Pierre-Emerick Aubameyang rejoint Chelsea après avoir quitté Barcelone

Pierre-Emerick Aubameyang revient en Premier League après que Chelsea a conclu un accord pour signer l’attaquant de Barcelone pour un montant de 12 millions d’euros, ont annoncé les clubs jeudi.

Le joueur de 33 ans n’a rejoint Barcelone qu’en janvier sur un transfert gratuit d’Arsenal, mais a été relégué à un rôle de remplaçant après l’arrivée de Robert Lewandowski.

Malgré cela, le manager Xavi Hernandez tenait toujours à garder l’attaquant, mais le besoin du club catalan de lever des fonds pour investir dans d’autres domaines, couplé à sa profondeur en attaque, l’a obligé à envisager des offres.

“Je suis vraiment heureux. C’est un honneur de faire partie de cette équipe et j’ai hâte de commencer”, Aubameyang a déclaré au site Web de Chelsea. “J’ai des affaires inachevées avec la Premier League, donc c’est bon d’être de retour et vraiment excitant.”

Aubameyang a été victime d’une agression armée par un gang à son domicile de Barcelone plus tôt cette semaine au cours de laquelle lui et sa femme ont été menottés et ligotés. Des sources ont déclaré à ESPN que l’attaquant serait hors de combat pendant environ trois semaines après s’être retrouvé avec une mâchoire cassée à la suite de l’incident.

Il retournera à Londres, où il a passé quatre ans à jouer pour Arsenal, et retrouvera l’entraîneur Thomas Tuchel, avec qui il a déjà joué au Borussia Dortmund. Il fera partie d’une nouvelle attaque à Stamford Bridge, qui comprend également Raheem Sterling, après les départs estivaux de Romelu Lukaku et Timo Werner.

“Pierre-Emerick est un attaquant d’élite qui a fait ses preuves en Premier League et son arrivée renforce notre équipe, nous offrant de nouvelles options offensives”, a déclaré le président de Chelsea, Todd Boehly. “Nous sommes ravis d’avoir Pierre-Emerick à nos côtés dans la nouvelle ère à Chelsea et nous avons vraiment hâte de travailler avec lui.”

Aubameyang a joué pour des clubs en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. David Ramos/Getty Images

Le séjour d’Aubameyang à Barcelone a été bref mais fructueux. Il a marqué 13 buts pour le Blaugrana dans toutes les compétitions, dont 11 en 17 matches de championnat alors qu’il les a aidés à terminer à la deuxième place et à se qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière.

L’ancien international gabonais avait signé pour Barcelone le dernier jour de la fenêtre de transfert en janvier sur un transfert gratuit après qu’Arsenal ait accepté de résilier son contrat. Pendant son séjour à Arsenal, il a marqué 92 buts en 163 matchs, dont trois en sept matches contre sa nouvelle équipe Chelsea.

Avant de rejoindre Arsenal, l’attaquant a connu cinq ans de succès à Dortmund, marquant 98 buts en 144 apparitions pour le club allemand.