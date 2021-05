Pierre-Emile Hojbjerg: le milieu de terrain de Tottenham dit que le club a besoin d’un nouveau manager «ambitieux» | Actualités du football

Pierre-Emile Hojbjerg souhaite que Tottenham nomme un nouveau manager « ambitieux ».

Les Spurs recherchent un remplaçant permanent pour Jose Mourinho après son limogeage le mois dernier et sont censés avoir compilé une liste restreinte.

Ryan Mason est temporairement en charge jusqu’à la fin de la saison et semble pouvoir les guider vers la qualification européenne après une victoire 2-0 contre les Wolves dimanche qui a mis leurs six meilleurs espoirs entre leurs propres mains.

Le nouveau rendez-vous aura un gros travail à faire pour reconstruire les Spurs, mais c’est toujours un rôle attrayant, avec Harry Kane à sa disposition et un nouveau stade d’un milliard de livres sterling.

Hojbjerg, qui a marqué et aidé Kane contre les Wolves, n’a pas voulu en dire trop quand on lui a posé des questions sur un nouveau boss, mais a déclaré: « C’est une question difficile, ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre, ou à laquelle je veux répondre.

« Mais Tottenham est un club ambitieux et nous avons besoin d’un entraîneur ambitieux. »

















Hojbjerg, un prétendant au joueur de la saison du club, a reconnu que son équipe avait sous-performé mais veut s’assurer qu’elle obtienne la qualification pour la Ligue Europa.

Les Spurs espéraient de grandes choses cette campagne et ont dominé la Premier League avant Noël et ont également atteint la finale de la Coupe Carabao.

Mais leur objectif dans les deux matchs restants est maintenant de se faire une place en Ligue Europa, Hojbjerg admettant que toute ambition dans le top quatre nécessiterait un miracle.

Ils avaient des espoirs plus élevés au début de la saison, mais le milieu de terrain danois tient à ce que les Spurs finissent au-dessus de West Ham et prennent ce qu’ils peuvent obtenir.

« Nous voulons vraiment être là, nous voulons vraiment en faire partie », a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas seulement en faire partie, nous voulons aussi la gagner. Ce sera donc fantastique d’entrer dans la Ligue Europa et d’essayer de la gagner.

















« C’est toujours bien de finir au-dessus des rivaux mais le plus important est d’atteindre l’objectif.

« Nous n’avons pas atteint l’objectif ultime que nous voulions atteindre. Nous avons eu une finale de coupe donc nous avons eu la chance de gagner de l’argenterie, nous ne l’avons pas fait, donc la déception est bien sûr là.

« Mais maintenant, nous devons être dans le présent et le présent est d’atteindre et d’essayer de faire partie du top six, du top cinq et miraculeusement du top quatre. Encore une fois, nous allons essayer de faire nos choses et voir ce qui se passe. »