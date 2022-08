Pierre-Emerick Aubameyang agressé dans un vol à main armée à son domicile de Barcelone

Des voleurs armés ont fait irruption au domicile de l’attaquant barcelonais Pierre-Emerick Aubameyang tôt lundi matin, a indiqué la police, et ont agressé physiquement le joueur et sa femme alors qu’ils les forçaient à ouvrir un coffre-fort pour voler des bijoux, selon les médias.

Le journal espagnol El Pais a déclaré que le joueur et sa femme Alysha Behague avaient été légèrement blessés. Aubameyang, 33 ans, n’a confirmé aucun détail du vol.

C’est la deuxième fois au cours des deux derniers mois que la maison d’Aubameyang à Castelldefels, une banlieue de la zone métropolitaine de Barcelone, a été cambriolée, bien que le joueur et sa famille n’étaient pas chez eux lors du premier cambriolage, a indiqué la police.

Selon les médias, quatre hommes cagoulés sont entrés par effraction chez lui lundi et ont menacé le joueur et sa famille avec des armes à feu. Ils ont frappé Aubameyang et sa femme et les ont forcés à ouvrir un coffre-fort afin de voler des bijoux.

Ce n’est pas la première fois que les meilleurs joueurs européens sont victimes de vols. En décembre, le défenseur de Manchester City Joao Cancelo a été agressé à son domicile en Angleterre, et le défenseur de Benfica Nicolas Otamendi a été agressé lors d’un braquage à son domicile au Portugal.

A Barcelone, les domiciles de Gerard Pique, Ansu Fati, Jordi Alba, Samuel Umtiti et Coutinho ont été cambriolés pendant les matchs, selon la police.

Des incidents similaires ont également été signalés parmi les joueurs de Madrid, Séville et Valence.

