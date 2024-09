Pierce : les Raiders vont prendre des « décisions commerciales » après un manque d’efforts

L’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce, n’était pas satisfait des efforts qu’il a vus de la part de certains de ses joueurs lors de la défaite à domicile 36-22 de dimanche contre les Panthers de la Caroline.

« La foule était prête. Ils ont fait leur part du travail. Nous, non », a déclaré Pierce après le match. « Le schéma n’était pas assez bon, la conception des jeux n’était pas assez bonne aujourd’hui. Ce que nous pensions pouvoir fonctionner n’a pas fonctionné. »

Pierce a approuvé l’avis d’un journaliste qui remettait en question le manque d’efforts de Las Vegas.

« Je pense que certaines personnes ont pris des décisions commerciales », a déclaré Pierce. « Et nous prendrons également des décisions commerciales à l’avenir. »

Les Panthers ont contrôlé la majeure partie du match avec le quarterback Andy Dalton à la place de Bryce Young. Carolina a ouvert le score 33-7 au quatrième quart-temps avant de concéder deux touchdowns en fin de match.

Les Panthers ont terminé la journée avec 437 yards au total et 24 premiers essais, tandis que les Raiders en ont respectivement eu 331 et 20. Dalton – qui n’a débuté qu’un seul match l’année dernière – a complété 26 des 37 tentatives de passe pour 319 yards et trois touchdowns.

Pierce a déclaré qu’il ne voyait aucun point positif dans la défaite de dimanche.

« Je n’ai pas vu cela venir d’un côté ou de l’autre du ballon », a ajouté l’entraîneur.

Les Raiders ont perdu contre les Chargers de Los Angeles lors de la première semaine, mais ont battu les Ravens de Baltimore à l’extérieur lors de la deuxième semaine. Ils accueilleront les Browns de Cleveland lors de la quatrième semaine.