Pierre Kwenders remporte le Prix de musique Polaris 2022

Pierre Kwenders a remporté le Prix de musique Polaris 2022 pour son album 2022, José Louis et le paradoxe de l’amour.

Un jury de 11 membres a sélectionné le disque comme l’album canadien de l’année, basé uniquement sur le mérite artistique. Cette annonce a été faite au Carlu de Toronto le 19 septembre, lors de la première célébration en personne de Polaris depuis 2019 en raison de la pandémie.

Dans son discours d’acceptation émouvant, Kwenders a rendu hommage à trois membres de sa famille qu’il a perdus récemment : ses deux cousins ​​et son parrain. “La raison pour laquelle je fais ce que je fais, pourquoi je raconte l’histoire que je raconte,” dit-il, “c’est pour raconter l’histoire des gens qui m’inspirent. Ces trois personnes m’ont inspiré.”

Il a poursuivi: “C’est l’histoire de tant de gens, de tant d’Africains, de tant de gars et de jeunes filles africaines de la diaspora qui déménagent ici et se découvrent. Et je viens de me découvrir, de découvrir qui je suis, au Canada. Et je’ Je suis très reconnaissant envers le Canada, de me donner l’espace pour vraiment, vraiment me découvrir.”

Alors que les albums non anglophones ont gagné dans le passé, José Louis et le paradoxe de l’amour marque le premier album gagnant à présenter le lingala, le kikongo et le tshiluba, en plus du français et de l’anglais. (Le dernier album français à gagner était celui de Karkwa Les chemins de verre en 2010.)

Comme son album le plus personnel à ce jour – José Louis est le vrai nom de Kwenders – José Louis et le paradoxe de l’amour “voit Kwenders ouvrir grand son cœur pour explorer les nuances de l’amour et ses nombreux langages puissants”, comme l’a écrit Kyle Mullin pour CBC Music plus tôt ce mois-ci, dans notre série Shortlist Shortcut. L’album propose également un large éventail de sons et d’influences mondiales, notamment la rumba congolaise, la musique électronique, la pop, le R&B et le jazz.

Cette année a marqué la deuxième nomination de Kwenders sur la liste restreinte. Sa première fois sur la liste restreinte était en 2018 pour son deuxième album, Makanda à la fin de l’espace, le début du tempsqui a perdu contre Jeremy Dutcher Wolastoqiyik Lintuwakonawa.