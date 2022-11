Pierce Brosnan en béret avec sa femme à Paris Date : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Spread Pictures / MEGA

Pierce Brosnan a vu une résurgence incroyable dans sa carrière ces derniers temps et il semble certainement en profiter ! Le fringant acteur irlandais de 69 ans, qui a récemment rejoint DC Universe avec Adam noira été aperçu en train de faire une pause dans son emploi du temps chargé pour profiter d’une escapade européenne avec sa femme Keely Shaye Smith. Le couple parfait, marié depuis 21 ans, a profité d’un déjeuner romantique à Paris.

Portant un béret noir et des lunettes de soleil, l’acteur de James Bond avait l’air fringant dans son ensemble sophistiqué. Avec une veste de costume et une lavallière en plus, il avait certainement l’air d’être sur le point de commander un martini, secoué et non remué. Keely, quant à elle, ressemblait à un milliard de dollars dans sa robe à imprimé animal et son écharpe en fourrure blanche.

Avant d’enfiler son costume de super-héros pour le Dwayne The Rock Johnson-véhicule Adam noirPierce a joué un monarque en 2022 La fille du roi comme Le roi Louis XIV et dans la réinvention de 2021 de Cendrillon en tant que King Rowan aux côtés Camila Cabello. Pour l’avenir, il a déjà cinq énormes productions sur le brûleur, selon son IMDB, y compris son interprétation du dramaturge irlandais George Bernard Shaw dans Pas sanglant probablement.

Pendant ce temps, Pierce et Keely, qui ont pris leur retraite d’acteur pour poursuivre le journalisme, partagent deux enfants adultes ensemble, Dylan Brosnan et Paris Brosnan. La Remington Steele la star a également trois enfants de son précédent mariage avec l’actrice australienne Cassandre Harris. Le couple a accueilli son fils Sean Brosnan en 1983 et Pierce avait adopté les deux enfants de Cassandra, Christophe et Charlotte, d’un précédent mariage avant de mourir d’un cancer de l’ovaire à l’âge de 43 ans en 1991.

Il est clair pour les fans que Pierce aime être le patriarche d’une si grande couvée. “Je chéris beaucoup la famille”, a-t-il déclaré Journal du gentleman en 2021. “Je chéris d’être père. Je n’ai pas grandi avec une figure paternelle ou avec une famille solide. Il y avait une fracture profonde, un certain isolement et une solitude qui exerçaient le merveilleux pouvoir de mon imagination. J’ai dû me débrouiller avec mes propres sensations et mon intuition. Donc j’apprécie et j’aime la famille.