a utilisé données mobiles agrégées pour mesurer l’efficacité des restrictions de santé publique. Et il a promu le idée erronée que le gouvernement poursuit une «interdiction des engrais».

Soit avec lui, soit contre lui

Contrairement à certaines des personnalités qui ont défini le populisme ces dernières années, Poilievre n’a pas fait campagne contre l’immigration ni tenté de diviser les électeurs selon des critères raciaux ou ethniques. Mais il a adopté le langage du populisme et l’idée fondamentale qu’il n’y a que des amis et des ennemis. Si vous n’êtes pas avec Poilievre, vous devez être contre lui.

Il dirige sa colère contre les « élites » — les « élites d’Ottawa », les « élites riches », « l’élite dirigeante » — et la « culture éveillée ». Dans un e-mail adressé à ses partisans en mai, il a affirmé que “les médias, les experts [and] les professeurs” disent qu’il ne devrait pas attaquer Justin Trudeau aussi “fortement” qu’il le fait parce qu’un “club chaleureux d’initiés” veut maintenir le statu quo.

En août, il a tweeté que “les gardiens libéraux et les oligarques des entreprises” verseront des “larmes de gauche” une fois qu’il sera aux commandes. (Dans la vidéo d’accompagnement, un partisan se tenait à côté de Poilievre en train de boire dans une tasse avec les mots “larmes de gauche” écrits dessus.)

Poilievre a également juré qu’aucun ministre d’un gouvernement qu’il dirigeait n’assisterait à la conférence annuelle du Forum économique mondial, une organisation qui fait l’objet de diverses théories du complot. (John Baird, l’un des coprésidents de la campagne de Poilievre, a assisté à la conférence à plusieurs reprises en tant que ministre dans le cabinet de Stephen Harper.)

Pierre Poilievre prend la parole lors d’une conférence de presse devant la Banque du Canada à Ottawa le 28 avril 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

En plus de promettre de définancer Radio-Canada, Poilievre a revendiqué que les journalistes des deux autres grands réseaux de télévision — CTV et Global — sont incapables de le couvrir objectivement. Lorsque Global News a publié une histoire avec laquelle il n’était pas d’accord, Poilievre a accusé le réseau d’être un “porte-parole libéral”.

Les courses à la direction du parti sont traditionnellement des affaires plutôt distinguées, mais Poilievre a mené des campagnes de terre brûlée contre ses deux rivaux les plus proches, Charest et Patrick Brown. Lorsqu’il a choisi de décliner l’invitation à participer à un troisième débat officiel sur le leadership, son directeur de campagne a publiquement fustigé son propre parti pour avoir choisi une «personnalité médiatique libérale d’élite laurentienne» pour modérer un débat précédent.

S’il y a des conservateurs fédéraux qui ont des doutes sur le style ou la substance de la politique de Poilievre, ils ont été relativement silencieux au cours des sept derniers mois.

Les inquiétudes de Charest et l’avertissement de Sheila Fraser

Dans les derniers instants de ce dernier débat, Charest averti que “la colère n’est pas un programme politique”. Mais Charest n’a jamais eu le temps de présenter un argument pleinement développé contre Poilievre en mai, lorsqu’il a déclaré que les commentaires de Poilievre au sujet de la Banque du Canada étaient “irresponsables”.

“Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un dirigeant qui se rend sur place et sape délibérément la confiance dans les institutions”, Charest a dit .

Il ne le voulait probablement pas, mais Charest faisait écho à quelque chose qu’il avait dit la dernière fois que Poilievre était au centre de la scène politique canadienne.

En 2014, Poilievre a été le parrain de la Loi sur l’intégrité des élections, la réécriture controversée des lois électorales fédérales par le gouvernement conservateur. De nombreux experts et critiques se sont manifestés pour contester des éléments du projet de loi et avertir que cela rendrait – sans justification – plus difficile pour certains Canadiens de voter. L’un de ces critiques était Marc Mayrand, le directeur général des élections de l’époque.

En réponse, Poilievre a publiquement remis en question les motivations de Mayrand, alléguant devant un comité sénatorial que Mayrand voulait « plus de pouvoir, un budget plus important et moins de responsabilité ».

Sheila Fraser, l’ancienne vérificatrice générale très respectée, a comparu devant le même comité quelques heures plus tard et exprimé sa profonde inquiétude sur ce que Poilievre avait fait.

“Cela me trouble énormément — je dirais me dérange énormément — de voir des commentaires qui sont faits, et je serai assez direct, par le ministre… s’en prenant personnellement au directeur général des élections”, a-t-elle dit.

« Cela ne sert aucun de nous. Cela mine la crédibilité de ces institutions. Et en fin de compte, si cela continue, nous paierons tous, parce que personne n’aura confiance dans le gouvernement ou dans les directeurs généraux des élections ou dans notre système démocratique. .”

L’ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser a contesté l’attaque verbale de Pierre Poilievre contre le directeur général des élections en 2014. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Huit ans plus tard, ces mêmes préoccupations sont soulevées par une vague de populisme qui se nourrit de conflits et d’oppositions.

En face de l’avertissement de Fraser se trouve le pari de Poilievre que ce moment est préparé pour lui, son message et sa politique.

Ça a été deux ans et demi traumatisants. L’inflation est en hausse et les taux d’intérêt augmentent. Le logement est difficile à payer. Les choses ne semblent pas fonctionner – des aéroports aux bureaux des passeports en passant par les salles d’urgence. Les libéraux sont au pouvoir depuis près de sept ans. Et l’avenir est plein d’incertitudes.

Poilievre dit qu’il ressent la douleur des gens et que les électeurs peuvent trouver de l’espoir dans ses promesses de changement radical.

Quoi qu’il arrive ensuite, cela ne se fera pas tranquillement.