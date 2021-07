Pierre Lees-Melou : Norwich a signé un contrat de trois ans avec le milieu de terrain de Nice après avoir accepté des honoraires non divulgués | Actualités footballistiques

Norwich a recruté le milieu de terrain français Pierre Lees-Melou de Nice pour un montant non divulgué.

Le vice-capitaine de Nice, âgé de 28 ans, a signé un contrat de trois ans à Carrow Road.

Après avoir terminé son changement, Lees-Melou a révélé qu’il avait demandé conseil à son coéquipier niçois Morgan Schneiderlin – qui a joué pour Southampton et Manchester United – et le défenseur de QPR Yoann Barbet pour déménager en Angleterre.

Il a déclaré au site Web de Norwich: « Je suis très heureux de rejoindre Norwich City et de découvrir mon nouvel avenir avec le club et ses fans. J’ai hâte de jouer au football aux couleurs de Norwich.

« J’ai parlé avec Daniel [Farke] et Stuart [Webber]. Nous avons eu une très longue conversation sur le football et la vision de l’équipe.

Image:

Norwich a déjà prêté le milieu de terrain de Chelsea et de l’Écosse Billy Gilmour



« J’ai beaucoup entendu parler de la façon dont Norwich joue au football de la bonne manière et du bon style, ainsi que de l’esprit et de la mentalité du club. J’adore ça et cela m’a beaucoup excité.

« J’ai également parlé avec Morgan Schneiderlin et Yoann Barbet du football en Angleterre. Ils ont fait l’éloge de Norwich, de la position et de la position du club.

« J’apprécie l’opportunité dans ce club et je voulais régler le problème et commencer rapidement. Je suis ravi de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue et de jouer dans la plus grande ligue du monde. »

Lees-Melou a fait plus de 150 apparitions en Ligue 1 au cours de son séjour à Dijon et Nice, où il a joué en Ligue des champions et en Ligue Europa, et l’entraîneur-chef de Norwich Daniel Farke a déclaré à propos de sa nouvelle signature : de signer un joueur comme Pierre.

« Il y a beaucoup de choses à aimer chez lui et ses qualités footballistiques. C’est un très bon joueur technique et très bon avec le ballon. Il a également la capacité physique à chaque match de couvrir beaucoup de terrain et peut jouer de nombreux postes et rôles .

Image:

Daniel Farke a ramené Norwich en Premier League la saison dernière



« Son CV, son âge et son expérience sont très bons. Il a joué pour un grand club à Nice, dans des situations de pression avec des joueurs talentueux. Il a beaucoup joué au football ces dernières années, il est donc dans un bon rythme et plein de confiance .

« Nous pensons que Pierre nous aidera en Premier League. Il a un caractère et une personnalité formidables. Ce n’est pas une coïncidence et c’est toujours un bon signe lorsqu’un joueur est autorisé à porter le brassard de capitaine dans un si grand club comme Nice.

« Dans notre communication, nous avons tous le sentiment qu’il est désespéré de venir à Norwich. C’est un gars intelligent et humble et il est avide de travailler et de s’améliorer à ce niveau. »

Lees-Melou devient la sixième recrue de l’été pour Norwich, qui a déjà ajouté Billy Gilmour en prêt de Chelsea, Angus Gunn de Southampton et Ben Gibson de Burnley.

Les Canaries ont également recruté l’arrière gauche grec Dimitrios Giannoulis du PAOK et l’ailier kosovar Milot Rashica du Werder Brême.