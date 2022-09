Pierre Kwenders remporte le Prix de musique Polaris pour « José Louis and the Paradox Of Love » – Kelowna Capital News

Pierre Kwenders a remporté le Prix de musique Polaris 2022 pour son album « José Louis and the Paradox Of Love ».

Le troisième album du Congolais-Canadien, qui mélange l’énergie dancefloor de la rumba congolaise, du R&B et de la pop, a été sélectionné par un grand jury de 11 membres comme meilleur album canadien de l’année en fonction de son mérite artistique.

Lors de la cérémonie à Toronto lundi soir, Kwenders a battu neuf autres prétendants au prix de 50 000 $, dont le rappeur Shad, le groupe rock de Vancouver Destroyer, le provocateur pop québécois Hubert Lenoir et Lisa LeBlanc, élevée à Rosaireville, au Nouveau-Brunswick.

Kwenders a accepté l’honneur après s’être mis à genoux sur scène, ce qu’il a expliqué plus tard était par nervosité.

“Cela signifie beaucoup pour moi, et beaucoup de gens qui m’ont entouré et m’ont aidé à être l’homme que je suis aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en expliquant qu’au cours des deux derniers mois, il avait perdu plusieurs personnes proches de lui, notamment des cousins ​​et, plus récemment, son parrain.

“J’avais un peu l’impression que (dans) la vie, quelque chose n’allait pas”, a-t-il déclaré. “Mais ensuite je me suis souvenu de la raison pour laquelle je fais ce que je fais… pour raconter l’histoire des personnes qui m’ont inspiré.”

Kwenders est né José Louis Modabi, à Kinshasa, au Congo, et a immigré au Canada en 2001. Son nom de scène est tiré de son défunt grand-père, un homme d’affaires local et leader communautaire.

“José Louis and the Paradox Of Love” a été enregistré sur quatre ans et Kwenders le décrit comme une réflexion sur l’amour romantique, la famille et la croissance personnelle chantée en anglais, français, lingala, tshiluba et kikongo. Il met en vedette les collaborateurs musicaux King Britt, Michael Brun et Win Butler et Régine Chassagne d’Arcade Fire.

Lors d’une conférence de presse après sa victoire, il a réfléchi à la façon dont il dépenserait le prix de 50 000 $.

“La première chose que je fais avec l’argent est de donner à ma mère le pour cent qu’elle mérite”, a-t-il déclaré.

« (Elle est) une mère célibataire, elle a fait beaucoup de sacrifices. Elle ne croyait pas que je pouvais le faire en musique mais croyait toujours que j’avais le courage de le faire. Elle est toujours là-bas pour me soutenir.

«Dix ou 20% vont d’abord à ma mère. Et puis le reste ? Nous allons le découvrir », a-t-il ajouté.

Kwenders a été célébré par le jury Polaris dans le passé. Il avait déjà décroché une place sur la liste restreinte de 2018 avec son album “Makanda à la fin de l’espace, le début du temps”.

Le prix de musique Polaris est considéré comme l’un des prix de musique les plus prestigieux du pays avec d’anciens lauréats tels que Haviah Mighty, Jeremy Dutcher et Kaytranada.

En présence de talents canadiens et d’acteurs de l’industrie, la soirée s’est avérée être une longue célébration qui a duré plus de quatre heures alors que chaque nominé montait sur scène pour se produire, bon nombre d’entre eux jouant au moins deux de leurs chansons.

Le gagnant de l’année dernière, Cadence Weapon, a ouvert le spectacle avec une performance de “On Me” et “Senna”, deux morceaux de son album Polaris “Parallel World”.

Il a été suivi par les nominés de cette année, dont l’auteur-compositeur-interprète torontois Charlotte Day Wilson et l’acteur hip-hop de la Nation Haisla Snotty Nose Rez Kids.

Kwenders a déclaré que faire partie du «melting pot» multigenre de ses collègues nominés se sentait bien et était «une bonne représentation du Canada».

“Je n’aime pas me mettre dans n’importe quel type de cases”, a-t-il déclaré. “Mais en me retrouvant dans cette boîte, j’ai l’impression que c’est la bonne boîte.”

—David Friend, La Presse canadienne

Musique pop