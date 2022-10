Pierre Gasly rejoindra Alpine pour la saison 2023 de F1 alors que Nyck de Vries sera confirmé comme remplaçant d’AlphaTauri

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pierre Gasly parle à Ted Kravitz de Sky Sports F1 de son passage à Alpine d’AlphaTauri pour 2023. Regardez l’interview complète dans notre couverture du GP du Japon.

Alpine a confirmé la signature de Pierre Gasly pour la saison 2023 de Formule 1, tandis qu’AlphaTauri a annoncé Nyck de Vries comme son remplaçant.

Après avoir été snobé par l’actuel pilote Fernando Alonso (en partance pour Aston Martin) et réservé Oscar Piastri (McLaren) pour un siège l’année prochaine, Gasly a toujours été la cible numéro un d’Alpine – comme le rapporte Sky Sports F1 en août – et ils ont maintenant débarqué leur homme.

Gasly, le pilote toujours très bien noté mais souvent négligé, qui a 103 courses et une victoire incroyable à son actif, formera une formation 100% française avec Esteban Ocon.

“C’était un appel clair et certainement très attrayant”, a déclaré Gasly, 26 ans. Sky Sports F1. “C’était le bon moment pour moi de prendre mon propre départ et de prendre ma carrière par moi-même et de commencer cette incroyable histoire avec Alpine.”

“Il apporte une richesse d’expérience et de vitesse”, a déclaré le patron d’Alpine, Otmar Szafnauer. “Et ce sont les deux choses que nous recherchions.”

Gasly quitte la famille Red Bull pour la première fois de sa carrière en F1, Alpine concluant un accord avec l’équipe pour libérer la star de leur équipe sœur, AlphaTauri, qui en juin avait prolongé le contrat du Français pour couvrir la saison 2023. Sky Sports Nouvelles comprend qu’Alpine paie Red Bull 10 millions d’euros (8,8 millions de livres sterling).

AlphaTauri a très brièvement remplacé Alpine en ayant l’un des trois sièges disponibles sur la grille 2023, mais a presque immédiatement annoncé avoir signé la réserve Mercedes et l’impressionnant remplaçant récent de Williams, Nyck de Vries.

Les espoirs de De Vries d’obtenir un entraînement en 2023 étaient apparus dans la balance jusqu’à ce qu’il réalise des débuts en course extrêmement impressionnants en intervenant à court terme pour Alex Albon malade à Monza en septembre, se catapultant au sommet des listes de souhaits de plusieurs équipes. .

Le joueur de 27 ans arrive dans le sport avec beaucoup de pedigree ayant été champion de Formule 2 en 2019, et plus récemment ayant triomphé sur le circuit de Formule E, alors qu’il s’est également bien équipé lors des sorties d’essais libres pour Mercedes, Aston Martin et Williams plus tôt cette saison.

“Je suis extrêmement ravi de rejoindre la Scuderia AlphaTauri pour 2023”, a déclaré De Vries.

“Après la Formule 2, j’ai pris un chemin légèrement différent avec le sport automobile, mais la F1 a toujours été mon rêve et je suis reconnaissant de pouvoir le réaliser.

“J’ai eu beaucoup d’occasions de faire l’expérience de la voiture 2022 cette année et je pense que cela m’a mis dans une excellente position pour la saison à venir, j’espère que cela m’a aidé à me préparer pour ce qui est à venir.”

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a rendu hommage à Gasly et au “temps très réussi” du Français avec l’équipe, avant d’accueillir un “nouveau chapitre” avec De Vries

“Maintenant, nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre avec Nyck, qui est le bienvenu à la Scuderia AlphaTauri”, a déclaré Tost.

“C’est un pilote très qualifié, car il a gagné dans toutes les catégories dans lesquelles il a concouru, avec de nombreuses courses et championnats à son actif. Son dernier grand succès a été de remporter le championnat du monde de Formule E, et c’est la preuve évidente qu’il est un pilote très compétitif, qui mérite une place en F1.”

Szafnauer: la friction Gasly-Ocon pourrait être une bonne chose

La poursuite d’Alpine contre Gasly a eu lieu malgré le fait que sa relation avec l’autre pilote de l’équipe, Ocon, n’a pas toujours été des plus fluides.

Cependant, Ocon a posté sur les réseaux sociaux pour souhaiter la bienvenue à son nouveau coéquipier, tandis que le patron d’Alpine Szafnauer a insisté sur le fait qu’il était “confiant” que l’équipe sera en mesure de gérer la situation.

“Je suis confiant. Nous leur avons parlé à tous les deux, et ils ont tous deux dit que c’était leur profession et qu’ils seraient professionnels, qu’ils travailleraient ensemble pour faire avancer l’équipe, et c’est de cela qu’il s’agit”, a déclaré Szafnauer.

“S’il y a aussi un peu de friction, cela pourrait être une bonne chose, mais je pense que travailler en étroite collaboration comme ils ont dit qu’ils le feraient, peut-être que cette amitié pourra être ravivée.”

Gasly, quant à lui, a exprimé sa gratitude à Red Bull pour avoir accepté de le libérer de son contrat pour la saison prochaine.

“Qu’est-ce qui est facile en Formule 1 ? Rien n’est facile !” dit Gasly. “Je dois admettre que je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées parce que tout le monde a fait de son mieux pour que cela se produise.

“Du côté de Red Bull, Christian [Horner, team boss] et Helmut [Marko, team advisor] compris à quel point cette opportunité était importante pour moi et mon désir d’y aller et de commencer cette nouvelle aventure avec Alpine.”

Gasly a ajouté : “C’est un grand changement dans ma carrière. Je clôture un chapitre de neuf ans avec Red Bull, ayant eu beaucoup de succès dans les catégories plus jeunes ainsi que mes cinq années en Formule 1, ma première victoire, des podiums.”

“Je commence un nouveau chapitre avec Alpine. C’est un nouveau départ.”

Gasly a déclaré qu’il était convaincu par la forme d’Alpine ces dernières années et son rythme cette saison, l’équipe étant actuellement juste derrière McLaren dans la bataille pour la quatrième place.

Il s’agit de sa plus grande avancée dans sa carrière depuis son bref passage infructueux aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull en 2019.

“J’avais une autre année dans mon contrat et c’était en quelque sorte scellé pour l’année prochaine, puis tout s’est passé et cette opportunité s’est présentée”, a déclaré Gasly. “J’y ai pensé et je dois admettre tout de suite que j’ai su que c’était la bonne décision.”

La poursuite d’Alpine touche à sa fin… et ce que cela signifie pour le marché des conducteurs

La signature de Gasly par Alpine met fin à une remarquable saga hors piste en Formule 1 – une que l’équipe n’avait jamais prévue.

Tout d’abord, le double champion du monde Alonso a choqué Alpine en acceptant un accord avec Aston Martin, puis est venue la surprise encore plus grande lorsque Piastri a rejeté l’annonce de son équipe et a jeté son dévolu sur McLaren.

Alpine s’est battu dur pour garder l’Australien mais a perdu lors d’une audience du Contract Recognition Board, les laissant sans pilote pour 2023.

Bien que publiquement embarrassée dans cette poursuite, l’équipe avait l’avantage d’avoir le siège le plus compétitif disponible sur le marché et de nombreux prétendants potentiels. Mais bien que le nom de Daniel Ricciardo ait été immédiatement lié et qu’Alpine ait testé trois pilotes plus jeunes en août, Gasly a toujours été leur choix préféré.

“Cela a probablement commencé début août et nous sommes ici en octobre, donc il y a eu des hauts et des bas et des hauts et des bas”, a déclaré Szafnauer. “Mais nous y sommes arrivés. Nous avons travaillé pour le rendre disponible et ce sera formidable l’année prochaine.”

Red Bull a accepté de libérer Gasly, mais seulement s’ils avaient un remplaçant approprié aligné à AlphaTauri.

L’équipe a d’abord ciblé Colton Herta, vedette d’IndyCar – dont le rêve de F1 a été ébranlé par un manque de points de superlicence – avant de se tourner vers De Vries.

Les autres sièges restants sur le marché sont chez Haas, qui se demande s’il faut garder Mick Schumacher ou le remplacer par le vétéran Nico Hulkenberg, et chez Williams, avec l’Américain Logan Sargeant comme favori.