Pierre Poilievre dit au caucus de se battre pour les «gens ordinaires»

Dans un discours devant son caucus avant les Fêtes, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que c’était le travail de son parti de «se tenir du côté des gens ordinaires».

Avant une réunion à huis clos, Poilievre s’est adressé aux parlementaires conservateurs devant les médias, disant à ses députés et sénateurs qu’il est de leur devoir en tant qu’opposition officielle de “toujours se tenir du côté des gens ordinaires”.

«Leurs chèques de paie, leurs économies, leurs maisons, leur pays», a déclaré Poilievre, demandant à son caucus, alors qu’ils sont de retour dans leurs communautés, de réfléchir un peu à la façon dont les conservateurs peuvent faire cela au cours de la nouvelle année.

“J’espère que vous passerez une merveilleuse pause avec vos familles, un moment pour renouveler et reconstruire votre énergie pour revenir en forme au combat au nom des Canadiens”, a déclaré Poilievre. “Mais c’est aussi une période de Noël pour penser aux moins fortunés, à ceux qui ont moins, à ceux qui luttent le plus. Malheureusement, ces gens sont plus nombreux que jamais.”



De nombreux Canadiens ont des craintes économiques. Et ce n’est pas seulement ça, les crimes violents sont en hausse, les surdoses de drogue sont devenues une pandémie, dit @PierrePoilievre. Et puis les libéraux veulent empiler une taxe sur le carbone. Les conservateurs se battront pour restaurer la santé mentale, s’attaqueront aux « vrais criminels » concernant les armes à feu. – Rachel Aiello (@rachaiello) 14 décembre 2022

Notre travail consiste toujours à nous tenir du côté des “gens ordinaires” @PierrePoilievre raconte son caucus conservateur. Il dit qu’ils vont restaurer le pays. Les propos se terminent par une autre standing ovation de la salle des parlementaires. #cdnpoli – Rachel Aiello (@rachaiello) 14 décembre 2022

Poilievre parle ensuite du système de soins de santé en train de s’effondrer, assis dans la salle d’attente avec sa fille. Parler des pénuries de médecins et des immigrants qui ne peuvent pas aider en raison des gardiens réglementaires. Il s’engage à travailler avec les provinces à ce sujet. – Rachel Aiello (@rachaiello) 14 décembre 2022