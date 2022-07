Pierre Poilievre approuverait l’agrandissement de la piste pour amener des jets à l’aéroport Billy Bishop

Le candidat à la direction du parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré jeudi qu’un gouvernement fédéral dirigé par lui approuverait un agrandissement de la piste à l’aéroport Billy Bishop de Toronto, ce qui permettrait aux avions à réaction d’entrer et de sortir du centre-ville.

Dans une déclaration aux médias, Poilievre a déclaré que cette décision augmenterait la concurrence dans le secteur de l’aviation et offrirait aux passagers une alternative à l’aéroport international Pearson de Toronto.

“Les voyages à Pearson sont un gâchis en ce moment”, a-t-il déclaré. “Il aurait pu y avoir beaucoup plus de vols au départ de l’aéroport Billy Bishop au centre-ville de Toronto, ce qui signifie plus de concurrence et plus de choix, mais les terribles gardiens ne l’ont pas laissé faire.

“Je renverserai la décision de Trudeau de se ranger du côté d’eux et de permettre aux jets d’entrer et de sortir de l’aéroport Billy Bishop pour redonner aux gens le contrôle de leur vie.”

Pearson International a récemment été aux prises avec des retards et des annulations de vols alors que les compagnies aériennes s’adaptent à des niveaux de passagers plus élevés après le ralentissement de la pandémie.

Pearson et Air Canada sont en tête du peloton international pour le pourcentage de vols retardés au cours du dernier mois, dépassant fréquemment 50 %.

« Nous pouvons tous comprendre pourquoi ils sont en colère et frustrés. Votre vol est annulé et ils vous disent d’appeler et vous attendez six heures – et je n’exagère pas », a déclaré Leslie Dias, directrice des compagnies aériennes chez Unifor. Le syndicat représente 16 000 travailleurs du transport aérien, dont 5 600 agents du service à la clientèle et des ventes chez Air Canada.

Aéroport Billy Bishop de Toronto. Pierre Poilievre affirme que l’agrandissement de l’aéroport offrirait aux voyageurs une alternative à Pearson International, en proie aux retards. (La Presse canadienne/Michelle Siu)

“Dans une certaine mesure, nos gens sont brisés”, a déclaré Dias à la Presse canadienne mercredi depuis Calgary, où elle est engagée dans un conflit de travail au nom d’agents de bagages et de service à la clientèle.

“Ils sont bouleversés, ils sont souvent au bord des larmes, ils sont épuisés. Dans toutes les compagnies aériennes, on leur demande de travailler autant d’heures qu’ils le peuvent. Et ils se sentent impuissants.”

Dias a ajouté que des policiers sont appelés quotidiennement aux portes de l’aéroport en réponse au harcèlement verbal des voyageurs.

L’expansion de l’aéroport est morte en 2015

Poilievre a déclaré qu’en tant que premier ministre, il demanderait à son ministre des Transports d’ouvrir le secteur à plus de concurrence et d’encourager Porter Airlines à remettre sur la table la proposition d’agrandir l’aéroport Billy Bishop de Toronto.

Il a dit qu’il conseillerait également à la ville de Toronto et à PortsToronto d’approuver une proposition de prolongement de la piste, à condition que les contribuables n’aient pas à en assumer le coût.

Un gouvernement Poilievre, a-t-il dit, rouvrirait l’accord tripartite avec PortsToronto, l’aéroport et la ville de Toronto dans le but de permettre aux jets d’opérer à partir de l’aéroport.

En décembre 2015, PortsToronto, propriétaire et exploitant de l’aéroport Billy Bishop, a déclaré que le projet d’amener des avions à réaction au petit aéroport était tombé à l’eau.

“PortsToronto achèvera le travail technique actuellement en cours, mais ne poursuivra pas d’autres activités liées à l’engagement du public concernant la proposition de Porter d’introduire des jets”, a déclaré le PDG de l’agence, Geoffrey Wilson, dans un communiqué de presse à l’époque. “A ce titre, les études ne seront pas terminées.”

La décision de PortsToronto faisait suite à l’annonce faite le mois précédent par le ministre des Transports de l’époque, Marc Garneau, que son gouvernement ne modifierait pas l’accord tripartite pour supprimer l’interdiction des jets commerciaux.

Selon les termes de l’accord, si l’une des parties à l’arrangement refuse de le revoir, l’accord ne peut pas être rouvert.

Porter Airlines voulait faire voler des avions Bombardier CS-100 à partir de cet aéroport et avait fait pression pour la réouverture de l’accord tripartite.