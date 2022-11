Pierluigi Collina parle à ESPN de l’arbitrage de la Coupe du monde

Le vieux cliché est que vous savez que l’arbitre a fait un bon match quand vous ne le remarquez pas. Mais il y a beaucoup à faire pour que les arbitres de la Coupe du monde ne se fassent pas remarquer, et l’homme chargé de tout rassembler est Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, lui-même ancien arbitre de la FIFA qui a pris en charge le Mondial 2002. Finale de coupe.

Julien Laurens et moi nous sommes assis avec lui pour le dernier épisode de “Gab & Juls Meet”, et il nous a guidé tout au long du processus.

La première chose à retenir est que vous ne pouvez pas simplement déterminer le nombre d’officiels de match dont vous avez besoin – dans le cas de cette Coupe du monde, 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 officiels de match vidéo – et ensuite déterminer à qui vous pensez. les hauts fonctionnaires du monde pourraient l’être. Si vous le faisiez, vous pourriez vous retrouver avec un groupe d’arbitres européens des meilleures ligues. Après tout, la plupart des joueurs de la Coupe du monde jouent dans les meilleures ligues européennes et ces arbitres ont le plus d’expérience de travail avec eux. Mais tout comme les pays qui participent à la Coupe du monde sont représentatifs, les officiels de match le sont aussi. Onze d’entre eux viennent d’Europe, sept d’Amérique du Sud, six d’Asie et d’Afrique, cinq d’Amérique du Nord et un d’Océanie.

“Nous avons commencé le processus presque dès la fin de la Coupe du monde 2018”, a déclaré Collina. “Nous avons surveillé des centaines d’officiels de match du monde entier dans chaque confédération. Notre comité compte des membres de chaque confédération et nous les avons suivis tout au long du processus. Nous avons organisé des séminaires pour eux, à distance pendant la pandémie, puis en personne, nous les avons suivis et puis nous avons pris nos décisions.”





Les 139 officiels de match logent tous ensemble dans le même hôtel. Ils s’entraînent également ensemble, et dans le cadre de leur préparation, la FIFA a même organisé un tournoi semi-professionnel pour qu’ils puissent arbitrer afin qu’ils puissent s’entraîner en direct – les arbitres doivent également rester en forme – et ne pas avoir à s’arrêter de travailler. leurs ligues nationales à la Coupe du monde. Il y a des analystes de matchs qui leur coupent aussi la vidéo parce qu’aujourd’hui, on attend des arbitres qu’ils se préparent à l’avance, connaissant les joueurs qu’ils prendront en charge, leurs caractéristiques et leurs tendances. De cette façon, dit Collina, ils sont mieux préparés et peuvent se concentrer sur leur travail. Si vous savez que le joueur X est susceptible de tenir le ballon et que le joueur Y est susceptible d’essayer de courir derrière un défenseur, vous pouvez anticiper et vous positionner en conséquence.

C’est loin des coupes du monde passées.

“Je me souviens que lorsqu’on m’a demandé d’arbitrer la finale de 2002 entre le Brésil et l’Allemagne, j’ai dû demander des cassettes VHS de chacun des matchs que les deux équipes avaient disputés jusque-là”, raconte Collina. “Je me suis enfermé dans ma chambre pendant un jour et demi, prenant des notes et regardant chaque minute de chaque match. Parce que le but d’un arbitre est d’avoir une longueur d’avance, de savoir ce qui va se passer avant que cela ne se produise.

“A l’époque, c’était assez inhabituel de se préparer comme ça”, ajoute-t-il, “mais je suis fier du fait qu’aujourd’hui, c’est une préparation normale pour un arbitre.”

Le rôle de Collina auprès de la FIFA est à la tête de la commission des arbitres, qui a travaillé dur pour s’assurer que les officiels ne soient pas un sujet de discussion au Qatar cet hiver. Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images

Collina parle de l’esprit d’équipe parmi ses arbitres, mais il y a aussi une rivalité naturelle. Comme les équipes, les arbitres veulent rester le plus longtemps possible dans le tournoi. Collina et son équipe sont chargés de les évaluer et de les nommer. Dans le passé, il s’agissait souvent d’un processus politique, empreint de suspicion. Collina se souvient comment il a été renvoyé chez lui lorsque l’Italie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 1998. Et, en fait, aucun des arbitres des huit derniers cette année-là ne venait de pays qualifiés.

“Je dois dire que notre principal critère est la qualité”, dit-il. “Bien sûr, il y a une neutralité à respecter. Mais la première priorité est toujours la qualité.”

Par exemple, nous ne verrons pas un arbitre allemand en charge d’un match contre l’Allemagne dans un avenir prévisible. Ou, si l’Allemagne joue dans une demi-finale, il n’y aura pas d’arbitre allemand dans l’autre de si tôt. Ceci afin d’éviter les conflits d’intérêts, réels ou perçus, et le genre de théories du complot qui ont harcelé la FIFA pendant des décennies en matière d’arbitrage.

Le comité que Collina préside actuellement était historiquement considéré comme l’un des plus puissants car il attribuait des missions de choix aux officiels de match. Ce n’est pas une coïncidence si les premières places étaient généralement attribuées en fonction de l’influence politique plutôt que de l’expertise de l’arbitrage. En 2010, par exemple, le président et le vice-président du comité étaient le vice-président de la FIFA Angel Maria Villar et le membre du comité exécutif de la FIFA Ricardo Teixeira (le premier a démissionné après avoir été arrêté pour détournement de fonds en 2017, le second a reçu une interdiction à vie pour manquements à l’éthique ). Aucun des deux hommes n’avait de formation en arbitrage.

“[This practice] a changé lorsque Gianni Infantino est devenu président de la FIFA en 2016 », déclare Collina. « Et ce fut un changement positif. Ceux qui ont la responsabilité des arbitres doivent avoir une formation en arbitrage et, bien sûr, ils doivent être indépendants de quiconque.”

Ensuite, il y a le VAR (ou arbitre assistant vidéo) qui a été introduit à la Coupe du monde en Russie en 2018. Collina est satisfait de la façon dont cela s’est passé, même s’il dit que la barre est encore plus haute au Qatar. Il y aura quatre officiels de match vidéo pour chaque match : un VAR, un assistant VAR, un autre assistant VAR qui se concentrera exclusivement sur le hors-jeu, et encore un autre VAR dont le travail consistera à faciliter le flux de communication.

“Les officiels des matchs vidéo ont été choisis pour leurs compétences et leur expérience en tant que VAR”, dit-il, concédant que regarder un écran peut être une compétence différente de celle d’arbitrer un match. “Essentiellement, par rapport à la Russie, nous avons tous plus d’expérience.”

Collina a été une arbitre professionnelle d’élite pendant des décennies, jugeant les matchs de la Coupe du monde 1998 et des Championnats d’Europe 2004. Achim Scheidemann/alliance photo via Getty Images

Cette fois, il y a des rides supplémentaires, comme le hors-jeu “semi-automatique”, qui est essentiellement une visualisation en trois dimensions des positions des joueurs sur le terrain. Ce n’est pas comme aux débuts du VAR, avec des lignes tracées sur des écrans. Le système collecte 29 points de données de chaque joueur 50 fois par seconde et la position du ballon est mesurée 500 fois par seconde afin de déterminer le plus précisément possible quand une passe est effectuée.

Ensuite, il y a la technologie de la ligne de but. “Lorsqu’il a été introduit pour la première fois, la marge d’erreur était d’environ trois centimètres”, explique Collina. “Maintenant, c’est dans la région de quelques millimètres.” Tout cela devrait rendre la prise de décision plus rapide et plus précise, mais comme le déclare Collina, “Parfois, précision et rapidité ne vont pas de pair. … Si vous voulez être sûr, cela prend du temps.”

Collina a également travaillé pour s’attaquer à une bête noire éternelle : la perte de temps et les blessures à la fin des matchs. Il fait une distinction entre des choses comme les célébrations de buts et les pertes de temps intentionnelles et les retards qui font partie intégrante du jeu, comme le ballon qui sort du jeu ou les situations de ballon mort/coup de pied arrêté. “En Russie, nous avons essayé d’être plus précis pour compenser le temps perdu pendant les matchs et c’est pourquoi vous avez vu six, sept ou même huit minutes supplémentaires”, dit-il. “Pensez-y: si vous marquez trois buts en une mi-temps, vous perdrez probablement quatre ou cinq minutes au total à cause des célébrations et de la reprise.”

Ce sera le travail du quatrième officiel de calculer le temps à ajouter pour le temps perdu pendant le match, tandis que l’un des membres de l’équipe VAR suivra le temps perdu pour les critiques vidéo. Collina dit que c’est un meilleur système que par le passé, quand c’était à l’arbitre de décider ou, comme il le dit, “fait semblant de décider” car, en fait, cela a longtemps été le travail du quatrième officiel : l’arbitre est simplement trop occupé.

Contrairement au passé, il n’y aura pas de psychologue au sein de l’équipe de la FIFA pour soutenir les arbitres qui pourraient souffrir d’anxiété à cause de la pression ou de problèmes de santé mentale après une erreur. Collina dit que ce n’est pas parce que les arbitres ne souffrent pas de stress psychologique, mais parce qu’il considère cela comme très personnel et parler à un thérapeute que vous rencontrez pour la première fois à Doha est probablement moins utile que de parler à un ami ou à un thérapeute à la maison. “Je pense que vous êtes plus susceptible de vous ouvrir avec quelqu’un à qui vous parlez régulièrement”, dit-il. “Mais le support peut être à distance. … Ils sont professionnels et s’ils en ressentent le besoin, nous les aiderons de toutes les manières possibles.”

Pour la toute première fois, le comité de Collina a sélectionné trois femmes arbitres (la Française Stephanie Frappart, la Japonaise Yoshimi Yamashita et la Rwandaise Salima Mukasanga) et trois femmes arbitres assistantes (la Brésilienne Neuz Back, la Mexicaine Karen Diaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt).

“Ils ont tous eu de l’expérience dans le football masculin, pas seulement au niveau national, mais aussi dans les compétitions de la FIFA”, dit-il. “Je dois dire que je comprends que c’est une assez grande nouvelle, car c’est la première fois dans l’histoire de la FIFA. Mais j’adorerais que ce ne soit pas une nouvelle, si nous les traitions simplement comme six membres de l’équipe d’arbitrage de la FIFA au Mondial. Coupe et rien de plus.”

C’est un autre signe de l’évolution de l’arbitrage en Coupe du monde. Ce qui semblait nouveau, comme VAR, il n’y a pas si longtemps, est maintenant considéré comme acquis. Et on a l’impression que ces changements, même les plus importants, se sont déroulés discrètement. C’est comme ça que Collina l’aime. C’est mieux quand l’arbitre n’est pas remarqué – par qui que ce soit d’autre que Collina et son équipe.