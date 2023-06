Pierre Poilievre au sujet de la politique 713 : le Premier ministre Trudeau, « à bout »

Le chef conservateur fédéral, Pierre Poilievre, a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau devrait « renoncer » à discuter de la politique du Nouveau-Brunswick sur les élèves LGBTQ2S+ dans les écoles.

Poilievre, qui était à Moncton mardi pour organiser un événement « de la hache à la taxe » critiquant la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral, s’est fait demander par un journaliste s’il soutenait le premier ministre progressiste-conservateur Blaine Higgs sur la politique 713.

« Je sais que Justin Trudeau s’en est mêlé. Le premier ministre n’a rien à voir avec les décisions qui devraient appartenir aux provinces et aux parents », a déclaré Poilievre mardi.

«Donc, mon message à Justin Trudeau est le suivant: écrasez et laissez les provinces gérer les écoles et laissez les parents élever leurs enfants.»

Plus tôt ce mois-ci, Trudeau a qualifié les PC du Nouveau-Brunswick d ‘«acteurs politiques d’extrême droite… essayant de se surpasser avec les types de cruauté et d’isolement qu’ils peuvent infliger à ces personnes déjà vulnérables».

«Les enfants trans ont besoin de se sentir en sécurité, et non ciblés par les politiciens», a déclaré Trudeau dans un discours le 9 juin, alors qu’il assistait à un événement à Toronto organisé par un groupe à but non lucratif LGBTQ2S+.

Les révisions de la politique proposée par Higgs signifient que les enseignants ne sont pas tenus d’utiliser les pronoms ou les noms préférés des élèves transgenres ou non binaires de moins de 16 ans. Le changement de politique a suscité des appels au retrait de Higgs et des problèmes au Nouveau-Brunswick. Parti PC.

À la suite de changements apportés à cette politique, deux des ministres du cabinet de Higgs ont démissionné. Dorothy Shephard, qui a été ministre du Développement social, et Trevor Holder, qui avait été ministre du Travail, ont cité des problèmes avec le style de leadership du premier ministre dans leurs lettres de démission.

Shephard a accusé le premier ministre de ne pas faire confiance à son cabinet et l’a critiqué pour sa décision de modifier la politique 713.

Dans une lettre la semaine dernière, Holder a déclaré que Higgs manquait d’empathie et ne pouvait pas travailler en collaboration avec les membres du caucus.

« Sous la direction du premier ministre Higgs, le caucus a été moins axé sur le consensus et plus sur le fait qu’il suive sa propre voie », a déclaré Holder dans la lettre.

Quatre anciens présidents du parti PC ont également appelé le premier ministre à se retirer.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne



Pour les dernières nouvelles du Nouveau-Brunswick, visitez notre page provinciale dédiée.