Pierre-Emerick Aubameyang admet que son équipe d’Arsenal devra apporter son a-match s’ils veulent avoir une chance de battre Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Les Gunners rendent visite dimanche à leurs féroces rivaux, qui sont en tête du classement de la Premier League, et sont sans aucun doute désespérés pour une victoire, la pression s’exerçant sur le manager Mikel Arteta.

Arteta approche d’un an à la tête des Gunners et les a déjà guidés vers le succès de la FA Cup et du Community Shield.

Mais il a maintenant supervisé leur pire début de campagne en championnat depuis la saison 1981-82, Arsenal perdant la moitié de ses 10 premiers matchs de Premier League – dont trois d’affilée à l’Emirates Stadium.

Et le capitaine du club Aubameyang sait qu’une victoire pourrait potentiellement lancer leur saison, bien qu’il soit bien conscient que l’affrontement contre les dirigeants de la Premier League ne sera pas facile.

« Je ne peux plus attendre », a-t-il déclaré à Arsenal Media. « Je pense que c’est le jeu que nous devons comprendre qui va être le tournant pour nous cette saison. Quoi de mieux que le derby? »

« Je pense que si nous gagnons ce match, tout le monde va peut-être changer d’avis et oui, comme je l’ai dit, ce sera le tournant de la saison, et il n’y a pas de meilleur match qu’un derby pour le faire.

« Cela va soulever tout le monde si nous gagnons ce match. Nous savons que ce sera un match difficile, ils jouent bien en ce moment pour dire la vérité, mais nous devons nous soucier de notre jeu, de la façon dont nous voulons jouer , donc tout dépend de nous si nous le voulons ou non.