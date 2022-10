Pierre Gasly fulmine après la « débâcle du tracteur » au Grand Prix du Japon

Un Pierre Gasly ému a déclaré qu’il craignait pour sa vie au début du Grand Prix du Japon lorsqu’il a évité de justesse de s’écraser contre une grue sur le même circuit où son compatriote Jules Bianchi a été tué dans un incident similaire.

A LIRE AUSSI| Grand Prix du Japon : Max Verstappen conserve son titre mondial de Formule 1 à Suzuka

La grue, ou tracteur comme l’appelaient les pilotes, a été déployée dimanche lorsque les voitures ont commencé à déraper au début de la course détrempée. Le véhicule de dépannage se trouvait sur le circuit de Suzuka pour récupérer la voiture de Carlos Sainz Jr. après que Sainz eut déraillé dans des conditions humides.

Bien que d’autres pilotes soient passés devant la grue à vitesse réduite, Gasly avait commencé la course depuis la voie des stands et se précipitait pour rattraper le peloton par mauvaise visibilité lorsqu’il est tombé sur l’équipe de sécurité. Il a dépassé la grue et le préposé à la sécurité qui se tenaient sur la voie.

La FIA après la course a pénalisé Gasly pour ne pas avoir ralenti dans des conditions de drapeau rouge, mais le Français était furieux.

“C’est quoi ce tracteur sur piste ?” Gasly a crié sur la radio de son équipe. « Je suis passé à côté. C’est inacceptable. Rappelez-vous ce qui s’est passé. Je ne peux pas croire ça ! Nous ne voulons plus jamais voir une grue sur la piste.

Bianchi en 2014 a perdu le contrôle de sa voiture dans des conditions humides sur la même piste et est entré en collision avec un véhicule de dépannage. Il est resté dans le coma avec une blessure à la tête pendant neuf mois avant de mourir à 25 ans. La mort de Bianchi était la première d’un incident sur la piste en F1 depuis l’accident mortel d’Ayrton Senna en 1994.

« Nous avons déjà perdu Jules. Nous avons tous perdu un gars incroyable, un pilote incroyable, pour les raisons que nous connaissons. Il y a huit ans, sur la même piste, dans les mêmes conditions, avec une grue », a fulminé Gasly après la course. “Comment? Comment aujourd’hui pouvons-nous voir une grue, pas seulement dans le gravier, sur une piste de course, alors que nous sommes encore sur la piste ? Je ne comprends pas ça.

“Évidemment, j’ai eu peur. Évidemment, si j’avais perdu la voiture de la même manière, Carlos l’avait perdue le tour précédent… Je serais mort, aussi simple que ça.

L’instance dirigeante de la F1 a pénalisé Gasly avec une pénalité de temps de 20 secondes et deux points de pénalité, mais la FIA a déclaré qu’elle enquêterait également sur les circonstances qui ont conduit la grue à se trouver sur le parcours.

“C’est irrespectueux envers Jules, irrespectueux envers sa famille. Nous risquons tous notre vie là-bas. Nous faisons le meilleur travail au monde, mais ce que nous demandons, c’est au moins de nous protéger, c’est déjà assez dangereux », a déclaré Gasly en rage. « Nous aurions pu attendre une minute de plus pour revenir dans la voie des stands et ensuite mettre les tracteurs en piste. Je suis juste extrêmement reconnaissant d’être ici et ce soir, je vais appeler ma famille et tous mes proches et le résultat est ce qu’il est.

“Je suis passé à deux mètres de cette grue, et si j’étais à deux mètres à gauche, j’aurais été mort.”

Le père de Bianchi, Phillippe, a posté sur Instagram que pendant la course il n'y avait "aucun respect pour la vie du pilote, aucun respect pour la mémoire de Jules".</p> <p>La fureur était partagée dans tout le paddock de F1.</p> <p>“ C'est le point le plus bas que nous ayons vu dans le sport depuis des années », a déclaré le pilote Sergio Perez. "Ce qui s'est passé aujourd'hui me met tellement en colère. J'espère juste que jamais dans le sport, nous ne verrons plus jamais cette situation. Nous avons vu ce qui s'est passé ici il y a quelques années avec notre ami Jules et je me fiche absolument de savoir quelle en était la raison. Cela ne devrait plus jamais se reproduire, jamais dans aucune catégorie."</p> <p>Le patron de Red Bull, Christian Horner, a exigé une enquête complète "pour savoir pourquoi il y avait un véhicule de dépannage sur le circuit. Checo nous l'a signalé et bien sûr dans ces conditions épouvantables où la visibilité est nulle, c'est extrêmement dangereux.</p> <p>"Je ne sais toujours pas pourquoi nous continuons dans ces conditions à risquer d'avoir un tracteur en piste parce que ça ne vaut rien de toute façon », a ajouté Horner. "Vous allez le signaler de toute façon, alors pourquoi le risquerDernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici