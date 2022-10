Pierre Gasly rejoint Alpine ; Nyck De Vries Sacs Selle Alpha Tauri

Le pilote français Pierre Gasly quittera Alpha Tauri pour remplacer le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso chez Alpine la saison prochaine, a annoncé samedi l’équipe.

Le Néerlandais Nyck de Vries, qui a fait ses débuts en Formule 1 en remplaçant Alex Albon de Williams lors du Grand Prix d’Italie le mois dernier, remplacera Gasly chez Alpha Tauri.

Gasly, qui fait partie de l’écurie Red Bull depuis ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso en 2017, s’alignera avec son compatriote Esteban Ocon chez Alpine.

Gasly, 26 ans, a déclaré que c’était “émotionnellement très spécial” de rejoindre l’équipe de France, qui est enfermée dans une lutte serrée pour la quatrième place avec McLaren dans le championnat des constructeurs cette saison.

“Ce qui m’a motivé, c’est le développement d’Alpine au cours des trois dernières années, leurs performances s’améliorant constamment”, a déclaré Gasly, dont la seule victoire en Formule 1 est survenue au Grand Prix d’Italie 2020.

“Ils ont remporté leur première course l’an dernier et cette saison, ils se sont battus pour être la quatrième force. Ils ont un package complet et des ambitions similaires aux miennes.

Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie la saison dernière pour offrir à Alpine sa première victoire en course.

Alonso, 41 ans, quittera l’équipe pour rejoindre Aston Martin avec un contrat pluriannuel, prenant le siège laissé vacant par la retraite imminente du quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Gasly s’est dit “heureux et impatient” de se lancer avec Alpine.

“En tant que pilote, le plus important est d’être dans une voiture qui vous permet de montrer votre talent au maximum”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’avec Alpine, j’aurai les meilleures chances de pouvoir performer.”

Gasly sera remplacé à Alpha Tauri par de Vries, qui a remporté la 13e place du Grand Prix d’Italie en remplacement d’Albon, victime d’une appendicite.

Le joueur de 27 ans a remporté des titres mondiaux en Formule 2 et en Formule E et s’est dit “extrêmement excité” de rejoindre Alpha Tauri.

“J’ai eu beaucoup d’occasions de tester la voiture 2022 cette année et je pense que cela m’a placé dans une excellente position pour la saison à venir”, a déclaré de Vries.

“J’espère que cela m’a aidé à me préparer pour ce qui est à venir.”

