Pierre Poilievre demande la démission du ministre de la Sécurité publique suite aux révélations sur la prison de Bernardo

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré mercredi que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, devrait démissionner pour sa gestion du transfert de prison controversé du tueur condamné Paul Bernardo.

CBC News a rapporté mardi que le bureau de Mendicino savait depuis des mois que l’un des meurtriers les plus en vue du Canada serait transféré par le Service correctionnel du Canada (SCC) dans un établissement à sécurité moyenne.

Mais le personnel politique du ministre affirme avoir caché cette information à Mendicino jusqu’au lendemain du transfert de Bernardo.

L’attachée de presse du ministre, Audrey Champoux, a déclaré lundi que le bureau examinait « les options possibles pour potentiellement changer la décision » avant de dire à Mendicino ce que le SCC avait décidé de faire.

Le SCC a déclaré qu’il avait d’abord informé le bureau de Mendicino en mars qu’un transfert était prévu à une date non précisée.

Plus tard, en mai, l’agence pénitentiaire fédérale a confirmé que Bernardo serait déplacé le 29 mai. Le tueur a ensuite été transféré ce jour-là comme prévu.

REGARDER | Le cabinet du ministre était au courant du transfert de Bernardo 3 mois à l’avance : Le cabinet du ministre de la Sécurité publique était au courant du transfert de Paul Bernardo 3 mois à l’avance Le personnel du bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, savait depuis trois mois que le tueur en série et violeur Paul Bernardo serait transféré d’un établissement à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne – mais n’en a informé le ministre qu’après que cela se soit produit.

Après que les médias ont révélé le déménagement de Bernardo dans un établissement québécois, Mendicino a déclaré aux journalistes qu’il était « profondément préoccupé » et « choqué » par la décision du SCC, suggérant qu’il n’avait aucune explication sur la raison pour laquelle le service avait procédé au transfert.

« Le ministre Mendicino a dit qu’il était choqué — totalement choqué. Nous savons maintenant qu’il a été informé trois mois plus tôt et qu’il n’a absolument rien fait », a déclaré M. Poilievre aux journalistes sur la Colline du Parlement mercredi.

« Ce n’est pas la première fois que M. Mendicino ment aux Canadiens. J’ai une liste », a-t-il poursuivi, lisant une série d’échecs perçus par le ministre, notamment sa gestion du convoi de camionneurs de 2022 et du soi-disant gouvernement chinois. commissariats de police au Canada.

« Il ment et ment et ment. Il a menti sur ses connaissances et son rôle dans le transfert de Paul Bernardo d’un pénitencier à sécurité maximale à un pénitencier à sécurité moyenne. Ce sont trop de mensonges. C’est un mensonge de trop. Il est temps pour Marco Mendicino de démissionner. »

Moins de restrictions dans un établissement à sécurité moyenne

Bien que le service correctionnel ait envoyé un avis à l’avance, le bureau de Mendicino maintient que le ministre n’était pas au courant de ce que le SCC avait prévu.

Le déplacement de Bernardo d’une prison à sécurité maximale comme l’établissement Millhaven de Bath, en Ontario, vers un établissement à sécurité moyenne signifie que le prisonnier aura moins de restrictions sur ses mouvements et qu’il sera autorisé à interagir avec d’autres détenus.

Dans un 2020 note d’information sur la question des transfèrements, le SCC a déclaré qu’il ne transfère les détenus dans des établissements à niveau de sécurité inférieur que si le détenu a fait des « progrès » dans son plan correctionnel, qui décrit ce qu’il doit faire pour s’attaquer aux facteurs qui ont conduit à son comportement criminel.

Le SCC a déclaré qu’un détenu « doit présenter une faible probabilité d’évasion et un faible risque pour la sécurité du public » avant qu’un transfert n’ait lieu.

Le détenu doit également exiger « un faible degré de surveillance et de contrôle au sein de l’établissement », a déclaré le SCC.

Bernardo remplissait apparemment ces conditions.

Bernardo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1995 pour les meurtres de Leslie Mahaffy et Kristen French.

Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire pour son rôle dans la mort de Tammy Homolka, 15 ans, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 25 premières années.

Bernardo s’est vu refuser à plusieurs reprises la libération conditionnelle.

La famille des victimes de Bernardo s’est dite scandalisée par la décision du SCC de transférer un tueur du calibre de Bernardo dans un établissement comme la prison de La Macaza, au Québec. Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas reçu un préavis suffisant du SCC au sujet du transfert.