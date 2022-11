Pierre Gasly: ​​le pilote d’AlphaTauri dit que la possibilité d’une interdiction de course F1 pour les points de pénalité est “désagréable” et “embarrassante”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pierre Gasly dit qu’être sur le point de se voir interdire une course de F1 est “désagréable” et “embarrassant” pour lui

Pierre Gasly a exhorté la FIA à modifier les réglementations qui l’ont laissé sur le point de recevoir une interdiction de course pour avoir enfreint la limite de points de pénalité de la Formule 1.

Gasly a atteint 10 points de pénalité pour la saison au Grand Prix de Mexico, laissant le pilote AlphaTauri à seulement deux points de la limite de 12 points, ce qui déclenche une interdiction d’une course s’il est atteint.

Les points de pénalité ne sont pas retirés du permis de conduire avant un an après leur attribution, ce qui signifie que le Grand Prix de Sao Paulo de ce week-end est la première des neuf courses – s’étalant sur cette saison et la prochaine – que Gasly aura la possibilité de suspendre l’interdiction. lui.

Le Français, qui passera chez Alpine à la fin de la saison, est catégorique : les fautes qu’il a commises ne sont pas suffisamment importantes pour mériter la très rare mise en place d’une interdiction de course.

“Je ne vais pas mentir, c’est une situation très désagréable et assez délicate, à certains égards un peu gênante d’être dans une position où je pourrais être banni pour une course après la saison que j’ai faite”, a déclaré Gasly. jeudi au Brésil.

“Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir été particulièrement dangereux au cours de ces 12 derniers mois et ce serait certainement une sanction sévère.”

Gasly a atteint 10 points de pénalité après cet incident avec Lance Stroll au GP de Mexico

Otmar Szafnauer, qui sera le patron de Gasly la saison prochaine, a plaisanté en disant que son nouveau pilote devrait commettre une “faute tactique” au Brésil pour s’assurer qu’il purge le penalty avec AlphaTauri, mais le directeur de l’équipe Alpine a plus sérieusement suggéré la possibilité que le Français assiste à un classe qui entraînerait l’effacement de points.

Gasly est catégorique sur le fait qu’il ne devrait pas manquer une course pour son équipe actuelle ou future.

“(Il y a) certainement beaucoup de discussions avec la FIA pour essayer de trouver une solution car personnellement, je veux faire toutes les courses”, a-t-il déclaré. “Je veux terminer la saison de la meilleure façon possible avec AlphaTauri. Je veux faire toutes les courses en 2023 et avoir la chance de performer pour Alpine.

“Évidemment, il y a beaucoup en jeu parce que personne ne sait ce qui va se passer en 2023, je pourrais me retrouver dans une voiture incroyable en me battant pour le championnat par exemple. Je ne peux pas prendre le risque de perdre ensuite tous mes espoirs pour le C’est donc une situation très délicate.

Stroll a fait tourner son Aston Martin après avoir pris contact avec Gasly d'AlphaTauri au GP d'Espagne

“J’en ai beaucoup discuté avec la FIA pour essayer de trouver des solutions car la façon dont le règlement est écrit en ce moment, c’est assez strict pour les pilotes et des sanctions assez sévères même si ce n’est pas toujours lié à une conduite dangereuse.”

“Nous allons avoir plus de conversations aujourd’hui et j’espère que nous pourrons trouver des solutions hors du week-end pour éviter de nous retrouver dans une situation idiote où je serai banni pour une course. Ce serait terrible pour moi et certainement pas pour le la façon dont j’ai vu le sport grandir, je ne pense pas que ce soit la bonne approche.”

Comment Gasly a-t-il encouru des points de pénalité?

Les infractions les plus notables de Gasly en accumulant ses 10 points de pénalité ont été d’avoir provoqué des collisions, dont la première avec Lance Stroll en Espagne en mai.

Une autre collision, cette fois avec le coéquipier d’Aston Martin de Stroll, Sebastian Vettel, a suivi en Autriche en juillet, chaque incident entraînant une pénalité de deux points. Gasly a encouru une autre pénalité d’un point pour avoir dépassé les limites de la piste en Autriche.

Il a ensuite été impliqué dans une polémique majeure au GP du Japon en octobre car il a été pénalisé pour être allé trop vite sous un drapeau rouge, l’incident s’étant produit alors qu’un véhicule de dépannage avait été envoyé prématurément en piste dans des conditions humides.

Gasly dénonce ce qu'il décrit comme l'utilisation "inutile" d'une grue de récupération sur la piste du GP du Japon, affirmant que c'était irrespectueux envers la mémoire de Jules Bianchi

Gasly dira plus tard qu’il avait craint pour sa vie à cause de la présence du véhicule, mais a été critiqué par la FIA lors d’un bilan de la course.

Une autre pénalité de deux points a suivi au Grand Prix des États-Unis après que Gasly n’ait pas réussi à rester à moins de 10 longueurs de la voiture devant dans des conditions de voiture de sécurité.

Le Français a ensuite atteint 10 points de pénalité au GP de Mexico à la suite d’un autre incident avec Stroll, dans lequel il a été jugé pour avoir forcé l’Aston Martin à sortir de la piste.

Qu’en pensent les autres pilotes ?

Le pilote Mercedes George Russell, président de la Grand Prix Drivers Association, a été l’un des nombreux pilotes à prendre la défense de Gasly jeudi.

George Russel, Mercedes

Je pense que la peine ne correspond pas au crime, disons, surtout dans le cas de Pierre. Je pense qu’il en a pour des infractions à la voiture de sécurité ou des incidents lors des séances d’essais. Si quelque chose devait entraîner une interdiction de course, cela doit vraiment être pour quelque chose d’assez imprudent et dangereux.

Personnellement, je n’associe pas Pierre à un conducteur imprudent ou dangereux. C’est en fait quelque chose dont nous avons parlé plus tôt dans l’année autour de Barcelone après que certains pilotes aient récolté des points de pénalité pour un rien d’incident.

J’espère qu’il s’en tirera sans se faire interdire la course car il n’en mérite certainement pas une. Et si d’une manière ou d’une autre, il parvient à obtenir 12 points de pénalité, il doit y avoir une exemption car les règles ne sont pas au bon endroit pour le moment à cet égard.

Ils (la FIA) nous ont certainement dit qu’ils allaient avoir une conversation pendant l’intersaison et revoir tout cela.

Je pense qu’en sport il faut savoir s’adapter. Vous avez ces réglementations en place, et il suffit d’un incident pour reconnaître peut-être que la réglementation n’est pas tout à fait correcte et nous devons avoir la capacité de changer les choses ou de prendre des points de pénalité par la suite si nous convenons tous qu’elle était incorrecte.

Alex Albon, Williams

Je suis assez haut là-bas aussi (en termes de points de pénalité). Je suis tout à fait d’accord avec Pierre.

Juste pour donner un peu de contexte, je pense que j’ai trois points sur mon permis jusqu’aux limites de piste, ce qui n’est pas dangereux du tout, je ne fais de mal à aucun autre conducteur ni à moi-même dans cette situation.

Je pense que j’ai encore deux points par rapport à une collision avec Lance Stroll à Djeddah qui, en fin de course, en tant que pilotes, nous avons estimé que ce n’était pas de ma faute. Donc, il y a beaucoup de points sur mon permis qui, je pense, ne sont pas mérités.

Nous en discutons; Je pense qu’il va y avoir un changement.

Tout d’abord, nous avons déjà les points sur notre licence, alors que se passe-t-il alors ? Même si nous faisons des pas en avant l’année prochaine, est-ce que les points que nous avons des années et des courses précédentes restent ?

Nous devons faire quelque chose à ce sujet, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous soit un conducteur dangereux. Je comprends bien sûr que vous devriez punir les conducteurs s’ils font des choses dangereuses, mais je ne pense pas que les points que tout le monde a en ce moment soient dus à des choses dangereuses.

Valtteri Bottas, Alfa Roméo

Je pense qu’il y a déjà eu des discussions. Je pense qu’il est préférable de le garder à l’interne, mais je crois comprendre que certains changements seront apportés à l’avenir.

Bien sûr, certaines des choses pour lesquelles ces gars ont obtenu des points ne sont pas du tout dangereuses. Ils (points) ne doivent être accordés que lorsqu’ils sont vraiment dangereux et (dans des situations) qui peuvent être préjudiciables à quelqu’un d’autre sur la piste.

Je pense qu’on va voir des progrès mais je ne pense pas que Pierre mérite d’être dans ce genre de situation à la limite. C’est la règle maintenant, mais l’essentiel est de savoir comment nous agirons à l’avenir.

Sergio Pérez, Red Bull

J’ai l’impression qu’il y a des choses qui ne sont même pas liées à sa conduite et nous obtenons des points pour cela. Quand ce n’est pas lié à une mauvaise conduite ou à des erreurs, il ne devrait pas y avoir de pénalité. Ce sera vraiment mauvais s’il finit par perdre une course pour ça.