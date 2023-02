Pierre-Emerick Aubameyang exclu de l’équipe de Chelsea pour l’UEFA Champions League

Après que Chelsea ait dépensé environ 357 millions de dollars lors de la fenêtre de transfert de janvier, le manager Graham Potter allait toujours avoir du travail pour presser ses nouvelles recrues.

Et vendredi, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu une victime très médiatisée de cette virée shopping de mi-saison lorsqu’il a été exclu de l’équipe de Chelsea pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La signature du record britannique Enzo Fernandez et d’autres nouveaux venus Mykhailo Mudryk et Joao Felix ont été inclus dans la liste des 25 joueurs soumise à l’UEFA pour les tours restants.

Seuls trois nouveaux ajouts à la “liste A” des joueurs seniors sont autorisés, ce qui signifie que le reste des huit recrues de Chelsea a raté, y compris le défenseur Benoit Badiashile, qui a été signé de Monaco pour environ 40 millions de dollars en janvier.

Aubameyang, qui a été signé de Barcelone l’été dernier et a commencé les six matchs de la phase de groupes, fait face à un avenir incertain après son omission.

Potter a admis qu’il y aurait “quelques conversations gênantes” dans son équipe pléthorique. Et Aubameyang pourrait trouver son temps de jeu de plus en plus limité après l’arrivée de l’attaquant portugais Felix prêté par l’Atletico Madrid.

Chelsea a dépensé plus que des équipes de haut niveau en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne réunies en janvier, les propriétaires américains Todd Boehly et Clearlake Capital continuant d’investir massivement.

Cela fait suite à 305 millions de dollars de signatures cet été après que le consortium a acheté le club pour 2,5 milliards de dollars en mai dernier.

Fernandez est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique après avoir rejoint Benfica pour 131,4 millions de dollars.

Mudryk a signé avec Shakhtar Donetsk un accord d’une valeur d’environ 108 millions de dollars.

La folie des dépenses de Chelsea a piqué la curiosité de ses rivaux.

« Je ne comprends pas cette partie de l’entreprise ; ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Cependant, c’est un grand nombre dans les deux dernières fenêtres”, a déclaré vendredi le manager de Liverpool, Jurgen Klopp. “Je ne comprends pas comment c’est possible, mais ce n’est pas à moi d’expliquer comment cela fonctionne.”

Pep Guardiola a fait référence à l’examen minutieux auquel Manchester City a été confronté depuis qu’il a été repris par Abu Dhabi en 2008.

“Ce ne sont pas mes affaires (mais) c’est une surprise car ce n’est pas un club” d’État “”, a déclaré Guardiola. “Ce que fait Chelsea n’est pas mon affaire, je n’implique jamais d’opinions dans d’autres clubs car il y a des règlements, des règles, que nous devons faire.

« Mais nous avons été accusés. Je n’oublie pas, huit ou neuf équipes de Premier League ont envoyé une lettre à la Premier League (pour nous) pour être bannies. Cela nous est arrivé.”

