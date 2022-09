Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour en Premier League avec Chelsea

Chelsea a signé Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été jeudi, donnant au manager Thomas Tuchel un nouvel attaquant une saison après qu’ils n’aient pas pu le faire fonctionner avec Romelu Lukaku.

Aubameyang, 33 ans, revient en Premier League après seulement sept mois à Barcelone, où il a déménagé après avoir été libéré par Arsenal. L’accord aurait été évalué à 14 millions de dollars.

A LIRE AUSSI| Premier League : Manchester United bat Leicester 1-0 pour une troisième victoire consécutive

“J’ai des affaires inachevées avec la Premier League, donc c’est bon d’être de retour et vraiment excitant”, a déclaré Aubameyang, qui a signé un contrat de deux ans lors d’un transfert annoncé par Chelsea près de 90 minutes après la date limite.

Le club de l’ouest de Londres est le plus gros dépensier en Europe cette fenêtre après une dépense d’environ 280 millions de dollars.

Aubameyang ne sera pas immédiatement disponible pour Chelsea après s’être blessé à la mâchoire lors d’une invasion de domicile cette semaine en Espagne. Des voleurs armés ont frappé l’international gabonais au visage et l’ont forcé à ouvrir un coffre-fort pour les bijoux, ont indiqué les autorités.

Aubameyang, qui a marqué 13 buts en 23 apparitions au total pour Barcelone, devait être écarté pendant quelques semaines.

L’attaquant gabonais a joué pour Tuchel au Borussia Dortmund.

Lukaku est à l’Inter Milan avec un prêt d’un an moins d’un an après avoir rejoint Chelsea pour 135 millions de dollars en tant que septième joueur de football le plus cher de tous les temps.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici