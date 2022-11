Pierce Brosnan est grand-père de quatre enfants et célèbre la naissance de son “petit-fils le plus cher”

L’acteur Pierce Brosnan a partagé une mise à jour passionnante avec ses fans jeudi.

La star s’est rendue sur Instagram pour annoncer la naissance de son quatrième petit-enfant, Jaxxon Elijah Brosnan, né le 12 novembre à 15h06.

“Toutes les bonnes bénédictions à vous mon cher petit-fils, bienvenue. Félicitations mon chéri Sean, Sanja et Marley. La paix soit avec vous”, a écrit Brosnan à côté de deux photos du bébé Jaxxon.

Jaxxon est le deuxième enfant de son fils Sean avec sa femme Sanja Banic. Le couple est également parent de Marley May, 7 ans.

PIERCE BROSNAN DIT QU’IL NE JOUERA PLUS JAMAIS À JAMES BOND : “C’EST LE TRAVAIL D’UN AUTRE HOMME”

Avec Marley May et Jaxxon, Brosnan a deux petits-enfants plus âgés, Isabella et Lucas, par l’intermédiaire de sa défunte fille Charlotte, décédée d’un cancer de l’ovaire en 2013.

Brosnan a déjà parlé de la fierté qu’il a en tant que grand-père.

“Je suis un fier grand-père maintenant”, a-t-il déclaré Le héraut en 2015.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il y a encore beaucoup de vie dans le vieil homme, et je continuerai jusqu’à ce que je n’en puisse plus. La vie est si précieuse.”

Il a ajouté : “Il peut être volé sans avertissement préalable, alors pourquoi le gaspiller ? C’est pourquoi je profite de ma merveilleuse et belle famille, de mes enfants et de mes petits-enfants.”