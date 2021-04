Pierre-Emerick Aubameyang a révélé qu’il se remettait du paludisme après avoir contracté la maladie alors qu’il était en service international avec le Gabon.

L’attaquant d’Arsenal a écrit sur Instagram: «Malheureusement, j’ai contracté le paludisme alors qu’il était en équipe nationale au Gabon il y a quelques semaines.

« J’ai passé quelques jours à l’hôpital cette semaine, mais je me sens déjà beaucoup mieux chaque jour, grâce aux excellents médecins qui ont détecté et traité le virus si rapidement. »

Il s’agit d’une histoire de football révolutionnaire qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez des nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres des actualités sportives et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés: Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles des transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.