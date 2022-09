La dernière fenêtre de transfert a vu des records battus puisque, selon Marché de transfert, les clubs de la Premier League anglaise ont dépensé la somme colossale de 2,24 milliards d’euros, dont des accords massifs pour Antony (95 millions d’euros pour Manchester United), Wesley Fofana (80 millions d’euros pour Chelsea) et Darwin Nunez (75 millions d’euros pour Liverpool). Pendant ce temps, la Serie A italienne (749 millions d’euros), la Ligue 1 française (557 millions d’euros), la Liga espagnole (505 millions d’euros) et la Bundesliga allemande (484 millions d’euros) ont dépensé un total de 2,67 milliards d’euros combinés.

Mais parmi tout cet argent qui changeait de mains, il y avait des mouvements vraiment étranges. Ici, les rédacteurs d’ESPN évaluent les transferts d’été les plus étranges qui les ont le plus déroutés.

Je veux dire, qu’est-ce que c’est ?! Les fans de Nice ont demandé à juste titre : qui est Joe Bryan et que fait-il dans une équipe qui vise à se battre pour le titre de Ligue 1 tout en jouant en Europa Conference League cette saison ? L’arrière gauche de 28 ans est arrivé en prêt de Fulham, après avoir joué pour Bristol City, Plymouth et Bath (les deux derniers en prêt). Cela n’avait aucun sens pour un club comme Nice, avec beaucoup d’argent et beaucoup de ambition, de signer un joueur moyen comme lui. Il ne pouvait probablement pas croire sa chance.

Dans l’ensemble, la plupart des activités de transfert de Nice étaient bizarres cette fenêtre. L’obsession du club de recruter des joueurs britanniques ou ex-Premier League était très étrange. En plus de Bryan, ils ont également recruté l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Aaron Ramsey (31 ans, libre), le gardien de but de Leicester Kasper Schmeichel (35 ans, 1 M €), l’ancien milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley (28 ans, libre) et l’ailier de 27 ans Nicolas Pepe prêté par Arsenal, avec le défenseur de 23 ans Mads Bech Sorensen qui rejoint également pour la saison de Brentford. Occupant la 12e place de la Ligue 1, après trois défaites en sept matchs, suggère que le pari n’a peut-être pas fonctionné – Julien Laurens.

Chelsea allait toujours faire face à une tâche difficile dans cette fenêtre étant donné deux facteurs clés : les sanctions du gouvernement britannique imposées à l’ancien propriétaire russe Roman Abramovich les empêchant de parler à de nouveaux joueurs potentiels jusqu’à ce que la prise de contrôle soit terminée fin mai, et le les nouveaux propriétaires du club ont besoin de temps pour s’immerger dans le football, comblant un vide laissé par les départs du personnel clé lié au transfert. Cependant, tout cela ne les exonère pas complètement des critiques pour avoir payé un potentiel de 63 millions de livres sterling pour signer l’arrière gauche de Brighton, Cucurella.

Le défenseur espagnol est un bon joueur et a le potentiel de s’améliorer, mais Manchester City s’est retiré d’un accord car il ne paierait pas un prix demandé d’environ 50 millions de livres sterling. Pourtant, Chelsea a fini par payer 56 millions de livres sterling, avec 7 millions de livres supplémentaires supplémentaires, en partie parce qu’ils voulaient seulement prêter Levi Colwill en retour plutôt que de lui permettre de rejoindre Brighton de manière permanente. Comme l’a suggéré un agent à ESPN, Chelsea a donc effectivement payé ses propres frais de prêt.

Pour couronner le tout, Cucurella a présenté une demande de transfert lorsque City était intéressé, essayant de forcer sa sortie d’un club géré par Graham Potter … pour se retrouver dans un club désormais géré par Graham Potter. — James Olley.

Chelsea a dépensé un montant record, mais ce n’était pas toujours simple et Pierre-Emerick Aubameyang est un pari. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Ce n’était pas une signature bizarre dans le sens où Chelsea devait faire venir un buteur reconnu, après avoir permis à Romelu Lukaku (prêt à l’Inter Milan) et Timo Werner (30 M€ au RB Leipzig) de quitter le club, mais tous les autres aspects de l’accord ne correspondent tout simplement pas.

Principalement, il s’agissait à 100% d’une signature de Thomas Tuchel. Tuchel a établi une relation de travail solide avec Aubameyang au Borussia Dortmund entre 2015 et 2017, donc malgré la réputation de l’ancien attaquant d’Arsenal en tant que joueur difficile à gérer – les Gunners ont annulé son contrat en février, lui permettant de rejoindre Barcelone sur un transfert gratuit, parce que Le manager Mikel Arteta a perdu patience face à son manque de discipline – Tuchel pensait qu’il valait la peine de prendre un risque.

Mais moins d’une semaine plus tard, Tuchel a été licencié en tant qu’entraîneur de Chelsea, alors pourquoi le conseil d’administration a-t-il sanctionné un accord pour un joueur qui serait probablement incompatible dans les plans de tout nouveau patron ? Aubameyang est tout sauf un joueur d’équipe. S’il ne marque pas, il ne contribue pas. S’il ne joue pas, il contribue encore moins et apporte toutes sortes d’autres drames à la table. Reste à savoir comment Potter le gère, mais c’était un geste étrange. Très étrange. — Marc Ogden.

Billy Gilmour, Chelsea à Brighton, 7,5 millions de livres sterling

Pauvre Gilmour. Le milieu de terrain de 21 ans voulait quitter Chelsea pour Brighton pour travailler sous Potter, puis quelques jours plus tard, Potter a quitté Brighton pour Chelsea. Gilmour est très bien noté mais a atteint un stade de sa carrière où il doit jouer des matchs réguliers et un déménagement à Brighton pourrait encore fonctionner. Mais cela soulève la question de savoir pourquoi Chelsea était prêt à le laisser partir, sachant que Tuchel était sur le point d’être limogé et remplacé par Potter.

Il y a une suggestion que Chelsea ne voulait pas qu’il parte, mais l’international écossais a fait valoir que travailler sous Potter était une trop bonne opportunité pour refuser. Encore une fois, si c’est le cas et que Chelsea savait à ce moment-là qu’il était probable que Potter se retrouve à Stamford Bridge dans quelques jours, alors Gilmour a parfaitement le droit de se sentir lésé. La seule chose qu’il peut faire maintenant est de prouver que Chelsea a tort et de réaliser son potentiel à Brighton. — Rob Dawson.

Soler quittant Valence n’était pas une surprise – le club avait fait savoir qu’il devrait laisser partir un ou deux de ses meilleurs joueurs, les 33 millions d’euros reçus des Wolves pour Goncalo Guedes n’étant pas suffisants pour équilibrer les comptes – mais à la fois la destination , le PSG et des honoraires dérisoires de 18 millions d’euros pour le milieu de terrain ont fait sourciller alors qu’il ne lui restait qu’un an sur son contrat. Le joueur de 25 ans était l’un des capitaines de Valence et le centre créatif de l’équipe. Maintenant, il est sur le point de jouer un rôle mineur au PSG, où il n’a même pas quitté le banc jusqu’à présent cette saison.

Un autre geste déconcertant a été la tentative de Valence d’apaiser la colère des fans face au départ de Soler en signant Edinson Cavani, 35 ans, pour un transfert gratuit. L’entraîneur Gennaro Gattuso a été contraint d’admettre que l’attaquant n’était pas en mesure de s’entraîner dur en raison des risques de blessures liés à son âge – ayant été hors de combat depuis son départ de Manchester United en transfert gratuit cet été – et l’international uruguayen n’a pas encore été présenté. à quelque titre que ce soit. — Alex Kirkland.

De Tomas a marqué 17 buts en Liga pour l’Espanyol la saison dernière ; seuls Iago Aspas du Celta Vigo (18 ans) et Karim Benzema du Real Madrid (27 ans) ont marqué plus. Ses performances lui ont valu quatre sélections pour l’Espagne et pendant la fenêtre de transfert, il a été lié à Man United, au Bayern Munich, à Séville et à de nombreux autres clubs en compétition européenne. Ce qui rend encore plus perplexe le fait qu’il ait finalement signé pour son ancien côté du Rayo Vallecano… après la fermeture de la fenêtre.

Oui, De Tomas a effectué un déménagement au Rayo cette semaine pour un montant de 8 millions d’euros, avec 3 millions d’euros de bonus, sur un contrat de cinq ans après que sa relation avec l’Espanyol se soit détériorée pour des raisons non sportives. Mais il ne pourra pas jouer pour Rayo avant janvier car il ne peut pas être enregistré. Tout espoir de faire partie de l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde de novembre semble s’être envolé.

Ce qui rend le transfert encore plus curieux, c’est que la semaine dernière, le président du Rayo, Martin Presa, a porté plainte contre l’un des agents de De Tomas pour lui avoir donné un coup de tête lors des négociations pour signer l’attaquant. Bien que les deux semblent avoir été en mesure de séparer les affaires personnelles des affaires pour conclure l’accord. — Sam Marsden