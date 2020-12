Pierre-Emerick Aubameyang a poussé Miguel Azeez à devenir la prochaine grande star d’Arsenal.

Azeez, 18 ans, a fait ses débuts en équipe première lors du dernier match d’Arsenal en phase de groupes de la Ligue Europa contre Dundalk plus tôt ce mois-ci.

Le milieu de terrain adolescent s’est retrouvé en marge de l’équipe de Mikel Arteta et est penché pour de grandes choses.

Le capitaine du club Aubemayang fait partie de ceux qui ont été impressionnés par ce qu’il a vu d’Azeez, lui donnant une «grande carrière».

Mais il insiste sur le fait qu’il doit y avoir de la patience alors qu’il obtient son diplôme dans le football senior.

Aubameyang a déclaré au programme du jour du match d’Arsenal (via Metro): «Nous avons vu quelques jeunes joueurs de plus lors de notre dernier match européen et nous les avons également beaucoup rejoints à l’entraînement ces derniers temps et un joueur qui, à mon avis, semble vraiment bon est Miguel Azeez.

«Miguel sera un grand joueur à l’avenir. Il est vraiment calme et mature, donc je suis sûr qu’il a ce dont vous avez besoin pour réussir et avoir une grande carrière.

«Nous savons que ce n’est pas seulement une question de talent à cet âge.