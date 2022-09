Pierce Brosnan révèle que Robin Williams a improvisé une emblématique ‘Mrs. Ligne Doubtfire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pierce Brosnan a révélé que Robin Williams avait improvisé l’une des scènes les plus emblématiques de “Mme Doubtfire”, tout en ouvrant la première fois qu’il avait rencontré le défunt acteur sur le plateau du film classique.

Lors d’une récente interview avec GQ, l’acteur de James Bond s’est souvenu du tournage du film avec Williams et du nombre de rires qu’ils ont partagés au cours du processus.

Brosnan a révélé que l’une des lignes les plus emblématiques de Williams dans le film n’était pas à l’origine dans le scénario et était un moment improvisé qui a fait son entrée dans le film.

Dans la scène, Williams, en tant que Mme Doubtfire, jette un citron vert à l’arrière de la tête du personnage de Brosnan. Dans un effort pour échapper au blâme, Williams a dit à Brosnan qu’il s’agissait d’une “fructification précipitée” commise par quelqu’un qui s’était enfui.

“‘Run-by fructification’, ce n’était pas dans le script”, a déclaré Brosnan. “Je prends les bières, je reviens à pied et je pense:” Cela va prendre une éternité pour me frapper sur la tête. Le premier raté. Et le second, c’est l’histoire.”

L’acteur avait beaucoup à dire sur son ancienne co-star, mais surtout sur son enthousiasme à l’idée de travailler avec lui. Il se souvient avoir été ravi de décrocher le rôle parce qu’il était un père célibataire et qu’il avait besoin de travailler, mais principalement parce qu’il “était un père célibataire qui travaillait avec Robin Williams”.

L’acteur de “Mamma Mia” s’est également souvenu de sa première rencontre avec le comédien, expliquant qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois dans la bande-annonce de maquillage le premier jour de Brosnan sur le plateau de “Mme Doubtfire”. Il a expliqué que Williams était en train de se maquiller Mme Doubtfire.

“Je me souviens d’être monté à San Francisco le premier jour. Je suis allé dans la caravane de maquillage, et Robin était là avec une chemise hawaïenne, de gros bras poilus et un short cargo avec des jambes poilues, mais il avait la tête de Mme Doubtfire, ” il a dit.

Il se souvient que Williams l’avait d’abord salué en tant que Mme Doubtfire, le complimentant sur son apparence dans sa voix et lui faisant signe de l’embrasser, avant de passer à sa voix habituelle et de le saluer comme lui-même.

“Je suis allé travailler tous les jours sur ce film et j’ai toujours travaillé avec Mme Doubtfire. Ce n’est qu’à la fin du film que j’ai rencontré Robin”, a déclaré Brosnan.

Ses expériences avec Williams sur le plateau lui ont laissé une impression très positive. Brosnan a noté que Williams était “l’un des grands clowns, le plus grand comédien, acteur, humanitaire” qui a toujours “dirigé avec son cœur et son âme”. Il n’aurait pas pu être plus “ravi de travailler avec lui (et) Sally Field”.

Brosnan a crédité l’environnement de travail créé par le réalisateur pour avoir permis à Williams d’explorer pleinement toutes les opportunités d’amélioration et d’ajouter sa propre touche aux scènes.

“Chris Columbus, le réalisateur, il a créé un environnement si chaleureux dans lequel nous pouvons tous être libres et créer”, a déclaré Brosnan. “Robin, bien sûr, avait un domaine plein de créativité, de spontanéité, d’humanité et de passion pour nous tous en tant qu’acteurs. Son engagement dans ce rôle était phénoménal. Il serait là à partir de quatre heures du matin.”

L’année dernière, Columbus a déclaré à SF Gate qu’une suite à “Mrs. Doubtfire” ne serait probablement pas faite car cela ne semble pas possible sans Williams.

“C’est impossible. C’est tout simplement impossible”, a déclaré Columbus. “Je lisais juste beaucoup de critiques, ironiquement, aujourd’hui et sur le spectacle de Broadway. Et ce gars qui le joue est censé être très énergique et phénoménal. Mais ce n’est pas Robin. Robin était unique en son genre.”