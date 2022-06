Pierre Poilievre est le politicien le plus dangereux et le plus épouvantable du Canada

Pierre Poilievre m’a toujours consterné.

Mais alors que la fête du Canada approche et qu’Ottawa se prépare à d’autres manifestations « pour la liberté » sur la colline du Parlement que Poilievre soutient sans réserve, je suis encore plus consterné.

C’est parce que le favori de la course à la chefferie conservatrice croit vraiment aux idées et aux causes folles qu’il propose, ou qu’il est un non-croyant malhonnête qui promeut sans vergogne de telles absurdités afin d’obtenir le soutien de Canadiens en colère et mécontents dans sa tentative de devenir chef du parti.

Ce qui est plus troublant, c’est que je ne sais pas laquelle de ces deux options épouvantables est la plus dangereuse – pour ce qu’ils disent de Poilievre en tant que premier ministre potentiel, ou ce qu’ils suggèrent sur la direction que prend le Canada en tant que nation.

De toute évidence, l’extrémisme de droite et le populisme sont de plus en plus acceptés au Canada – et Poilievre traite avec enthousiasme cette tempête qui se prépare.

Il a soutenu bruyamment – ​​et fièrement – ​​les blocus illégaux et les actes indisciplinés du soi-disant convoi de camionneurs pour la liberté qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa en février, parle de se débarrasser de tous les «gardiens» qui empêchent les Canadiens de profiter de la «liberté» qu’ils méritent, des rails contre les «élites», jure de licencier le gouverneur de la Banque du Canada, soutient la devise volatile du bitcoin et veut que le Canada soit un chef de file mondial des crypto-monnaies controversées.

Comme Donald Trump l’a fait en remportant l’élection présidentielle américaine de 2016 – et continue de le faire alors qu’il se prépare pour une élection présidentielle probable en 2024 – Poilievre puise dans certains des pires instincts des électeurs, attisant la rage populiste au Canada de la même manière que Trump le fait.

Surtout, ce sera un désastre pour les libéraux et les néo-démocrates de sous-estimer Poilievre, intellectuellement malhonnête. Les sondages indiquent qu’il est fermement en tête dans la course à la direction des conservateurs et commence à gagner en force parmi les électeurs swing.

Scott Reid, directeur des communications de l’ancien premier ministre Paul Martin, tweeté un avertissement cette semaine à ceux qui sont convaincus que les électeurs rejetteront ce qu’il appelle “ce Crypto-king”. Reid a écrit: «La complaisance suffisante est exactement la façon dont d’innombrables gouvernements ont rencontré leur Waterloo. Fait-le.”

De toute évidence, il y a un mécontentement, un mécontentement et une colère profonds parmi les résidents ruraux frustrés, les travailleurs au salaire minimum et les exploitants de petites entreprises qui commencent à exprimer leur rage contre Ottawa, contre les «élites» et contre les «privilégiés».

Il ne fait aucun doute que nous sommes en colère ces jours-ci – en colère contre ce qui arrive à l’économie et aux États-Unis, en colère contre la Russie, en colère que nous soyons maintenant dans la troisième année de COVID.

Et nous sommes offensés par les étalages de privilèges des dirigeants politiques (dont Poilievre) qui n’ont jamais occupé un véritable emploi de leur vie, des professeurs d’université qui pontifient sur des questions qu’un travailleur moyen connaît mieux qu’eux, et des discours à la CBC et autres panneaux de médias.

Le Canada devrait à juste titre s’inquiéter de cette colère populiste qui mijote dans de nombreuses régions de notre pays.

Cette agitation ne vient pas seulement des marges, mais maintenant du centre, de « leaders » comme Poilievre, et est alliée au mouvement des anti-vaxxeurs rancuniers, des théoriciens du complot, des anarchistes antigouvernementaux et des ennemis de Trudeau.

Un tel mouvement a peut-être commencé par se vendre comme étant apolitique – malgré ses demandes ridicules telles que le fait que le gouverneur général expulse les libéraux au pouvoir – mais il est devenu bien plus que cela.

La plupart des conservateurs semblent aimer Poilievre, ses politiques imprudentes et son soutien à ce mouvement et aux rassemblements perturbateurs pour la « liberté ». Mais les conséquences de l’autonomisation d’un politicien intellectuellement malhonnête comme Poilievre pourraient être dévastatrices et durables.

Malheureusement, peu de Canadiens semblent prêter attention à ce qui se passe au sein de la course conservatrice et aux raisons pour lesquelles Poilievre pourrait être le politicien le plus dangereux du pays en ce moment. Il a le potentiel de diviser non seulement son propre parti, mais de diviser le pays encore plus qu’il ne l’est actuellement.

Il est temps que les Canadiens le remarquent. Les enjeux sont importants et le temps presse.

