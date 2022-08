Pierce Brosnan célèbre son 21e anniversaire et celui de Keely Shaye Smith – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Pierce Bronson célébré son 21e anniversaire de mariage avec Keely Shaye Smith avec une douce photo de retour au jour où il a dit: “Oui.” Pierce, 69 ans, a partagé une photo de lui et Keely, 58 ans, de leur mariage, ainsi qu’un message sincère. “Joyeux anniversaire, mon amour Keely”, le Oeil doré star a écrit le 5 août. «Nous avons dansé cette nuit-là et dansons toujours la danse aujourd’hui. Je pourrais [do] tout recommencer.

Les fans ont accueilli cette proclamation d’amour avec bonheur et bons vœux dans la section des commentaires. “Je vous souhaite un bonheur sans fin et de vives émotions communes !!!!!” a écrit Angela Nikolau. “Joyeux anniversaire! Je me souviens bien de ce jour. Tu me manques!” photographe ajouté Greg Gorman. « Félicitations, vous deux ! Façon de montrer l’exemple ! » a dit Gestionnaire de Chelsea. “Bénédictions bénédictions bénédictions joyeux anniversaire”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: “Je vous souhaite un merveilleux anniversaire !! Tellement fier de vous deux. Puisse votre mariage continuer à nous apporter de la joie à tous.

Peirce et Keely Shaye, une journaliste et animatrice de télévision américaine, se sont rencontrées pour la première fois en 1994. “Il était captivant”, a-t-elle déclaré. PERSONNES en 2001. « Grand, brun et beau, tout ce qui attire immédiatement tout le monde. Il avait cette lueur espiègle dans les yeux. J’ai pensé, ‘Waouh ! Wow !’ » Peu de temps après, ils ont eu leur premier rendez-vous quand ils « se sont assis sous les étoiles, et il m’a tenu la main. Il y avait des feux d’artifice au-dessus de nos têtes et Kenny Loggins chantait.

« Nous avons parlé jusqu’à 3 heures du matin. Je comprends pourquoi les femmes le trouvent sexy car c’est un homme séduisant. Il aime et apprécie vraiment les femmes. … Il est intelligent, captivant et sa vraie beauté émane de l’âme », a-t-elle ajouté. “Et, comme un bon vin, il vieillit magnifiquement.”

“J’ai trouvé une femme formidable en Keely Shaye”, a déclaré Pierce Personnes. “Pas si je cherchais un million de fois, j’en trouverais un aussi bon.”

Au cours des près de trois décennies qui se sont écoulées depuis ce jour merveilleux, ils ont accueilli une paire de fils – Dylan Thomas Brosnan25 et 21 ans Paris Beckett Brosnan. Pierce est également père de trois autres enfants issus de son premier mariage avec feu Cassandre Harris.