Pierre Gasly: ​​le nouveau pilote Alpine “ne s’inquiète pas” de la “friction” d’Esteban Ocon avant le déménagement en F1 2023

Pierre Gasly parle à Ted Kravitz de Sky Sports F1 de son passage à Alpine d’AlphaTauri pour 2023. Regardez l’interview complète dans notre couverture du GP du Japon.

Pierre Gasly est convaincu que lui et Esteban Ocon seront en mesure de surmonter les différences passées chez Alpine et d’aider l’équipe à concourir pour les titres de Formule 1.

Gasly, l’AlphaTauri très bien noté et ancien pilote Red Bull, rejoint Alpine à partir de 2023 après que l’équipe est passée avec succès de leurs échecs de Fernando Alonso et Oscar Piastri pour faire atterrir le Français.

Bien que le déménagement n’ait pas été une surprise compte tenu de la vitesse de Gasly, il y avait eu des doutes en raison de l’animosité entre les compatriotes français Gasly et Ocon, qui s’est accrue au fur et à mesure qu’ils progressaient dans les rangs depuis le karting.

Mais parler à Sports du cielGasly a insisté sur le fait qu’il mettait cette rivalité au lit.

“Nous nous connaissons depuis 20 ans et vous parlez à un homme de 26 ans, donc cela vous indique depuis combien de temps nous nous connaissons”, a déclaré Gasly.

“Il était là quand j’ai fait mes premiers tours de karting, donc les Pierre et Esteban à 6, 12, 18 ans et maintenant à 26 ans sont très différents. Nous avons tous les deux beaucoup grandi, beaucoup mûri et avons des responsabilités beaucoup plus grandes maintenant que lorsque nous étions enfants.

“Nous sommes tous les deux assez intelligents pour savoir ce qui est le mieux pour l’équipe. Nous avons été les meilleurs amis, nous avons eu une relation plus compliquée après cela et puis je dirais que depuis que nous sommes arrivés en Formule 1, nous avons tous les deux réalisé l’un de nos rêves de le faire.

“Depuis quelques années, ça s’est un peu amélioré.”

Gasly et Ocon vivaient à seulement 20 minutes l’un de l’autre en Normandie et sont nés la même année, 1996. Gasly a déclaré que l’histoire était “incroyable” et “les chances étaient quasiment impossibles”.

Il a ajouté: “Je ne suis pas du tout inquiet de cette collaboration avec Esteban. Nous n’allons pas être meilleurs amis demain, cela va probablement prendre du temps pour briser la glace aussi ensemble et passer un peu plus de temps.

Gasly et Ocon se connaissent depuis l’enfance

“Mais je suis sûr que nous savons ce qui est le mieux pour nous, pour l’équipe et le fait que nous devons travailler ensemble et le fait qu’il y a déjà du respect pour les pilotes que nous sommes. Pour moi, c’est la chose la plus importante, aussi longtemps comme il y a du respect le reste viendra naturellement.

“Je le vois plus comme une opportunité de se réconcilier et de revenir à une relation plus saine, disons, comme nous l’avons eu pendant de nombreuses années dans le passé.

“Nous avons le même objectif; nous voulons tous les deux nous battre au sommet et si vous voulez l’atteindre, vous devez travailler avec votre coéquipier pour booster l’équipe vers l’avant.”

‘La friction pourrait être une bonne chose’ | Alpine en route vers les titres ?

La route a été longue pour Alpine pour sécuriser sa composition de pilotes pour l’année prochaine, bien que le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, ait déclaré qu’il était “vraiment satisfait de l’endroit où nous nous sommes retrouvés”.

Il a déclaré que son nouveau couple criait “vitesse, expérience et jeunesse” et a fait écho aux remarques de Gasly sur le fonctionnement du partenariat – tout en disant que la friction “pourrait être une bonne chose”.

“Je suis confiant”, a-t-il déclaré. “Nous leur avons parlé à tous les deux et ils ont tous les deux dit que c’était leur métier et qu’ils seraient professionnels, ils travailleraient ensemble pour faire avancer l’équipe.

“S’il y a un peu de friction, cela pourrait être une bonne chose. Je pense que travailler en étroite collaboration comme ils ont dit qu’ils le feraient, peut-être que cette amitié sera ravivée.”

Alpine est actuellement cinquième au classement des constructeurs avec quatre courses restantes, juste derrière McLaren. Mais l’équipe, anciennement connue sous le nom de Renault, a depuis longtemps affirmé ses ambitions à long terme de concourir aux avant-postes.

“Ils ont ce plan de 100 courses pour se battre à l’avant et c’est mon ambition et mon objectif, être là au sommet en se battant avec les meilleures équipes”, a ajouté Gasly.

“Ce n’est pas un projet d’un an, c’est quelque chose qui prend du temps, mais ils vont dans la bonne direction.”