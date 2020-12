Le créateur de mode Pierre Cardin est décédé à l’âge de 98 ans, selon l’Académie des Beaux-Arts de France.

La star française, née en Italie, était connue pour son style avant-gardiste et ses designs futuristes.

Il a d’abord travaillé dans des maisons de couture avant de lancer sa propre marque et d’être le pionnier de l’utilisation des licences dans la mode, mettant le nom de sa marque sur différents produits, notamment des parfums et des cosmétiques, ainsi que des étuis à cigarettes et des casquettes de baseball.

Cardin a également été l’un des premiers à apporter la haute couture aux masses en vendant des collections dans les grands magasins à partir de la fin des années 1950.

Image:

Cardin photographié en septembre de cette année



Il a fait ses études dans le centre de la France après être né à San Biagio di Callalta, dans le nord-est de l’Italie, en juillet 1922.

En 1946, il travaille pour un autre créateur de mode français Christian Dior qui vient d’ouvrir sa propre entreprise.

Quatre ans plus tard, Cardin fonde sa propre compagnie à Paris et commence à concevoir des masques et des costumes pour le théâtre.

Puis en 1953 il présente sa première collection pour dames, et l’année suivante ses «robes à bulles» deviennent un succès mondial et il ouvre sa première boutique dans la capitale française.