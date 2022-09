Pierre Poilievre, l’un des premiers députés élus sous la bannière du Parti conservateur, a remporté la course à la chefferie samedi soir.

Le vétéran du parti et ancien ministre du Cabinet, connu pour son style combatif, a remporté une victoire retentissante au premier tour – avec 68% de soutien – qui a déclenché des applaudissements dans la salle des fidèles conservateurs d’un centre des congrès du centre-ville d’Ottawa.

Jean Charest, l’ancien premier ministre du Québec qui avait probablement les meilleures chances d’empêcher Poilievre de gagner le leadership, n’a obtenu que 16 % des voix au premier tour de scrutin, le plaçant loin au deuxième rang.

Poilievre a également obtenu un large soutien à travers le pays, étant le premier choix des électeurs du Parti conservateur dans presque toutes les circonscriptions.

Poilievre a prononcé un discours de victoire qui mettait fortement en vedette ses thèmes de campagne sur les préoccupations liées au coût de la vie et les critiques du gouvernement du premier ministre Justin Trudeau, en particulier le taux de dépenses et les conséquences de l’inflation sur les Canadiens.

“Aujourd’hui, les gens ont l’impression d’avoir perdu le contrôle de leur portefeuille et de leur vie”, a-t-il déclaré. “Le coût du gouvernement fait grimper le coût de la vie.”

Certaines personnes ne tiennent qu’à un fil, a déclaré Poilievre, promettant de redonner espoir.

“Ils n’ont pas besoin d’un gouvernement qui se moque d’eux, les méprise et les insulte”, a-t-il déclaré à la foule. « Ils n’ont pas besoin d’un gouvernement pour gérer leur vie. Ils ont besoin d’un gouvernement capable de gérer un bureau des passeports.

Poilievre, élu pour la première fois député à l’âge de 25 ans, a fait campagne pour le poste le plus élevé sur le cri de ralliement central de la «liberté» et a embrassé ceux qui s’opposaient à la vaccination contre le COVID-19.

Un engagement à mettre fin aux mandats restants du vaccin COVID-19 pour permettre aux gens de “travailler et voyager librement” a reçu l’une des plus grandes acclamations de la foule samedi soir.

Poilievre sera le chef de l’opposition officielle, également connue sous le nom de la loyale opposition de Sa Majesté. La Chambre des communes doit reprendre ses séances le 19 septembre.

Plus tôt dans la soirée, l’ancienne dirigeante Erin O’Toole est apparue par vidéo pour remercier et a souligné à la foule l’importance de l’unité dans le parti. Il a dit qu’il était honoré de diriger, mais pour «trop peu» de temps.

Candice Bergen, la députée de longue date du Manitoba qui a dirigé le parti par intérim après que le caucus a voté pour évincer O’Toole en février, s’est également adressée à l’auditoire. Dans son dernier discours en tant que chef par intérim, Bergen a déclaré qu’elle voulait qu’on se souvienne de lui comme ayant contribué à promouvoir l’unité.

Elle a également donné quelques conseils au nouveau chef : « Respectez, écoutez et faites confiance à notre caucus.

Poilievre a fait tourner les têtes dans la campagne lorsqu’il a commencé à apparaître devant des foules qui gonflaient parfois par milliers, qu’il a maintenues tout au long de la course.

Cela a incité sa campagne à dire que son message populiste avait déclenché un mouvement, qu’il a galvanisé pour vendre plus de 300 000 adhésions.

Poilievre, qui a maintenant 43 ans, a été élu pour la première fois en 2004 comme l’un des plus jeunes députés de la Chambre des communes. Il représente la circonscription de la région d’Ottawa maintenant appelée Carleton.

Il a participé à la course à la direction appréciée par de nombreux membres de la base du parti et vénéré comme l’un des députés les plus en vue du parti et les interprètes les plus efficaces au Parlement.

Le député a pris de l’importance après la défaite des conservateurs contre les libéraux en 2006. En 2008, Harper l’a nommé secrétaire parlementaire et c’est grâce à ce rôle que le jeune Poilievre a acquis la réputation d’être un chien d’attaque dont le style a irrité les critiques comme étant trop agressif et, parfois, immature. Il était surnommé “Skippy”.

En 2013, Poilievre a été nommé ministre de la Réforme démocratique. Dans les derniers jours de ce gouvernement en 2015 avant qu’il ne tombe aux mains des libéraux, il a brièvement occupé le poste de ministre de l’Emploi.

Poilievre est marié et a deux jeunes enfants. Sa femme Anaida, qu’il a épousée en 2017, travaille sur la Colline du Parlement en tant que membre du personnel politique.

Avant d’être élu député, il a grandi dans les cercles conservateurs, est arrivé à Ottawa en 2002 en tant que membre du personnel politique de l’ancien chef de l’Alliance canadienne Stockwell Day et a grandi en faisant campagne pour des leaders comme Jason Kenney.

Poilievre a grandi à Calgary et a été adopté par ses parents. Il a déclaré que la raison pour laquelle il s’est intéressé à la politique est due à une blessure qui l’a empêché de continuer à pratiquer des sports de compétition à l’adolescence.

Dans les années qui ont suivi la perte du pouvoir des conservateurs, Poilievre a été le porte-parole du parti en matière de finances, affinant ses messages économiques contre les dépenses et les déficits du gouvernement, qu’il a prononcés plus fort une fois que la pandémie de COVID-19 a frappé et que l’inflation a augmenté.

Les ambitions de leadership occupaient l’esprit de Poilievre depuis au moins deux ans.

Il a envisagé de se présenter la dernière fois que le parti choisissait un chef en 2020, mais a finalement décidé de ne pas le faire quelques jours seulement avant le lancement de sa campagne.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

