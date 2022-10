Pierce Brosnan dit qu’il portait sa véritable alliance dans ‘Black Adam’ en l’honneur de sa femme Keely

Pierce Brosnan rend hommage à sa femme Keely Shaye Smith avec une déclaration simple mais puissante.

L’acteur a révélé qu’il portait sa véritable alliance lors du tournage de son prochain film “Black Adam” en hommage à sa femme de 21 ans. Brosnan joue le Dr Fate dans le film de super-héros.

“C’est notre alliance et c’est une montre que Keely m’a achetée il y a de nombreuses années avec une inscription qui [reads]’Le temps passe sur les ailes de l’amour'”, a-t-il dit Divertissement ce soir. “J’ai décidé de le porter pour ce personnage. Cela semblait approprié.”

“L’homme [has] a traversé les âges du temps », a poursuivi Brosnan, faisant référence à son personnage.« Il est l’un des sorciers les plus puissants du monde de la bande dessinée DC. Il avait une femme qui s’appelait Enza, et elle était encore plus puissante que lui à ce que j’ai entendu.”

Shaye Smith a été touchée par le doux geste de son mari, ajoutant : “J’adore ces emblèmes, qu’il ait emmenés avec lui dans le royaume des superpuissances et des super-héros.”

La semaine dernière, le couple a foulé le tapis rouge pour la première du film à New York. La nuit précédente, ils sont sortis au Polo Bar de New York, l’air très amoureux et tout sourire pour le dîner.

Cependant, il y a eu récemment un drame hors écran pour l’acteur. Plus tôt ce mois-ci, Brosnan a déposé une demande d’ordonnance restrictive contre une femme qui, selon lui, le harcelait, lui et sa famille.

La James Bond L’acteur a porté plainte à Los Angeles, selon le Los Angeles Times. Il a allégué que la femme de 55 ans, identifiée comme étant Michelle Welch Mulready, avait été “garée devant ma maison, me traquant, ma famille et mes invités”.