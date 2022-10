Pierce Brosnan et The Rock Match en rose vif au photocall de « Black Adam » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Dwayne The Rock Johnson et Pierce Brosnan portaient des tenues rose vif à un photocall pour leur nouveau film Adam noir le lundi 17 octobre. Dwayne, 50 ans, est sorti à Londres vêtu d’un polo rose avec une veste en cuir bleu marine, un pantalon foncé et des chaussures noires. Pierce, 69 ans, portait un costume rose avec une chemise boutonnée blanche assortie à sa pochette. Il arborait également une élégante paire de mocassins beiges.

Dwayne et Pierce ont posé côte à côte dans leurs tenues rose vif sur un Adam noir tapis noir près d’une balustrade devant des bâtiments en arrière-plan. Les deux acteurs ont également posé pour des clichés individuels du photocall. Dwayne s’appuya contre la balustrade et montra ses muscles massifs dans sa veste en cuir. Pierce a mis ses mains dans ses poches tout en enfilant ses cheveux argentés sexy pour le photocall.

L’ensemble Adam noir le casting a fait de la presse avant la sortie du film de super-héros dans les salles le 21 octobre. Dwayne, Pierce, Noé Centineo, Aldis Hodgeet Quintessa Sinde tous ont assisté à la première à New York à l’AMC Empire 25 de Times Square le 12 octobre. Pierce a en fait amené sa femme Keely Shaye Brosnan59 ans, à l’événement étoilé.

The Rock joue le personnage principal dans Adam noir, un anti-héros de DC Comics qui est prêt à tuer des gens contrairement à Superman. Le film présente la Justice Society of America, y compris Atom Smasher, Doctor Fate, Cyclone et leur chef Hawkman. Sarah Chahi joue Adrianna Tomaz, une professeure d’université qui sera importante pour le Adam noir histoire à sa manière. The Rock a taquiné qu’il voulait “absolument” que Black Adam combatte Superman dans un futur film.

