Pierce Brosnan ne sait pas qui sera le prochain Bond mais dit “qui qu’il soit, je lui souhaite bonne chance”

L’ancienne star de “James Bond”, Pierce Brosnan, a donné un aperçu de qui, selon lui, pourrait remplir les chaussures emblématiques et être le prochain James Bond.

Daniel Craig joue le rôle légendaire depuis ses débuts en 2006 dans “Casino Royale”, et a déclaré ces dernières années qu’il ne se voyait pas jouer le rôle plus longtemps. La nouvelle a finalement été annoncée que Craig quitterait le personnage après “No Time to Die” de 2021.

Il y a eu beaucoup de débats parmi les fans de la franchise sur qui devrait reprendre le rôle et beaucoup d’entre eux ont des opinions très arrêtées sur qui cela devrait être. Une personne qui ne semble pas avoir une opinion bien arrêtée sur qui devrait être le prochain lien est Brosnan.

“Qui devrait le faire ? Je m’en fiche”, a-t-il déclaré à GQ Magazine.

PIERCE BROSNAN DIT QU’IL NE JOUERA PLUS JAMAIS À JAMES BOND : “C’EST LE TRAVAIL D’UN AUTRE HOMME”

Il ne semble pas que Brosnan se soit beaucoup préoccupé de la franchise après avoir terminé son rôle, expliquant qu’il n’avait pas vu trois des cinq films de James Bond sortis après son remplacement.

“J’ai vu le dernier”, dit-il, “et j’ai vu Skyfall. J’adore Skyfall. Je ne suis pas trop sûr pour le dernier. Daniel donne toujours de son cœur. Très courageux, très fort.”

Brosnan travaillait sur une émission télévisée, “Remington Steele”, lorsqu’il a attiré l’attention du producteur de “James Bond”, Albert Broccoli. Bien qu’il veuille que Brosnan reprenne le rôle à l’époque, il était contractuellement obligé de continuer à travailler sur l’émission télévisée, faisant finalement ses débuts à Bond dans “GoldenEye 007” en 1995.

Il a continué à jouer le rôle jusqu’en 2004, lorsqu’un jour, alors qu’il était en vacances aux Bahamas, il a appris des producteurs du film qu’ils avaient décidé de changer les choses avec un changement d’acteur.

“C’est sacrément frustrant que les f ***ers aient retiré le tapis quand ils l’ont fait. C’était comme, ‘Allez, nous sommes de la famille ici'”, a-t-il déclaré à Playboy en 2005. “Je reçois un appel de mes agents à cinq heures de l’après-midi aux Bahamas, et j’apprends que vous avez mis un terme aux négociations parce que vous ne savez pas comment, où ou comment aller… Que puis-je dire ? Il fait froid, c’est juvénile et il ne faut pas le faire comme ça, pas après 10 ans et quatre films.”

Plus tard dans l’interview, Brosnan a admis qu’après la dissipation du choc initial, il avait ressenti un immense soulagement de ne plus avoir à assumer la responsabilité de ce rôle.

“Plus tard, oui, j’ai eu un merveilleux sentiment de libération : ‘Ahhhh. J’en suis libéré.’ Je serai toujours connu sous le nom de Bond, mais maintenant je n’ai plus la responsabilité d’être l’ambassadeur d’un petit pays dirigé par un personnage”, a-t-il déclaré dans l’interview.

En ce qui concerne qui succèdera à Craig à l’avenir, de nombreux noms ont été lancés, y compris Idris Elba, mais il ne semble pas qu’il soit intéressé à assumer le rôle.