Pierre de Rosette : comment une langue morte a été décodée

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.

L’Égypte ancienne exerce une puissante attraction sur l’imaginaire de chaque génération, refusant de rester enfouie dans le passé.

Mais une grande partie de ce que nous tenons maintenant pour acquis à propos de ce monde de momies, de pyramides et de tombes est restée pendant des siècles enveloppée de silence jusqu’à ce que Des soldats français sont tombés sur une dalle brisée d’une pierre inscrite en 1799.

L’artefact représentait trois scripts anciens différents. Trouvée alors que l’armée de Napoléon creusait les fondations d’un fort à Rosette, aujourd’hui El-Rashid, en Égypte, la pierre a fourni la clé pour décoder les hiéroglyphes – l’ancien système d’écriture égyptien – et a révélé les secrets de l’une des plus anciennes civilisations du monde.

À l’époque, personne ne pouvait lire les images et les symboles soignés gravés dans la pierre et peints sur des rouleaux de papyrus découverts dans les temples le long du Nil – bien que les érudits arabes médiévaux et les voyageurs de la Renaissance les aient depuis longtemps trouvés une source de fascination.

L’importance de la dalle gravée a été immédiatement reconnue, même par les soldats, a déclaré l’égyptologue Ilona Regulski. Elle est la conservatrice d’une nouvelle exposition au British Museum de Londres qui explore la course au décodage de la pierre de Rosette et célèbre le 200e anniversaire de la percée.

Le Livre des morts richement illustré, un rouleau de papyrus vieux de plus de 3 000 ans, mesure plus de 4 mètres (13 pieds) de long. Le crédit: Les administrateurs du British Museum

Aux termes de la défaite de Napoléon dans la région, les forces britanniques ont expédié la dalle, faite d’une pierre sombre ressemblant à du granit connue sous le nom de granodiorite, en Grande-Bretagne et elle est arrivée au British Museum en 1802. Des moulages ont été fabriqués et expédiés à des égyptologues à travers l’Europe – une première tentative de crowdsourcing.

“Dans les deux ans qui ont suivi la découverte de la pierre, chaque pays européen était en possession d’une copie de la pierre. Et c’était un processus conscient des universitaires pour distribuer le texte, car tout le monde voulait accélérer le processus”, a déclaré Regulski.

“Je pense que pour de nombreux érudits à l’époque, peu importait qui allait être le premier tant que cela était fait, car il y avait l’espoir que cela donnerait autant d’informations sur l’Égypte ancienne, ce qui s’est avéré être correct .”

La conservatrice principale Stephanie Vasiliou et l’ancienne étudiante en conservation Shoun Obana nettoient “Le bassin enchanté”, sarcophage de Hapmen, 600 av. J.-C., exposé au British Museum. Le crédit: Les administrateurs du British Museum

Cependant, la quête pour démêler l’ancienne écriture a pris deux décennies de détours dans des culs-de-sac linguistiques – un éon à l’ère de Google Translate.

“Si vous regardez les notes, et cela a été un peu une surprise pour moi quand j’ai commencé à travailler sur cette exposition… ce n’est pas une étape après l’autre. C’est beaucoup de mauvais virages”, a-t-elle déclaré.

La pierre brisée comporte trois écritures en deux langues – 14 lignes de hiéroglyphes formels, 32 lignes en langue démotique (le simplifié, l’écriture courante utilisée dans l’Egypte ancienne) et 54 lignes de grec ancien – la seule des trois comprise à l’époque. L’inscription elle-même est un décret de masse adopté en 196 avant JC par un conseil de prêtres pour marquer le premier anniversaire du couronnement de Ptolémée V Épiphane, 13 ans.

Eugène Champollion a esquissé ce portrait du XIXe siècle de Jean-François Champollion (1790–1832) à l’encre sur papier. Le crédit: Musée Champollion — les Écris

Un jeune Français du nom de Jean-François Champollion a fait la percée majeure. Maladif mais obsessionnel, il a d’abord étudié l’écriture à 17 ans, choisissant de se concentrer sur les hiéroglyphes encerclés que l’on pense être les noms de personnages égyptiens importants.

« Il fait son premier bon coup d’œil en 1808 mais il est très découragé, en fait, parce qu’il trouve ça très difficile. Et il se plaint que les copies ne sont pas bonnes. Alors il regarde d’autres objets et est alors aussi très découragé. Et puis il dit, OK, je vais tout abandonner”, a déclaré Regulski.

Frustré, il a interrompu ses efforts, choisissant de se plonger dans le copte, une langue vivante dérivée de l’égyptien ancien.

En Angleterre, le principal rival de Champollion dans la course au décodage de la dalle concentre ses efforts sur la partie démotique de la pierre. Le Dr Thomas Young a démontré que cette section était composée de sons ainsi que de signes idéographiques (mots ou idées). Cependant, il n’est pas convaincu que les hiéroglyphes aient une composante phonétique.

Champollion a annoncé sa percée décisive en septembre 1822, selon Regulski, prouvant qu’il s’agissait d’une langue phonétique, pas seulement d’une écriture.

Ce bandage de momie en lin, prêté par le Louvre, Paris, était un souvenir d’un premier événement de déballage de momie dans les années 1600. Les participants n’auraient pas su ce que signifiaient les hiéroglyphes. Le crédit: Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Poncet

“La chose très importante que Champollion découvre et le distingue de tous les autres avant lui, c’est qu’il se rend compte que ce n’est pas seulement alphabétique mais c’est un système hybride ou mixte. Il y a des signes qui sont des mots complets et puis il y a des signes qui sont des lettres individuelles et que tout fonctionne ensemble comme un seul. Il parvient à comprendre cela », a expliqué Regulski.

La pierre de Rosette est exposée au British Museum depuis 1802 avec une seule pause de deux ans pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu’elle a été conservée sous terre pour des raisons de sécurité. A l’occasion de l’anniversaire de son déchiffrement, les érudits égyptiens ont renouvelé leurs appels pour que l’objet soit restitué. Cependant, Regulski a déclaré que le musée n’avait reçu aucune demande officielle de l’Égypte.

L’exposition célèbre également la fanfaronnade de la culture révélée par les hiéroglyphes – pourquoi et comment les morts ont été momifiés, les systèmes sophistiqués de chronométrage et de mesure, ainsi que la façon dont les gens ordinaires ont aimé, se sont mariés, ont divorcé, ont tenu des comptes et ont fait des affaires.