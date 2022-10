Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea prêt à prospérer après un vol “horrible”

Le patron de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que Pierre-Emerick Aubameyang avait mis derrière lui l’attaque “horrible” contre sa maison familiale et qu’il était prêt à prospérer après avoir marqué son premier but pour le club le week-end dernier.

L’homme de 33 ans s’est cassé la mâchoire lorsqu’un gang armé d’armes à feu et de barres de fer a cambriolé sa maison de Barcelone aux premières heures d’un matin de fin août, quelques jours seulement avant d’achever un déménagement de 12 millions d’euros à Stamford Bridge.

Aubameyang a marqué le premier but lors de la victoire 2-1 de samedi à Crystal Palace et devrait mener la ligne pour Chelsea face à l’AC Milan lors du match à domicile de la Ligue des champions mercredi dans l’ouest de Londres.

Potter a déclaré lors d’une conférence de presse : “Je pense qu’il ne serait pas humain s’il ne le faisait pas. [find it difficult mentally]. C’était assez horrible pour être honnête. Sans être un psychologue total, je pense que c’est une chose juste à supposer.

“Mais je ne peux agir qu’en pensant à la façon dont il se comporte et se conduit avec nous et il a été parfait. En même temps, nous parlons toujours de quelque chose qui n’est pas particulièrement agréable, certainement quand la famille est concernée mais il a été brillant avec nous.

“Je lui en ai parlé brièvement, mais vous pouvez imaginer que c’est l’une des choses à partir desquelles vous devez passer le plus rapidement possible. Nous sommes ici pour soutenir et faire tout ce que nous pouvons à cet égard, mais je pense que le mieux pour lui, c’est de jouer au football, de mettre cet incident derrière lui le plus rapidement possible et d’être dans un endroit où il se sent à l’aise et qui se passe.

“D’après ce que j’ai vu, je pense qu’il ressent cela ici. Il a agi vraiment, vraiment professionnellement. Il est toujours heureux autour du club de football avec le groupe, ses coéquipiers, donc j’ai été vraiment impressionné par lui.”